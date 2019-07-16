24 канал: украинцы отказались ехать на квалификацию ЧМ по пляжному футболу в Москву

14:43 Генерал в отставке прокомментировал исследование об «уязвимости» С-400 Генерал армии в отставке, герой России Владимир Михайлов, который возглавлял ВВС России, прокомментировал RT исследование американской аналитической компании Startfor, которая заявила об «уязвимых местах» российских систем С-400.

14:42 В офисе Зеленского анонсировали новые переговоры с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский будет говорить с российским коллегой Владимиром Путиным столько, сколько потребуется для освобождения украинских моряков, заявил замглавы офиса украинского лидера Вадим Пристайко.

14:39 Президент Bellator выразил желание провести для Емельяненко турнир в Японии Глава Bellator Скотт Керр заявил о возможности проведения турнира в Японии с участием российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко.

14:37 СМИ: «Локомотив» может подписать футболиста сборной Нидерландов Фера Московский «Локомотив» интересуется нидерландским полузащитником Лероем Фером.

14:23 В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП). В преддверии события производитель разместил в сети первые фото обновлённого автомобиля.

14:23 Сборная России по синхронному плаванию взяла золото на ЧМ Российские синхронистки победили в соревновании групп с технической программой на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

14:18 Двухлетний ребёнок в Югре скончался от удара током В городе Лянтор двухлетний мальчик умер от удара током. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по ХМАО — Югра.

14:17 В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными На встрече советников лидеров стран нормандского формата была достигнута договорённость об обмене пленными, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко.

14:08 В Крыму отреагировали на решение суда по делу о скифском золоте Директор Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина заявила, что музейщики Крыма готовы предоставить суду в Амстердаме информацию, подтверждающую права на обладание коллекцией скифского золота.

14:06 Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи» Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).

13:56 В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору хлеба Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дала рекомендации для покупателей по правильному выбору и хранению хлебобулочных изделий.

13:52 Вице-канцлер Австрии согласовал экстрадицию олигарха Фирташа в США Вице-канцлер Австрии Клеменс Яблонер одобрил выдачу украинского олигарха Дмитрия Фирташа Соединённым Штатам. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на соответствующее заявление.

13:49 Кафу испытывает финансовые проблемы Бывший защитник «Ромы», «Милана» и сборной Бразилии по футболу Кафу находится на грани банкротства из-за многомиллионных долгов.

13:46 «Нафтогаз» заявил о готовности увеличить транзит российского газа Украинская компания «Нафтогаз» заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа в связи с ремонтными работами газопровода «Северный поток».

13:43 Совладелица «Рустави 2» требует возбудить дело против гендиректора компании Совладелица «Рустави 2» Нино Нижарадзе подала жалобу в Генеральную прокуратуру Грузии с требованием начать расследование по делу о возможном превышении полномочий гендиректором телекомпании Ники Гварамией.

13:36 Бородюк об игре Соболева: говорить о месте в сборной преждевременно Бывший наставник сборной России по футболу Александр Бородюк оценил игру 22-летнего нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева. В 1-м туре РПЛ форвард отметился дублем в ворота ЦСКА и принёс своей команде первую победу в новом сезоне.

13:32 В МИД Турции заявили об отсутствии опасности для НАТО из-за С-400 Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что поставляемые в Турцию российские ЗРС С-400 не несут угрозы для НАТО.

13:30 Бородюк назвал ЦСКА главным разочарованием 1-го тура РПЛ Экс-наставник сборной России по футболу Александр Бородюк подвёл итоги первого тура Российской премьер-лиги. По мнению специалиста на старте сезона неубедительно выглядит столичный ЦСКА. В дебютной игре футбольного года подопечные Виктора Гончаренко уступили на выезде самарским «Крыльям» 0:2.

13:26 В Москве после сообщения о минировании эвакуировали здание ВШЭ Из здания Высшей школы экономики (ВШЭ) на Мясницкой улице в столице после сообщения о минировании были эвакуированы около 300 человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

13:21 Подпавшим под санкции гражданам могут разрешить переводить судебные споры в Россию Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, согласно которому иск к российским гражданам и компаниям, подпавшим под санкции, можно будет подать только в России для защиты их прав на справедливое судебное разбирательство.

13:16 Егоров: российские судьи готовы к VAR Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров сообщил, что российские арбитры готовы к введению системы видеопомощи (VAR) в отечественном футболе.

13:06 В Кремле прокомментировали ситуацию с предвыборной гонкой в Москве Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с предвыборной гонкой в Москве.

13:02 СМИ: У фанатов «Ювентуса» обнаружен склад оружия В ходе расследования деятельности фанатских группировок «Ювентуса» итальянскими правоохранительными органами был обнаружен склад оружия.

12:59 В Киеве пока не планируют назначать посла Украины в России Замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что Владимир Зеленский в настоящее время не намерен назначать нового посла страны в России.

