Корреспондент: МИД Украины уверен — Киев не пойдёт на компромиссы по Донбассу

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Washington Examiner: американский сенатор намерен допросить Обаму по делу о липовом «российском вмешательстве» Washington Examiner
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Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко передан передан проект программы действий по интеграции с Россией.
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Чернов рассказал, какой частью тела он отразил мяч в матче с «Локомотивом»
Защитник «Ростова» Евгений Чернов заявил, что не отражал мяч рукой во время матча с «Локомотивом» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Тюменской области вынесли приговор по делу о гибели пенсионера в результате схода снега с крыши
Тюменский районный суд вынес приговор по делу о гибели 83-летнего пенсионера в результате схода снега с крыши, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
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Число отравившихся шаурмой в Одесской области увеличилось до 41
В Одесской области число отравившихся граждан после употребления шаурмы в местном павильоне в посёлке Авангард увеличилось до 41. Среди пострадавших — десять несовершеннолетних, уточнили в Госпотребслужбе Украины.
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РФС попросил тренеров воздерживаться от оценок судейства
Руководитель службы по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников призвал тренеров воздержаться от публичной оценки работы арбитров.
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В Севастополе обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны
В Севастополе обезвредили артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления Росгвардии.
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МИД Грузии: Тбилиси не намерен ограничивать работу компаний из России
Замглавы грузинского МИД Вахтанг Махароблишвили заявил, что Грузия не планирует ограничивать работу российских компаний в стране, если они не нарушают внутреннее законодательство.
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Рекордсмен мира в беге на 60 м высказался о решении USADA не дисквалифицировать его
Американский спринтер, обладатель мирового рекорда в беге на 60 м Кристиан Коулман прокомментировал решение Антидопингового агентства США (USADA) снять с него обвинения в пропуске трёх допинг-тестов.
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Сбербанк заявил о готовности организовать выдачу электронных паспортов
Сбербанк готов организовать выдачу электронных паспортов гражданам России и предоставить площадку для государственных сервисов в случае согласования такой возможности с органами власти, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
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Экс-футболист «Локомотива» Тарасов в третий раз станет отцом
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил о беременности своей супруги Анастасии Костенко.
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Чернов рассказал о реакции Карпина на его сейвы в матче с «Локомотивом»
Защитник «Ростова» Евгений Чернов рассказал, как главный тренер команды Валерий Карпин отреагировал на его спасения в матче РПЛ с «Локомотивом».
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Медведчук предложил уменьшить число депутатов Рады с 450 до 225
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает необходимым уменьшить количество депутатов Верховной рады с 450 до 225, а также избирать их по пропорциональной системе.
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Чернов о сейве в матче с «Локомотивом»: всё это уже история
Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал спасение ворот в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
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В Союзе потребителей России оценили предложение ограничить использование маркировки «эко» и «био»
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с сайтом «Москва 24» оценил предложение ограничить использование маркировки «эко», «био» и «фермерский».
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Порошенко снова не приехал на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл в Государственное бюро расследований для проведения следственных действий.
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Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Подмосковье
Спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Московской области, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.
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В Совфеде оценили слова Джонсона о Второй мировой войне
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с Inforeactor оценил заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
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Все школы Удмуртии прошли проверку инспекторов МЧС по антитеррористической безопасности
Все школы Удмуртии прошли проверку инспекторов регионального ГУ МЧС России по антитеррористической безопасности.
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Колокольцев провёл встречу с главой МВД Хорватии
В Москве прошла встреча министра внутренних дел России Владимира Колокольцева с хорватским коллегой Давором Божиновичем.
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Медведев назвал первоочередную задачу «Зенита» в Лиге чемпионов
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев назвал первоочередную цель команды в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.
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Тодоровский рассказал о своём новом фильме «Одесса»
Режиссёр Валерий Тодоровский в беседе с «Известиями» рассказал о своём новом фильме «Одесса».
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Интерактивная площадка Генпрокуратуры откроется в рамках ВЭФ 4 сентября
Генпрокуратура России впервые откроет собственную интерактивную площадку в рамках Восточного экономического форума. Она будет работать с 4 по 6 сентября.
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СК просит изменить меру пресечения двум фигурантам дела о беспорядках 27 июля
Следственный комитет России выступил с ходатайством к суду о переводе из следственного изолятора под домашний арест Егора Жукова и Сергея Фомина, фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
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В Раде заявили о намерении оспорить в КС закон о неприкосновенности
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» намерена оспорить в Конституционном суде (КС) Украины принятие законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности, заявил член политсилы Василий Нимченко.
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Вышинский заявил, что ждёт снятия обвинений по закону, а не по звонку
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что намерен добиться снятия всех обвинений в соответствии с законом, а не после звонка украинского лидера Владимира Зеленского.
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Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики гриппа
Роспотребнадзор рассказал о том, какие меры необходимы для профилактики гриппа. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сайт службы.
