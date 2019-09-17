СТРАНА: у Зеленского передумали проводить обещанный на выборах пересмотр языкового закона

03:00
Кремль пока не получил ответ Эр-Рияда на предложение Путина по ЗРК
Саудовская Аравия пока не отреагировала на предложение российского лидера Владимира Путина купить у России комплексы С-300 или С-400, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
03:00
Депутат считает, что Кокорину и Мамаеву по силам вернуться в сборную России по футболу
Депутат Госдумы России Игорь Лебедев прокомментировал выход футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на свободу по УДО.
03:00
Адвокат рассказала, когда будет рассмотрено прошение об УДО Протасовицкого
Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, рассказала, когда суд рассмотрит прошение об условно-досрочном освобождении её подзащитного.
03:00
Под Смоленском погиб военнослужащий Росгвардии
В ходе инцидента на занятиях под Смоленском двое военнослужащих Росгвардии получили травмы, один из них погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный округ Войск национальной гвардии.
03:00
Директор СВР заявил о военной угрозе после атаки дронов на НПЗ
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что угроза военного конфликта после нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии реальна.
03:00
СК завёл дело по факту смерти четырёх человек от отравления под Тверью
Региональное управление СК России возбудило уголовное дело по факту смерти от отравления неизвестной жидкостью четырёх человек под Тверью.
03:00
ISU проведёт в Казахстане турнир памяти фигуриста Дениса Тена
Международный союз конькобежцев (ISU) проведёт в Алма-Ате турнир памяти погибшего в 2018 году бронзового призёра Игр-2014 фигуриста Дениса Тена.
03:00
Кокорин-младший прокомментировал свой выход на свободу по УДО
Кирилл Кокорин, брат футболиста Александра Кокорина, прокомментировал свой выход на свободу по УДО.
03:00
Адвокат рассказал, смогут ли Мамаев и Кокорин выезжать за границу
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов подтвердил, что его подзащитный, а также Александр Кокорин и его брат Кирилл смогут покидать пределы России по условиям УДО.
03:00
В ООН заявили о деэскалации конфликта на востоке Украины
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине сообщила о значительном сокращении числа жертв среди мирного населения в Донбассе после вступления в силу 21 июля режима прекращения огня.
03:00
«Крылья Советов» ещё не вели переговоров с Мамаевым
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» ещё не вёл переговоров о возможном подписании контракта с вышедшим на свободу полузащитником Павлом Мамаевым.
03:00
При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека
Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
03:00
Ульяновскую чиновницу проверяют из-за селфи в «шоколаде»
Служебная проверка начата в отношении советника губернатора Ульяновской области Сергея Морозова по IT-сфере Светланы Опенышевой после селфи в «шоколадной» ванне.
03:00
Жена Мамаева отреагировала на выход мужа на свободу
Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, отреагировала на освобождение мужа из колонии по УДО.
03:00
В «Сочи» прокомментировали информацию об аренде Кокорина
Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию, согласно которой вышедший на свободу форвард Александр Кокорин будет выступать за его команду на правах аренды из петербургского «Зенита».
03:00
В Госдуме прокомментировали «формулу Зеленского» по Донбассу
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT оценил заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о «формуле» украинского президента Владимира Зеленского для урегулирования ситуации в Донбассе.
03:00
Главы МИД Армении и Азербайджана могут встретиться на полях ГА ООН
Глава отдела по внешнеполитическим связям администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху может состояться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
03:00
«Зенит» подал в РФС заявление на регистрацию Кокорина
Санкт-петербургский «Зенит» подал заявление в комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков на регистрацию вышедшего на свободу нападающего Александра Кокорина.
03:00
«Нафтогаз» договорился о покупке 450 млн кубометров газа на зиму
Украинский «Нафтогаз» подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 млн кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщает пресс-служба компании.
03:00
СМИ: Кокорин будет играть в «Сочи» на правах аренды
Вышедший на свободу футболист Александр Кокорин будет выступать за клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» на правах аренды из петербургского «Зенита».
03:00
На юге Казахстана четыре человека заболели сибирской язвой
У четырёх жителей Жамбылской области на юге Казахстана обнаружена сибирская язва.
03:00
Мать Кокориных отреагировала на выход сыновей на свободу
Светлана Кокорина, мать футболиста Александра Кокорина и Кирилла Кокорина, отреагировала на освобождение сыновей из колонии по УДО.
03:00
МИД Китая осудил атаки на НПЗ Саудовской Аравии
В МИД КНР осудили атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и призвали воздержаться от эскалации конфликта в регионе.
