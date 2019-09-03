Корреспондент: МИД Украины уверен — Киев не пойдёт на компромиссы по Донбассу

Украина не собирается идти на компромиссы по вопросу Донбасса, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Как пишет «Корреспондент», дипломат добавил, что если Киев не сможет использовать нормандский формат, Украина будет искать другие возможности.

Президент Владимир Зеленский пообещал завершить войну как можно быстрее и при этом не идти на неприемлемые компромиссы. Как пишет «Корреспондент», об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко после переговоров в нормандском формате на уровне политических советников.

«Мы собираемся сделать это точно до конца года», — сказал дипломат.

По его словам, во время встречи были обсуждены шаги, которые откроют путь к саммиту лидеров формата. При этом, по утверждению Пристайко, ни на какие неприемлемые компромиссы Киев идти не собирается, а все договорённости будут представлены общественности.

«Никаких болезненных компромиссов, о которых мы бы не договаривались ранее, не было сделано. То, что нам придётся делать определённые болезненные компромиссы, — это решения, начиная с 2014 года», — отметил Пристайко.

Глава МИД убеждён, что, если бы у Украины была возможность решить этот вопрос силой с самого начала, всё было бы уже завершено и страна «сейчас не была бы на этом этапе». Но Украина как государство ответственное всё ещё выполняет эти решения, которые были достигнуты лидерами в 2014 году.

«Мы хотим завершить эту войну, и президент Зеленский несколько раз объяснял: мы не можем себе позволить ещё пять лет находиться в том состоянии, в котором находимся сейчас — экономически, финансово, мы не собираемся каждый день терять солдат», — добавил министр.

Если Украина не сможет использовать нормандский формат, она будет искать другие возможности, подчеркнул дипломат.