Die Welt: проблема Донбасса может сбить волну оптимизма на Украине

«Сказочный успех» нового президента Украины Владимира Зеленского и его «амбициозные реформаторские планы» могут обернуться для граждан страны «неприятным разочарованием», пишет Die Welt. Многие опасаются, что ему не хватит добросовестности и принципиальности в реализации задуманного, особенно в том, что касается урегулирования конфликта в Донбассе, объясняет автор статьи Рихард Херцингер.

Избрание президентом Украины Владимира Зеленского вызвало в стране «большую волну оптимизма», пишет Die Welt. Но, несмотря на «сказочный успех», всколыхнувший элиты и всё общество в целом, а также «амбициозные реформаторские планы» нового главы государства, многие сомневаются, что ему хватит добросовестности и принципиальности для реализации задуманного, особенно на востоке страны.

Сейчас у Зеленского есть абсолютное большинство в парламенте, что даёт ему уникальный шанс беспрепятственно проводить свою политику, объясняет автор статьи Рихард Херцингер. И он должен им воспользоваться, чтобы провести все необходимые реформы, забуксовавшие в годы правления его предшественника Петра Порошенко.

И Зеленский «держит хороший темп», продолжает издание. Все реформы привязаны к определённой временной дате, что абсолютно ново для украинской политики. Он уже принял одну важную меру, а именно снял с депутатов Рады неприкосновенность. Теперь обвиняемых в коррупции политиков можно привлекать к суду, отмечает автор.

Тот пыл, с которым он пытается изменить страну и превратить её в экономическое чудо, соответствующее западным правовым и рыночным стандартам, порождает большие ожидания, но всё это может привести к «неприятным разочарованиям», предостерегает Херцингер. Президент мотивирует своих граждан мыслить позитивно и стремиться к тому, чтобы быть счастливыми, но такая риторика притупляет ощущение реальных угроз, в частности «российской агрессии» на востоке Украины.

Критики президента опасаются, что за полюбившейся народу жизнерадостностью Зеленского скрываются «опасные амбиции и сомнительные связи». К примеру, подозрения вызывает тот факт, что он назначил главой офиса президента Украины Андрея Богдана, работавшего на бывшего главу государства Виктора Януковича. С «пафосными речами об обновлении» страны контрастирует и то обстоятельство, что он оставил на посту министра внутренних дел Арсена Авакова, связанного с олигархами и правыми радикалами. При этом всех удивило, что его кандидатуру одобрили даже самые «яркие борцы с коррупцией» из партии Зеленского «Слуга народа». Есть опасения, что абсолютное большинство в парламенте будет просто соглашаться с решениями президента и таким образом позволит ему злоупотреблять властью.

Также трудно понять мотивы, которыми руководствуется новый президент в попытке урегулировать конфликт на востоке Украины. Зеленский пообещал, что уже к концу года добьётся существенного прогресса в этом вопросе. Он и его министр иностранных дел Вадим Пристайко заверили, что не поступятся ни пядью украинских территорий, а также независимостью своей страны. Есть опасения, что Кремль в целях обмана воспользуется сильным стремлением украинцев к миру, а также новым «прагматизмом» Зеленского и его команды.

Не исключено, что глава Кремля Путин сможет добиться статуса автономии для Донбасса, что позволит России «оставить бразды правления в своих руках» и упростит задачу по дестабилизации Украины изнутри. «Президентство Зеленского, которое многие украинцы воспринимают сегодня как удачу, может стать большой угрозой для безопасности страны», — заключает Херцингер.