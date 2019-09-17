СТРАНА: у Зеленского передумали проводить обещанный на выборах пересмотр языкового закона

В офисе президента Украины так и не провели обещанный во время предвыборной кампании анализ закона о функционировании украинского языка на предмет соблюдения конституционных прав всех украинцев. Как пишет «СТРАНА», выяснилось, что этот вопрос и вовсе не относится к юрисдикции главы государства.

За 100 дней президентства Владимир Зеленский не провёл обещанный во время предвыборной гонки анализ закона о функционировании украинского языка на предмет соблюдения конституционных прав всех украинцев. Как пишет «СТРАНА», никакие рабочие или экспертные группы для анализа этого закона в офисе президента Украины не создавались.

Как отмечает издание, выяснилось, что этот вопрос и вовсе не относится к юрисдикции главы государства.

«Органом конституционной юрисдикции, который решает вопросы о соответствии Конституции законов, является Конституционный суд. При этом в КСУ открыто конституционное производство в вопросе по представлению 51 народного депутата о соответствии Конституции закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», — сообщили в офисе президента Украины.

Примечательно, что в минувшем июле в офисе президента Украины заявляли, что у Владимира Зеленского уже провели анализ законопроекта, не создавая при этом специальных рабочих групп.