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24 канал: украинцы отказались ехать на квалификацию ЧМ по пляжному футболу в Москву

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Сборная Украины по пляжному футболу отказалась выступать в европейской квалификации чемпионата мира, который пройдёт в Москве. Как пишет «Телеканал новин 24», таким образом, команда не поедет на финальный турнир, который пройдёт в Парагвае.
24 канал: украинцы отказались ехать на квалификацию ЧМ по пляжному футболу в Москву
Reuters
Сборная Украины по пляжному футболу не выступит в европейской квалификации чемпионата мира, который пройдёт в Москве. Как передаёт «Телеканал новин 24»,  Ассоциация пляжного футбола Украины приняла решение отказаться от выступления в квалификации.
 
«Принято решение не делегировать сборную Украины на эти соревнования», —  сообщили в Ассоциации пляжного футбола Украины.
 
Таким образом, команда Евгения Вареницы пропустит финальный турнир, который пройдёт в Парагвае.
 
Как напоминает телеканал, украинцы в отборочном этапе попали в группу D, где их соперниками стали команды Испании, Азербайджана и Латвии. 
 

 

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