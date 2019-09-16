Вести: перезагрузка по формуле Штайнмайера для Украины — не без нюансов

Заявления, звучавшие в последнее время на Украине и в мире по поводу Донбасса, могут свидетельствовать о возможной перезагрузке в переговорах. Однако, как пишут «Вести», в реализации так называемой формулы Штайнмайера существует много нюансов и красных линий, за которые никогда не отойдёт украинская сторона.

Ряд заявлений, звучавших на прошлой неделе со стороны президента Украины, главы МИД и прочих официальных лиц о начале переговоров в нормандском формате и реализации формулы Штайнмайера, свидетельствует о возможном рестарте в переговорах. «Вести» решили разобраться в нюансах переговорных позиций и тех красных линиях, за которые никогда не отойдёт украинская сторона.

Как пишет издание, саммит «нормандской четвёрки» может состояться в Париже уже в сентябре. Заявление об этом делал как президент Владимир Зеленский, так и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. При этом президент не единожды упомянул: предметом обсуждения будет именно формула Штайнмайера, плюс пункты Минских соглашений.

План, предложенный экс-главой МИД Германии ещё в 2015 году и согласованный, по словам Ангелы Меркель, с украинской стороной, предусматривает следующие шаги: Киев принимает закон об особом порядке проведения местных выборов в Донбассе, плюс «политическую» часть Минских соглашений, включая амнистию; проводятся выборы в Донецке и Луганске; ОБСЕ публикует отчёт об их демократичности, и закон «об особом порядке самоуправления» вступает в силу; Украине передаётся доступ к границе с Россией; Рада вносит в Конституцию изменения об особом статусе Донбасса и он начинает действовать.

Администрация Петра Порошенко и его медийные площадки подвергали эти идеи нещадной критике. Главный пункт, неприемлемый для Киева, — проведение выборов ещё до передачи границы с Россией под контроль Украины. Однако сегодня неожиданно произошёл прорыв: в пятницу глава МИД Украины Вадим Пристайко сделал заявление, что местные выборы действительно могут пройти на всей территории Украины.

«В Донецке и Луганске уже дважды были фейковые выборы, их результатов мы не признаём. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это», — сказал министр, уточнив, что в формуле Штайнмайера нет ни «зрады», ни «перемоги».

Заявление вызвало эффект информационного пожара — и Пристайко на следующий день пришлось гасить его на специально созванной пресс-конференции, где он заявил о «наследственности» украинской позиции.

Одновременно с этим Леонид Кучма, представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе, сделал в интервью Associated Press весьма странное заявление, что президента будут подталкивать к компромиссам, причём со стороны Германии и Франции так же, как и России.

«Нет большой надежды. Зеленскому будет очень трудно — он будет один против трёх человек», — сказал он, уточнив, что Киев ни в коем случае не должен соглашаться на федерализацию или вносить изменения в Конституцию. И Пристайко, действительно, заявил, что особого статуса для Донбасса в Конституции не будет. Однако обязательство по проведению реформы Конституции в «Минске» присутствует.

«Период там прямо не указан, только «особенности самоуправления» как нечёткая фраза. И это то, за что цепляется украинское руководство, ведь отсутствие чётких деталей оставляет пространство для люфта, — пояснил «Вестям» политолог Владимир Воля. — Пристайко расшифровал внешнеполитическую позицию Зеленского, обозначив три главных пункта: разведение сил, прекращение огня, восстановление экономических связей. Очень похоже на план по замораживанию конфликта, а не на реализацию планов вроде Штайнмайера».

«На самом деле Кремлю и не нужен особый статус Донбасса. Им надо в Конституции упоминание закона об особенностях самоуправления в ОРДЛО. Они уже приняты в первом чтении в 2015 году. И именно в этом законе подробно прописана самостоятельность Донбасса», — уточняет политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

Тем самым регион получает реальный статус без его специального обозначения в Конституции. Примечательно, что собеседники, близкие к переговорному процессу, рассказали «Вестям», что словосочетание «особый статус» на практике предлагали сделать всего-навсего Свободной экономической зоной.

«Было также предложение обеспечить широкую автономию без упоминания о федерализации и автономии», — подтвердил собеседник издания.

«У президента сейчас пытаются сделать свой, новый вариант механизма возвращения региона, в котором, например, пропишут, кто будет осуществлять силовой контроль в регионе до момента проведения выборов», — пояснил «Вестям» Владимир Воля.

«В любом случае раздражающих слов «особый статус» в финальной версии не будет, чтобы не нагнетать конфликт в обществе», — сказал собеседник в «Слуге народа».

Одновременно в партии власти обозначились и альтернативные мнения. Глава парламентского комитета по внешней политике, дипломат Богдан Ярёменко заявил, что Минские соглашения означают «капитуляцию».

«Это позорные договорённости, они не принесли нам мир. Но отказаться от них мы не можем», — уточнил дипломат.

«Сейчас позиций в партии действительно несколько: Ярёменко назвал одну, консервативную. Пристайко — вторую, официальную. Но важно понимать, что Минские соглашения безальтернативны, и в ближайшие недели будет проводиться поиск пути к их реализации, — сказал собеседник «Вестей», близкий к «Слуге народа». — Я бы не исключал повторного голосования за Минские соглашения в Раде, в той или иной форме. А дальше будет самый сложный момент — политическая реализация».