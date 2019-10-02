1+1 Оригинал

«Никаких выборов под дулами пулемётов»: Зеленский пояснил позицию по формуле Штайнмайера

Материал представлен в переводе ИноТВ
Владимир Зеленский пояснил, на что идёт Украина соглашаясь на формулу Штайнмайера. Как передаёт «1+1», украинский президент заявил, что выборы в Донбассе должны проходить по украинским законам, а также в регионе должны отсутствовать какие-либо войска.

Никакая не капитуляция, и никаких выборов под дулами пулемётов: Владимир Зеленский пояснил, на что идёт Украина, соглашаясь на формулу Штаймайера. До этого накануне договорились во время встречи контактной группы в Минске. 

По словам президента, вскоре парламент примет новый закон об особом порядке местного самоуправления в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, и он вступит в силу после того, как там пройдут выборы по украинскому законодательству и в присутствии международных наблюдателей, а их результаты ОБСЕ признает соответствующими демократическим стандартам.

Президент отметил, что теперь отсутствуют последние преграды для проведения встречи в нормандском формате.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Выборы должны проходить согласно нашему законодательству, а мы это будем обсуждать. Если там кто-то будет, то выборов не будет. Если там будут какие-либо войска, понимаете, выборов не может быть.

Дата выхода в эфир 02 октября 2019 года.

 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
1+1 Украина Европа
теги
Владимир Зеленский выборы Донбасс Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров