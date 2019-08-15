Gazeta Wyborcza: Зеленский соревнуется с Путиным в «раздаче» паспортов

Схватка между Путиным и Зеленским началась с тех пор, как украинский политик одержал внушительную победу на президентских выборах, пишет польский журналист Михал Кокот. В издании Gazeta Wyborcza он рассказывает, что российская затея в плане облегчённой процедуры получения гражданства России — которая должна была ослабить шансы партии Зеленского — провалилась. Его партия одержала сокрушительную победу, да и сам Зеленский издал собственный «паспортный декрет».

Владимир Путин издал декрет, касающийся украинских граждан месяц назад. Согласно новому закону, жители Донецкой и Луганской областей могут в ускоренном порядке получить российское гражданство. Об этом решении заявили за неделю до парламентских выборов на Украине, и согласно общественному мнению, оно должно было вызвать рост поддержки антироссийских партий и ослабить шансы партии Зеленского «Слуга народа», пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Михал Кокот.

«В конечном итоге план не увенчался успехом — партия Зеленского получила большинство в парламенте и, по крайней мере, теоретически она обладает сейчас свободой правления, какой не имела до сих пор ни одна другая партия на Украине», — рассказывает автор.

В свою очередь последний декрет, изданный Зеленским, разрешает выдавать паспорта в ускоренном режиме иностранцам и лицам без гражданства, которые сражались на украинском фронте на стороне Киева, а также тем, кто попал под политические репрессии у себя в стране.

«Схватка между Путиным и Зеленским имеет место с тех пор, как последний одержал внушительную победу на президентских выборах. С самого начала отношения между двумя лидерами были прохладными. Путин даже официально не поздравил нового президента Украины с победой», — отмечает польский журналист.

С момента принятия присяги Зеленский говорил со своим российским коллегой два раза. В последний раз — на прошлой неделе после атаки сепаратистов на четырёх украинских моряков, которые проводили инженерные работы в Донецкой области. Сепаратисты выпустили артиллерийский снаряд, который сразу же убил всех четверых. Зеленский в телефонном разговоре пытался повлиять на Путина, чтобы тот сдержал сепаратистов от обстрелов и уважал прекращение огня, добавляет он.

В свою очередь президент России потребовал реализации Минских соглашений 2015 года, согласно которым Донецкая и Луганская область должны получить полуавтономию. Зеленский, похоже, как и его предшественник Пётр Порошенко, не намерен с этим соглашаться. Согласно сообщениям, он сказал Путину: для того чтобы так случилось, нужно изменить конституцию. Однако пока что он не видит причин для внесения в неё поправок, потому что она гарантирует всем украинцам равные права, в независимости от того, на какой территории они пребывают.

Зеленский уже попросил президента Франции, а также канцлера Германии о том, чтобы вернуться к переговорам в нормандском формате и гарантировать прекращение огня на территории Донбасса.

С момента вступления на пост Зеленский ищет дружбы с Западом, при этом позиционируя себя в качестве умеренного политика. Такую цель преследовала недавняя акция «ареста» танкера, который протаранил корабль украинских моряков в конце прошлого года в Керченском проливе — Россия незаконно считает его своей территорией, подчёркивает автор. Задержанные тогда украинские моряки до сегодняшнего дня находятся под российским арестом. Теоретически им грозит многолетнее заключение за нарушение российской границы.

«Международный трибунал по морскому праву ООН предписал России отпустить их, но Кремль об этом не хочет слышать», — отмечает автор.

В конце июля украинские власти «арестовали» российский танкер, принимавший участие в этом инциденте. Но в отличие от россиян после допроса они отпустили находящихся на нём моряков, резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Михал Кокот.