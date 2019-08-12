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Лiга.net: у Зеленского объяснили, почему дают интервью российским СМИ

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В команде Владимира Зеленского объяснили, почему они дают интервью некоторым российским СМИ. Как пишет «Лiга», советник Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что «в стране-агрессоре России» есть медиа, которые не искажают события на Украине.
Лiга.net: у Зеленского объяснили, почему дают интервью российским СМИ
Reuters
У Владимира Зеленского объяснили, почему дают интервью российским СМИ. Как передаёт «Лiга», советник президента по политическим вопросам Никита Потураев считает, что «в стране-агрессоре России» есть медиа, которые не искажают события на Украине.
 
Новоизбранный депутат и советник команды президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев не считает, что интервью, которое глава партии Дмитрий Разумков дал российскому «Коммерсанту», вредит имиджу «Слуги народа». 
 
«Нет, не считаю. Я сам общался с журналистом «Коммерсанта» Соловьёвым. Он родился в Одессе, вырос в Кишинёве, только потом переехал работать в Москву. Мы должны общаться с теми изданиями, где можно продвинуть неискажённую украинскую точку зрения. И правду о том, что происходит на Украине», — отметил Потураев.
 
Отвечая на вопрос, дал бы Разумков интервью российской журналистке Ольге Скабеевой, Потураев сказал: «Это надо у него спросить. Я бы ему не советовал этого делать. Я, кстати, отказываюсь. Ноги моей не будет там ни в коем случае. Много раз давал комментарии, включался в эфиры канала «Дождь». Думаю, «Коммерсантъ» тоже не будет перекручивать».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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