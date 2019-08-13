«Я люблю тебя, Москва»: на футбольном матче во Львове включили «недопустимую» песню

Мэрия украинского Львова потребовала проведения служебного расследования по факту звучания российской песни на футбольном матче. Как пишет «СТРАНА», перед началом матча между командами «Карпаты» и «Мариуполь» на стадионе «Украина» воспроизводилась запись песни Moscow Never Sleeps, в тексте которой неоднократно повторяется фраза «Я люблю тебя, Москва».
Мэрия Львова требует провести служебное расследование по факту звучания российской песни на стадионе «Украина». Как пишет «СТРАНА», инцидент произошёл 10 августа во время футбольного матча между командами «Карпаты» и «Мариуполь».
Перед началом матча на стадионе воспроизводилась запись песни Moscow Never Sleeps, исполнителями которой являются российские музыканты Timati и DJ Smash. Как отмечает издание, в тексте песни неоднократно повторяется фраза «Я люблю тебя, Москва».
В связи с инцидентом горсовет Львова направил обращение исполнительному директору ФК «Карпаты» Ростиславу Ящишину.
«Считаем недопустимыми подобные инциденты. Следовательно, обращаемся к вам с просьбой провести служебное расследование по этому инциденту», — говорится в документе.
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