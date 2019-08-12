Лiга.net: у Зеленского объяснили, почему дают интервью российским СМИ

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Spiegel: Германия больше не хочет принимать участие в американских военных операциях Der Spiegel
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В Сарове похоронили погибших в ЧП под Архангельском
В городе Сарове Нижегородской области похоронили пятерых сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), которые погибли на военном полигоне под Северодвинском.
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Гендиректор «Ахмата» об инциденте с судьёй: болельщики кричат вещи и похуже
Генеральный директор грозненского футбольного клуба «Ахмат» прокомментировал оскорбление судьи матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» Алексея Сухого сотрудником домашнего стадиона с помощью микрофона.
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Число жертв ДТП под Новороссийском возросло до четырёх
После ДТП под Новороссийском с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля умер ещё один ребенок. Об этом сообщили в Минздраве Краснодарского края.
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В ряде регионов России зафиксированы ночные заморозки
Ночные заморозки были зафиксированы в нескольких российских регионах в ночь на понедельник, 12 августа. Об этом заявила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
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Суд рассмотрит 28 августа иск о лишении родительских прав двух участников акции в Москве
Перовский суд рассмотрит 28 августа иск о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые взяли на несогласованный митинг в Москве 27 июля грудного ребёнка.
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Агент футболиста ЦСКА Сигурдссона рассказал о состоянии игрока перед дерби со «Спартаком»
Агент Бьярки Гуннлаугссон, который представляет интересы полузащитника московского ЦСКА Арнора Сигурдссона, рассказал о состоянии своего клиента перед матчем со столичным «Спартаком».
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Премьер Грузии назвал объём потерь туристического сектора
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал, какие потери понёс туристический сектор страны на фоне ситуации с российскими туристами.
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Джокович отметил прогресс российского теннисиста Медведева
Первая ракетка мира серб Новак Джокович похвалил российского теннисиста Даниила Медведева, который, по его мнению, значительно улучшил свою игру.
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Опрос выявил главное для россиян событие 1989 года
Более половины россиян считают самым важным событием 1989 года вывод советских войск из Афганистана. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого «Левада-Центром».
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СМИ: Число зарегистрированных в качестве самозанятых россиян достигло 162 тысяч
Число россиян, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, достигло 162 тыс. на начало августа, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральную налоговую службу.
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Полиция возбудила дело из-за ДТП с пятью погибшими в Подмосковье
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело после ДТП в Подмосковье, в котором погибли пять человек.
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В ПФР рассказали, как учёба влияет на пенсию
В Пенсионном фонде России рассказали, как учёба влияет на пенсию. Об этом сообщает «Российская газета».
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Кучеров признан лучшим крайним нападающим по версии NHL Network
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан лучшим крайним форвардом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии NHL Network.
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В Гидрометцентре заявили о наступлении августовского лета в Москве
Тёплая погода ожидается в ближайшие дни в Московском регионе, в столице наступило так называемое августовское лето, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Васильева рассказала о развитии колледжей и техникумов в России
Министр просвещения Ольга Васильева в беседе с «Российской газетой» рассказала о развитии колледжей и техникумов в России.
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Эксперт прокомментировал сообщения о рассмотрении Турцией предложения России о поставке Су-35
Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ Сухого Вадим Лукашевич в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что турецкие власти поручили оборонным ведомствам страны оценить предложение России о поставке новейших истребителей Су-35.
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Эксперт оценил сообщения о сближении астероида с Землёй
Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии Российской академии наук Сергей Нароенков в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о приближении к Земле астероида диаметром 160 м.
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В ГБР не исключили применение полиграфа на следующем допросе Порошенко
Глава Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба в своём Telegram-канале не исключил, что следующий допрос бывшего украинского президента Петра Порошенко будет проводиться с использованием полиграфа.
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Эксперт прокомментировал сближение астероида с Землёй
Астроном, инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о приближении к Земле астероида диаметром 160 м.
