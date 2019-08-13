Страна.ua Оригинал

«Я люблю тебя, Москва»: на футбольном матче во Львове включили «недопустимую» песню

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Мэрия украинского Львова потребовала проведения служебного расследования по факту звучания российской песни на футбольном матче. Как пишет «СТРАНА», перед началом матча между командами «Карпаты» и «Мариуполь» на стадионе «Украина» воспроизводилась запись песни Moscow Never Sleeps, в тексте которой неоднократно повторяется фраза «Я люблю тебя, Москва».
«Я люблю тебя, Москва»: на футбольном матче во Львове включили «недопустимую» песню
Reuters
Мэрия Львова требует провести служебное расследование по факту звучания российской песни на стадионе «Украина». Как пишет «СТРАНА», инцидент произошёл 10 августа во время футбольного матча между командами «Карпаты» и «Мариуполь». 
 
Перед началом матча на стадионе воспроизводилась запись песни Moscow Never Sleeps, исполнителями которой являются российские музыканты Timati и DJ Smash. Как отмечает издание, в тексте песни неоднократно повторяется фраза «Я люблю тебя, Москва».
 
В связи с инцидентом горсовет Львова направил обращение исполнительному директору ФК «Карпаты» Ростиславу Ящишину.
 
«Считаем недопустимыми подобные инциденты. Следовательно, обращаемся к вам с просьбой провести служебное расследование по этому инциденту», — говорится в документе.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Страна.ua Украина Европа
теги
музыка русский язык скандал Украина футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров