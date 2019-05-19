Bild: английский финал Лиги Европы в Баку навредит климату

Решение УЕФА о проведении финала Лиги Европы между двумя лондонскими командами в столице Азербайджана Баку может навредить климату, сообщает Bild. Как отмечает эксперт Йенс Хильгенберг, дальний перелёт тысяч английских фанатов послужит причиной выброса в атмосферу большого количества углекислого газа. По мнению Хильгенберга, было бы разумнее провести финал не в Баку, а в Лондоне.
Для футбольного союза УЕФА «зелёным», похоже, является только газон, и это подтверждается выбором места проведения финала Лиги Европы, пишет Bild. Финал состоится 29 мая: в нём сойдутся две лондонские команды — «Арсенал» и «Челси», однако играть они будут не в Лондоне, а в Баку. Таким образом, тысячи фанатов и команды со всем их инвентарём должны будут проделать путь в 4000 км, отмечает издание.
Bild сообщает, что такое решение многим пришлось не по нраву. «УЕФА должен поступить разумно и перенести игру в другое место, чтобы тысячам английских фанатов не пришлось ехать на другой конец континента ради встречи двух английских клубов. Лучше всего будет провести финал на лондонском стадионе Уэмбли», — приводит издание слова Йенса Хильгенберга из немецкого союза по защите окружающей среды. Согласно его подсчётам, в результате перелётов, на одного человека будет приходиться 2,2 тонны выбросов углекислого газа.
Схожее мнение высказала Бетина Хоффманн из немецкой партии «Зелёных», заявившая, что решение УЕФА не соответствует интересам фанатов и вредно для климата.
Как отмечает Bild, недовольны и сами команды. В официальном заявлении лондонского «Арсенала» говорится о том, что решение УЕФА «неприемлемо» и подобное не должно повториться. Кроме того, клуб выразил своё недовольство тем, что из-за транспортных ограничений УЕФА выделил болельщикам команд лишь по 6000 билетов — при том, что стадион в Баку вмещает 60 000 зрителей.
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