СТРАНА: команда Зеленского довольна законом о «тотальной украинизации»

В партии Владимира Зеленского «Слуга народа» озвучили позицию по отношению к языковому закону, который СМИ называют законом о тотальной украинизации. Как передаёт «СТРАНА», советник Зеленского Никита Потураев заявил, что фундаментальные положения этого закона не нуждаются в корректировке, речь может идти лишь о точечных правках.
Советник президента Украины Владимира Зеленского и новоизбранный нардеп Рады Никита Потураев озвучил позицию партии «Слуга народа» по отношению к языковому закону, который в СМИ называли законом о тотальной украинизации. Как пишет «СТРАНА», по мнению Потураева, фундаментальные положения этого закона не нуждаются в корректировке, речь может идти о точечных правках.
«Мы не видим оснований для пересмотра квот на общенациональных, развлекательных каналах. Мы не видим оснований для пересмотра квот на радио. Я вообще не вижу оснований для пересмотра фундаментальных положений закона о функционировании государственного языка. Но вот некоторые баги надо исправить. Потому что вообще ни один закон не является священной коровой.
Закон должен соответствовать жизни, а не жизнь соответствовать закону. Потому что люди приходят в Раду и начинают думать, что они типа конструируют жизнь. А это не так», — заявил Никита Потураев.
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