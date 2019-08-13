«Я люблю тебя, Москва»: на футбольном матче во Львове включили «недопустимую» песню

12:53 На борту эвакуированного в Карелии теплохода находились более 120 человек На борту эвакуированного в Карелии теплохода «Сапфир» находились более 120 человек, в том числе четверо членов экипажа. Об этом сообщает KarelInform.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

12:51 Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 на Камчатке возросло до пяти В результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на Камчатке пострадали пять человек.

12:49 На основе данных московской лаборатории отстранены пять российских тежелоатлетов Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила пять российских штангистов на основе данных московской антидопинговой лаборатории.

12:46 В Киеве объяснили ситуацию со снабжением Крыма водой из Днепра Украинский «представитель президента в Крыму» Антон Кориневич заявил, Украина имела право перекрыть канал, по которому в Крым поступает вода из Днепра.

12:41 Миладинович вызван на заседание КДК РФС для рассмотрения эпизода с Чаловым Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что защитник «Сочи» Иван Миладинович вызван на заседание для рассмотрения эпизода с форвардом ЦСКА Фёдором Чаловым, который произошёл в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

12:39 Эксперт оценил рекомендации Роскачества по выбору варёной колбасы Инженер-технолог в области мясных продуктов Денис Кровопусков в беседе с RT оценил рекомендации Роскачества по выбору варёной колбасы.

12:29 Карякин победил чемпиона мира по шахматам Карлсена на турнире в США Российский гроссмейстер Сергей Карякин обыграл чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена на турнире серии Grand Chess Tour в США.

12:27 Лукашенко раскритиковал разнузданность правоохранительных органов Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшее время провести совещание с правоохранительным блоком страны и заявил о разнузданности правоохранительных органов.

12:27 Зеленский упростил получение гражданства для «преследуемых россиян» Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, которым расширил перечень лиц, имеющих право на гражданство Украины, включив в него в том числе граждан России, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям».

12:21 Британия направила ещё один военный корабль в Ормузский пролив Ещё один британский военный корабль HMS Kent, базирующийся в Портсмуте, был направлен в Персидский залив для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе и обеспечения безопасности в регионе.

12:20 Тренер сборной России по спортивной гимнастике считает, что Мустафина завершит карьеру Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает, что двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина завершит карьеру.

12:04 Заседание суда по делу об изнасиловании в Уфе продолжится 15 августа Пострадавшая по делу об изнасиловании в отделе полиции в Уфимском районе Башкирии попросила судью о перерыве в судебном процессе из-за плохого самочувствия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Наиля Багаутдинова.

11:59 Наставник «Локомотива» Сёмин удостоен ордена Александра Невского Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин удостоен ордена Александра Невского.

11:57 Глава ФСБ: в России иностранных студентов пытаются вербовать в террористы Директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) заявил, что международные террористы пытаются вербовать в свои ряды иностранных студентов, которые учатся в российских вузах.

11:47 Адвокат Вышинского сообщил, что его вызвали в Генпрокуратуру Украины Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что его подзащитного вызвали в Генпрокуратуру для вручения нового подозрения.

11:46 Эксперт оценил рейтинг самых востребованных профессий в России Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов прокомментировал в беседе c RT результаты опроса ВНИИ труда Минтруда России, согласно которым определены десять наиболее востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

11:46 Гимнастка Мустафина не примет участия в Кубке России Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина заявила, что не будет участвовать в Кубке России в Пензе.

11:38 Патрушев провёл переговоры с секретарём Совбеза Армении Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился со своим армянским коллегой Арменом Григоряном.

11:37 Агент Рибери рассказал о переговорах с «Локомотивом» Жан-Пьер Берне, агент бывшего полузащитника мюнхенской «Баварии» и сборной Франции по футболу Франка Рибери, раскрыл подробности переговоров с московским «Локомотивом».

11:31 Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделю Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.

11:30 Суд в Киеве перенёс рассмотрение апелляции на арест Вышинского Суд в Киеве перенёс рассмотрение апелляции защиты руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на продление его ареста.

