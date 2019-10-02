«Никаких выборов под дулами пулемётов»: Зеленский пояснил позицию по формуле Штайнмайера

Владимир Зеленский пояснил, на что идёт Украина соглашаясь на формулу Штайнмайера. Как передаёт «1+1», украинский президент заявил, что выборы в Донбассе должны проходить по украинским законам, а также в регионе должны отсутствовать какие-либо войска.
Никакая не капитуляция, и никаких выборов под дулами пулемётов: Владимир Зеленский пояснил, на что идёт Украина, соглашаясь на формулу Штаймайера. До этого накануне договорились во время встречи контактной группы в Минске.
По словам президента, вскоре парламент примет новый закон об особом порядке местного самоуправления в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, и он вступит в силу после того, как там пройдут выборы по украинскому законодательству и в присутствии международных наблюдателей, а их результаты ОБСЕ признает соответствующими демократическим стандартам.
Президент отметил, что теперь отсутствуют последние преграды для проведения встречи в нормандском формате.
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины:Выборы должны проходить согласно нашему законодательству, а мы это будем обсуждать. Если там кто-то будет, то выборов не будет. Если там будут какие-либо войска, понимаете, выборов не может быть.
Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений для того, чтобы дети, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь.
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