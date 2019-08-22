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Обозреватель: в Донбассе подняли российский триколор

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Донецке на центральной площади города и на административных зданиях вывесили российские флаги. Как пишет «Обозреватель», данная акция посвящена Дню государственного флага России.
Обозреватель: в Донбассе подняли российский триколор
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22 августа в Донецке вместо флагов ДНР подняли российский триколор. Как передаёт «Обозреватель», соответствующее видео в сети опубликовали сепаратистские СМИ.

Флаг России подняли над центральной площадью города. Также триколор вывесили на «захваченных террористами административных зданиях».

Как отмечает издание, «главарь ДНР Денис Пушилин» в своём Telegram-канале заявил, что российский триколор — «важнейший символ для народа Донбасса».
 
«Под ним мы восстали в 2014 году против нацистского госпереворота, против русофобской киевской политики, под ним наше ополчение шло в бой. Этот флаг для нас — символ борьбы, символ свободы, символ победы и воссоединения с Россией. Уже тысячи наших жителей получили гражданство России, и это значит, что мы едины», — говорится в сообщении.
 
Как напоминает «Обозреватель», ранее российский триколор подняли и в Луганске. Сообщается, что акция посвящена Дню государственного флага России. 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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