12:52 Тренер ЦСКА Итудис признан лучшим наставником Евролиги Главный тренер московского ЦСКА был назван коллегами лучшим специалистом прошедшего сезона в Евролиге.

12:45 Четырех сотрудников МВД уволили после дела Голунова Четыре сотрудника полиции УВД по Западному административному округу Москвы, которые занимались делом журналиста Ивана Голунова, уволены.

12:44 Коллегия судей Москвы разрешила возбудить дело в отношении экс-судьи Якубаева Квалификационная коллегия судей Москвы дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении экс-судьи Кузьминского районного суда столицы Руслана Якубаева, подозреваемого в получении взятки.

12:43 Туктамышева пошутила над болельщиками Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на летних ОИ-2020 в Токио.

12:35 Коновалов назвал ничью с «Локомотивом» приемлемым результатом для «Рубина» Футболист «Рубина» Игорь Коновалов прокомментировал результат матча первого тура Российской премьер-лиги между своей командой и московским «Локомотивом» (1:1).

12:33 Суд в Амстердаме отложил решение по делу о скифском золоте Суд в Амстердаме перенёс дату вынесения окончательного решения по скифскому золоту из музеев Крыма на шесть — девять месяцев. В настоящее время артефакты хранятся в музее Алларда Пирсона, куда были привезены несколько лет назад.

12:32 В Кремле оценили сообщения о подготовке кампании по дезинформации Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении российского президента Владимира Путина и о руководстве Министерства обороны России.

12:27 Симоньян пошутила про «инфобомбу» от CNN о «тайных связях» Ассанжа с RT Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала статью CNN о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж «превратил посольство Эквадора в Лондоне в штаб для вмешательства в выборы в США», а также встречался с «хакерами мирового уровня» и с руководством российского канала, в том числе с главой Лондонского бюро RT Николаем Богачихиным.

12:21 Агент: Бурдасов получил предложение из НХЛ Представитель российского нападающего Антона Бурдасова Шами Бабаев заявил, что игрок может продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

12:18 Памфилова прокомментировала призыв кандидатов в МГД о встрече 16 июля Глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы встретиться с ней во вторник, 16 июля.

12:16 Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.

12:09 СМИ: ЦСКА интересуется форвардом «Интера» Пушкашем Московский ЦСКА проявляет интерес к румынскому форварду миланского «Интера» Джордже Пушкашу.

12:05 Вторую партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили на волю Вторую партию косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили на волю на мысе Перовского в Хабаровском крае. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

11:55 Жена Глушакова заявила, что выиграла апелляцию по детям Бывшая супруга полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова Дарья заявила, что судебное разбирательство по поводу прав на опеку совместных с футболистом детей уже завершилось, остались лишь вопросы относительно раздела имущества.

11:52 Экс-глава Минобороны Украины выступил за арест Луценко Бывший министр обороны Украины и глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко потребовал арестовать генпрокурора страны Юрия Луценко.

11:48 Независимых кандидатов в Мосгордуму пригласили на встречу с ЦИК Независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы пригласили на встречу с представителями Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передаёт корреспондент РИА Новости с проходящей в ЦИК встречи.

11:43 ЦСКА объявил об уходе баскетболиста Хантера Американский центровой Отелло Хантер покидает московский ЦСКА в связи с истечением срока контракта.

11:35 Хачанов рассказал о своём заработке Российский теннисист Карен Хачанов объяснил, почему информация о его доходах может не всегда соответствовать действительности.

11:34 В Киеве проходит митинг против отмены закона о декоммунизации У здания Конституционного суда Украины в Киеве проходит акция фонда «Вернись живым» против отмены закона о декоммунизации.

11:22 В Крыму напомнили об С-400 после слов Турчинова о крылатых ракетах Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, который заявил, что ракеты «Нептун» способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.

11:16 Лобов заявил, что хотел бы подраться с чемпионами мира по боксу Российско-ирландский боец смешанных единоборств Артём Лобов заявил, что хотел бы провести ряд поединков с чемпионами мира по боксу.

11:12 По факту гибели семи человек на реке Лене возбудили уголовное дело Сотрудники следственного управления СК России по Якутии возбудили уголовное дело по факту гибели семи человек на реке Лене. Об этом сообщается на сайте ведомства.

11:06 В Госдуме оценили слова экспертов из ФРГ о «неожиданном ударе» России Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал информацию СМИ о том, что Россия продолжает пользоваться «запрещёнными» ракетами и готовится к ведению региональных войн в Европе.

11:05 Министр культуры Камеруна объявил об увольнении Зеедорфа с поста тренера сборной Министр культуры и искусства Камеруна Муэлле Комби сообщил, что голландец Кларенс Зеедорф будет уволен с поста главного тренера сборной страны.

11:04 Источник: четыре села остались без света в Чечне из-за падения самолёта При падении легкомоторный самолёт в Чечне повредил линии электропередач и обесточил четыре села Шелковского района. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.