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Эксперт оценил заявление о потерях Украины от блокады Крыма
Крымский политолог Александр Форманчук в беседе с ФАН прокомментировал заявление экс-министра экономики Украины Виктора Суслова о том, что в связи с блокадой Крыма потери украинской экономики составляют около $1 млрд.
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Зверев считает, что Медведев переходит черту в ситуации с болельщиками на US Open
Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о необычной реакции болельщиков на россиянина Даниила Медведева, а также о его поведении в отношении фанатов.
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СМИ: В центре Киева подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады
В одном из ресторанов в центре Киева между бывшим депутатом Верховной рады от партии «Батькивщина» Русланом Богданом и новоизбранным членом парламента от фракции «Европейская солидарность» Сергеем Алексеевым произошёл конфликт, перешедший в потасовку.
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В Совфеде прокомментировали слова Джонсона о Второй мировой войне
Член Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
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Эксперт оценила данные о доле работающих женщин в России
Лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар в беседе с НСН оценила данные Росстата о том, что в 2018 году в стране были трудоустроены 53,2% женщин, а занятость мужчин составила 67,8%.
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Нападающий «Локо» Рыбаков оценил свои шансы дебютировать в КХЛ
Нападающий ярославского «Локо» Владислав Рыбаков в беседе с «Известиями» оценил свои шансы дебютировать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
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В Свердловской области вынесли приговор экс-сотруднику ГИБДД
В Свердловской области вынесли приговор бывшему сотруднику ГИБДД, сообщает URA.RU со ссылкой на региональную полицию, СУ СК России и прокуратуру.
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Врачи удалили двухкилограммовую опухоль у ребёнка в Тюменской области
Детские хирурги Тюменской ОКБ №2 удалили у десятилетнего ребёнка двухкилограммовую опухоль, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу учреждения.
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Клуб «Млада-Болеслав» выступил с заявлением по трансферу Комличенко
Чешский футбольный клуб «Млада-Болеслав» выступил с официальным заявлением относительно срыва трансфера российского нападающего Николая Комличенко.
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Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение на Ставрополье
Министерство обороны России сообщило, что штурмовик Су-25УБ потерпел аварию в Ставропольском крае, ведётся поиск двух лётчиков.
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Ломаченко рассказал о взаимоотношениях с российскими боксёрами
Чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA, WBO и WBC украинец Василий Ломаченко ответил на вопрос о взаимоотношениях с российскими боксёрами.
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В ТПП оценили роль ВЭФ в развитии Дальнего Востока
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с ФАН оценил роль Восточного экономического форума в развитии Дальнего Востока.
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Кабмин выделил 4 млрд рублей на склад запчастей для самолётов SSJ-100
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил выделить Минпромторгу бюджетные средства в размере около 4 млрд рублей на создание оборотного склада запчастей и оформление сервисных бюллетеней для самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
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Барбашёв объяснил, почему подписал контракт с «Сент-Луисом»
Российский нападающий Иван Барбашёв прокомментировал своё решение подписать новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз».
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Зеленский: на Украине не будет «касты неприкосновенных»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие законопроекта о лишении депутатов Верховной рады неприкосновенности подразумевает, что в украинском обществе больше не будет «касты неприкосновенных».
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Доминиканская Республика взяла верх над Германией на КМ по баскетболу
Сборная Доминиканской Республики одержала победу над национальной командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 года.
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Фигурант дела о беспорядках в Москве Беглец получил два года колонии
Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Данилу Беглеца, обвиняемого в нападении на полицейского на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля.
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Черногория проиграла Новой Зеландии на КМ по баскетболу
Сборная Черногории потерпела поражение от национальной команды Новой Зеландии в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 года.
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Додон проведёт переговоры с представителями ЕС и НАТО в Брюсселе
Президент Молдавии Игорь Додон проведёт переговоры с руководством Европарламента и Еврокомиссии, а также секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом в ходе визита в Брюссель 4 сентября.
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Черышев заявил, что ему нужно время, чтобы войти в необходимый игровой ритм
Полузащитник испанского клуба «Валенсия» и сборной России по футболу Денис Черышев рассказал, что ему ещё необходимо время, чтобы войти в игровой ритм после пропуска концовки минувшего сезона из-за травмы.
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Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба банка по итогам поездки его председателя Германа Грефа в Тулун.
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Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел удачно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта «Жуковский», вернётся к работе 4 сентября.
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Лукашенко прокомментировал ситуацию с ДРСМД
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что ситуация с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ведёт к новой гонке вооружений и усиливает напряжённость в Европе.
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Надаль высказался о реакции болельщиков на отказ Джоковича продолжать матч US Open
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал поведение болельщиков, освиставших серба Новака Джоковича за отказ от продолжения матча на заключительном в сезоне турнире серии Большого шлема — US Open.