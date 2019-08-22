Обозреватель: в Донбассе подняли российский триколор

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18:02 СМИ: Турция укрепляет наблюдательные пункты в Идлибе Турция укрепляет наблюдательные пункты в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, сообщает Anadolu.

17:59 Роспотребнадзор рассказал о работе отечественных специалистов по борьбе с лихорадкой Эбола в Гвинее Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о работе российских специалистов по борьбе с лихорадкой Эбола в Гвинее, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ведомства.

17:58 На границе России с Украиной усилили контроль из-за данных о чуме Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе России с Украиной в связи с появлением сообщений в СМИ о вспышке инфекции, похожей на чуму, в украинской Авдеевке.

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16:38 Песков отметил попытки исказить реальность после ЧП под Архангельском Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что после ЧП на военном полигоне в Архангельской области «кто-то хочет умышленно накалить информационный фон и исказить реальность».

16:36 В МВД России заявили о снижении числа угонов автомобилей В МВД России сообщили, что за последние четыре года число угонов машин значительно сократилось.

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16:27 Песков назвал «международным шопингом» идею покупки Гренландии Желание США приобрести у Дании Гренландию не является делом Кремля, Россия не занимается международным шопингом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

16:27 В Кремле приветствовали освобождение Хан-Шейхуна от боевиков В Кремле приветствовали освобождение от боевиков сирийского города Хан-Шейхун.

16:24 В ДНР заявили об укреплении пограничных позиций ВСУ Управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) сообщило, что украинские военные укрепляют позиции вдоль линии соприкосновения.

16:17 В Кремле подтвердили контакты по обмену удерживаемыми лицами с Киевом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон затронули тему обмена лицами, удерживаемыми на Украине и в России, но не обсуждали конкретных лиц.