11:27 СМИ: Руководство «Барселоны» начало переговоры с ПСЖ по трансферу Неймара Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу начал переговоры с французским ПСЖ по поводу возвращения бразильского форварда Неймара в каталонскую команду.

11:14 Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.

11:12 Вышинский доставлен в апелляционный суд в Киеве Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский доставлен на заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалобы на продление ему срока содержания под стражей.

11:08 В Киргизии уточнили число пострадавших в ходе столкновений В ходе столкновений сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с сотрудниками правоохранительных органов пострадали 170 человек.

11:03 Ловчев считает, что «Спартак» показал с «Ахматом» самую уверенную игру за год Бывший футболист московского «Спартака» прокомментировал игру команды в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

10:51 СМИ: Месси попросил Неймара не переходить в «Реал» Капитан и нападающий «Барселоны» Лионель Месси попросил форварда ПСЖ Неймара не переходить в мадридский «Реал».

10:51 В результате нападения в Сиднее погибла женщина В австралийском Сиднее в результате нападения мужчины с ножом, выкрикивавшего исламистские лозунги, погибла женщина.

10:36 Шарапова рассказала о своём самочувствии после матча с Риске Россиянка Мария Шарапова заявила, что чувствует себя лучше после травмы плеча, а также прокомментировала свою победу над представительницей США Элисон Риске в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати.

10:35 На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика — за сутки по нему проехало почти 36 тыс. автомобилей.

10:34 Эксперт оценил сообщения о новом виде мошенничества от имени банков Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что мошенники используют новый вид телефонного обмана под видом представителей российских банков.

10:29 Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.

10:17 В Роскачестве дали рекомендации по выбору варёной колбасы Роскачество рассказало, как выбрать колбасу с качественным и безопасным составом, сообщает Inforeactor.

10:17 Сёмин о переходе Комличенко в «Локомотив»: я много кого жду Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, ждёт ли он появления в своей команде российского форварда чешской «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

10:11 При жёсткой посадке Ми-8 на Камчатке пострадали три человека В результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на Камчатке пострадали три человека.

10:03 СМИ: ЦСКА интересуется футболистом «Интера» Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в трансфере форварда миланского «Интера» Габриэла Барбозы.

10:02 Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

09:57 Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в Уфе пришла в суд Бывшая сотрудница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова, которая обвинила трёх коллег в изнасиловании, впервые явилась в суд.

09:55 Украинский футболист «Динамо»: Зеленский настроен мириться с Путиным Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец поделился мнением о президенте Украины Владимире Зеленском.

09:55 В Госдуме объяснили реакцию Трампа на взрыв в Архангельской области Член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин прокомментировал в беседе с RT заявление президента США Дональда Трампа, который, комментируя взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, сказал, что Вашингтон «многое узнал».

09:47 На Камчатке совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8 Региональное управление Росавиации начало расследование причин жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на Камчатке.

09:40 СМИ: «Ювентус» согласовал контракт с футболистом «Интера» Икарди Туринский футбольный клуб «Ювентус» близок к приобретению нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди.

09:28 В Австралии неизвестный с ножом напал на женщину Неизвестный мужчина был задержан в центре Сиднея после того, как он напал с ножом на женщину.

09:19 Украинский футболист «Динамо» объяснил свой переход в чемпионат России Украинский новичок московского «Динамо» — защитник Иван Ордец — объяснил своё решение перейти из донецкого «Шахтёра» в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

09:13 Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений. Об этом заявил начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев. Атамбаев был задержан 8 августа.

08:59 Сёмин ответил, почему Смолов мало забивает за «Локомотив» Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, почему нападающий команды Фёдор Смолов не забивает за железнодорожников столько мячей, сколько он это делал во время выступления за «Краснодар».

08:55 Глава ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота Глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев обвинил экс-президента республики Алмазбека Атамбаева в подготовке государственного переворота.

08:43 Тренер «Порту» поругался с журналистами перед матчем с «Краснодаром» Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау вступил в конфликт с представителями прессы перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».

08:34 В МЧС предупредили о приближении к Хабаровску паводка Гребень паводка на Амуре смещается в сторону Хабаровска, отмечается подтопление прибрежной территории города.