03:00
Тренер «Нью-Джерси» впечатлён способностями Гусева
Ассистент главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» Рик Ковальски оценил игру российского форварда Никиты Гусева.
03:00
Полиция завела дело по факту поджога дома экс-главы Нацбанка Украины
Национальная полиция Киевской области возбудила уголовное дело по факту поджога дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.
03:00
Ковалёв и Альварес сдадут допинг-тесты до и после боя
Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут допинг-тестирования перед поединком и после него.
03:00
Патрушев прокомментировал ситуацию вокруг мирного договора с Японией
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам встречи в Токио с генсекретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой прокомментировал ситуацию вокруг заключения мирного договора между двумя странами.
03:00
Профсоюз игроков не будет досрочно выходить из коллективного соглашения с НХЛ
Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) объявила, что не намерена досрочно расторгать действующее коллективное соглашение с лигой.
03:00
Тренер: Кокорин будет стажироваться в «Сочи»
Тренер Александр Петренко, который судил матчи с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева на территории исправительной колонии №4 в Белгородской области, рассказал, где футболисты хотят продолжить карьеру.
03:00
Прокуратура обжаловала решение суда по делу супругов Проказовых
Прокуратура обратилась с апелляцией на решение суда, ранее отклонившего иск о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые 27 июля пришли с ребёнком на несогласованную акцию в Москве.
03:00
ВФЛА назвала окончательную заявку на ЧМ по лёгкой атлетике в Катаре
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) огласила окончательную заявку, составленную из российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус, на чемпионат мира 2019 года в Катаре.
03:00
В «Ахмате» готовы предложить контракт Мамаеву
Генеральный директор и вице-президент грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал выход на свободу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
03:00
МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Таджикистана
Министерство иностранных дел Киргизии вручило ноту протеста послу Таджикистана в республике Олимзоде Сухробу Ходже из-за конфликта на границе двух стран.
03:00
Кокорин и Мамаев останутся под контролем полиции до конца года
Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, вышедшие из колонии по УДО, до конца текущего года останутся под контролем правоохранительных органов.
03:00
Адвокат сообщил, что Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом»
Адвокат Юрий Падалко сообщил, что вышедший из колонии футболист Александр Кокорин подписал новый контракт с санкт-петербургским клубом «Зенит».
03:00
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
03:00
Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии
Кирилл Логинов, отчим футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла, около здания колонии наехал на ногу одному из журналистов.
03:00
МВД назвало одну из версий пожара в доме экс-главы Нацбанка Украины
В МВД Украины сообщили, что одной из версий пожара в доме экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой является поджог, сообщает «Громадське».
03:00
Сёмин взял 25 игроков «Локомотива» на матч ЛЧ с «Байером»
Московский «Локомотив» прибыл в Германию на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».
03:00
Верховный лидер Ирана исключил возможность любых переговоров с США
Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном ни на каком уровне, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
03:00
В 17 регионах России в 2019 году выявлены террористические ячейки
В 17 регионах России в 2019 году сотрудники ФСБ и МВД России выявили законспирированные ячейки террористов.
03:00
Потапова стартовала с победы на турнире WTA в Сеуле
Россиянка Анастасия Потапова одержала победу над представительницей Южной Кореи Хан На Лэ в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в южнокорейском Сеуле.
03:00
Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО.
03:00
Эксперт оценил сообщения о новых ограничениях на продажу алкоголя
Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с RT прокомментировал законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
03:00
Патрушев обсудил вопросы безопасности с генсеком Совбеза Японии
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Токио с генсекретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой.
03:00
Флинк обыграла Хибино и вышла во второй круг турнира WTA в Осаке
Россиянка Варвара Флинк одержала победу над представительницей Японии Нао Хибино в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в японской Осаке.
03:00
Новак: биржи продолжат реагировать на ситуацию в Саудовской Аравии
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что нефтяные биржи продолжат реагировать на ситуацию в Саудовской Аравии.
03:00
Касаткина проиграла Кис на старте турнира WTA в Осаке
Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от американки Мэдисон Кис в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Осаке.
03:00
На Украине неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Гонтаревой
Под Киевом неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью через забор дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, сообщает издание «Новое время».
03:00
Кальюлайд: Эстония должна говорить с Россией самостоятельно
Эстония должна быть в числе тех стран, которые самостоятельно ведут переговоры с Россией, заявила эстонский президент Керсти Кальюлайд в эфире телеканала ETV.