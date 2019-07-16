24 канал: украинцы отказались ехать на квалификацию ЧМ по пляжному футболу в Москву

Сборная Украины по пляжному футболу отказалась выступать в европейской квалификации чемпионата мира, который пройдёт в Москве. Как пишет «Телеканал новин 24», таким образом, команда не поедет на финальный турнир, который пройдёт в Парагвае.
Сборная Украины по пляжному футболу не выступит в европейской квалификации чемпионата мира, который пройдёт в Москве. Как передаёт «Телеканал новин 24», Ассоциация пляжного футбола Украины приняла решение отказаться от выступления в квалификации.
«Принято решение не делегировать сборную Украины на эти соревнования», — сообщили в Ассоциации пляжного футбола Украины.
Таким образом, команда Евгения Вареницы пропустит финальный турнир, который пройдёт в Парагвае.
Как напоминает телеканал, украинцы в отборочном этапе попали в группу D, где их соперниками стали команды Испании, Азербайджана и Латвии.
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