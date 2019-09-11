24 канал: США вряд ли присоединятся к переговорам в нормандском формате

Вероятность того, что США присоединятся к переговорам в нормандском формате невелика, поскольку это не совсем то, что сейчас нужно Дональду Трампу. Как передаёт «Телеканал новин 24», эксперты считают, что Запад сейчас посылает России сигналы готовности развивать отношения, независимо от того, какую политику она проводит в отношении Украины.

Дональд Трамп заявил о вероятности привлечения США к переговорам в нормандском формате. Как пишет «Телеканал новин 24», разговоры о том, что после длительного перерыва может состояться новый саммит в нормандском формате с участием лидеров Украины, Франции, Германии и России, появляются всё чаще. В частности, провести переговоры призывает президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, он предложил расширить круг участников, приобщив к формату лидеров Великобритании и США.

Дату встречи ещё не назначили, однако, как отметил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, президент Зеленский готов к переговорам уже в сентябре, украинская сторона не видит смысла затягивать с этим до зимы.

В конце августа о переговорах вспомнил и президент Франции Эммануэль Макрон. Он также отметил, что саммит проведут в сентябре, однако даты не указал.

Президент России Владимир Путин взамен заявлял, что может встретиться с президентом Украины, в частности, при условии прямых переговоров Киева с ДНР и ЛНР. Украина, в свою очередь, исключила выполнение такого требования. В Кремле также говорили о том, что переговоры «нормандской четвёрки» должны быть тщательно подготовлены и принести результаты, потому что проводить саммит просто так Москва не хочет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут присоединиться к Германии, Франции, Украине и России на переговорах в нормандском формате, если это будет необходимо их участникам.

«Тот факт, что состоялся обмен пленными между Россией и Украиной, является очень большим и очень положительным шагом. Если бы им было нужно, чтобы я включился, я бы присоединился, но действительно состоялось очень и очень позитивное событие», — сказал Трамп.

Экс-советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон также не исключал участия США в переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины.

«Нормандский формат может продолжаться, если этого хотят стороны-участники. Если они считают, что это приемлемый путь, чтобы двигаться вперед, то США и — я уверен — Великобритания будут рады принять в этом участие. И вопрос к представителям власти: какой путь, по их мнению, будет иметь больше преимуществ. Мы будем рады их поддержать», — отметил Болтон.

По его словам, решение конфликта в Донбассе и более масштабные вопросы, например, относительно роли России в Европе — это интересно для США. Поскольку это «не только европейская тема, но и глобальные вопросы». Поэтому, добавил Болтон, если Зеленский посчитает, что США должны принять участие в поиске выхода из сложившейся ситуации, то они «должны рассмотреть такой вариант».

При этом ряд американских экспертов убеждены: если США не будут участвовать в переговорах, то конфликт в Донбассе решён не будет.

Однако, как пояснил заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков в комментарии «Телеканалу новин 24», такие заявления показывают лишь полное непонимание того, что Украине сейчас действительно интересно.

«Нам сейчас важны даже не американские санкции, которые где-то ослабят Россию через несколько лет, а массированные и постоянные, например, летальная помощь. Это уменьшило бы шансы России на то, что она очередной угрозой применения силы может выбить уступки. Вот это — самое важное, а не эти все разговоры о включении США в переговорный формат», — пояснил эксперт.

Николай Белесков отмечает: вероятность того, что США всё же присоединятся к переговорам в нормандском формате, невелика. Ведь это не совсем то, что сейчас нужно Трампу. Усиливает сомнения и то, что Запад сейчас посылает России сигналы готовности развивать отношения, независимо от того, какую политику она проводит в отношении Украины. И они, по словам эксперта, совершенно не способствуют тому, чтобы Россия меняла свою позицию и «включала заднюю» в отношении Донбасса.

Поэтому сейчас основная проблема в том, что Украина не имеет рычагов давления на Россию. А Запад, очевидно, не желает применять в полной мере даже те, которые существуют.