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Шойгу прибыл в войска ЦВО для проверки объектов Минобороны
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа (ЦВО) с целью проверки ряда объектов Минобороны.
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Новый владелец «Рустави 2» заявил о продаже телевизионной компании
Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши заявил о её продаже из-за долгов.
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В ЦИК прокомментировали предложение перенести выборы в Мосгордуму
Назначенные на 8 сентября выборы в Мосгордуму нельзя отменить, по закону они пройдут в единый день голосования. Об этом заявила секретарь ЦИК России Майя Гришина.
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Синоптики сообщили о нормализации погоды в Москве
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде в Москве в ближайшую неделю.
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Теннисист Медведев признался, что доволен своей игрой в последние две недели
Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что доволен игрой, которую он демонстрирует последние две недели.
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Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР
Неизвестные забросали бывшего украинского президента Петра Порошенко яйцами после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины. Его начали закидывать едой, когда он вышел из здания ведомства.
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Названы регионы с наибольшей долей семей среднего класса
В 71 регионе России доля жителей, которых можно отнести к среднему классу, не превышает 20% от общей численности населения. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.
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В Турции рассказали о сроках поставки в страну второй батареи С-400
Элементы второй батареи российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 доставят в Турцию в августе-сентябре. Об этом заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар.
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Зидан рассчитывает на Бэйла и Хамеса в «Реале»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о будущем футболистов команды — Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса.
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Власти продлили режим ЧС в селе Каменка до 13 августа
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что режим чрезвычайной ситуации в селе Каменка, пострадавшем от взрывов на военном складе под Ачинском, было решено продлить до утра 13 августа.
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Все авиарейсы из аэропорта Гонконга 12 августа отменены из-за протестов
Все авиарейсы из Гонконга были отменены в понедельник, 12 августа, из-за захвата протестующими здания аэропорта.
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Надаль пропустит турнир ATP в Цинциннати
Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с турнира серии Masters Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати.
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Учёный рассказал подробности сближения астероида с Землёй
Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе прокомментировал в беседе с RT сообщения о приближении к Земле астероида диаметром 160 м.
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В ДНР выразили благодарность России за гуманитарную поддержку Донбасса
Министр иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова выразила благодарность России за многолетнюю гуманитарную поддержку жителей Донбасса.
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Футболист «Ростова» Шомуродов рассказал о знакомстве с Моуринью
Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов рассказал, как познакомился со своим агентом Германом Ткаченко и известным португальским тренером Жозе Моуринью.
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Бывшие бойцы «Азова» пообещали посадить Порошенко
Бывшие участники полка «Азов» заявили, что намерены добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
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Главный тренер «Челси» ответил на критику Моуринью после матча с МЮ
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард отреагировал на слова бывшего наставника команды Жозе Моуринью, который раскритиковал состав на матч первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестер Юнайтед».
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В УПЦ сообщили о попытке радикалов захватить храм в Хмельницкой области
В селе Галузницы Хмельницкой области радикалы попытались захватить храм канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
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Эксперт прокомментировал сообщения о цифровой системе оценки успеваемости студентов
Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков в беседе с RT прокомментировал возможность внедрения в некоторых российских высших учебных заведениях новой системы контроля успеваемости студентов, созданной на базе искусственного интеллекта.
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ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
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Дети Порошенко пришли к зданию ГБР поддержать экс-президента Украины
Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли митинговать к зданию Государственного бюро расследований (ГБР) в поддержку экс-главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.
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Шюррле поделился эмоциями после первого гола за «Спартак»
Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле прокомментировал свой первый мяч за команду, который он забил в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
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На железнодорожной части Крымского моста протестировали освещение
Строители проверили освещение железнодорожной части Крымского моста, включив примерно 150 светильников на три часа.
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Подозреваемый в стрельбе в мечети в Норвегии не признаёт вину
Подозреваемый в стрельбе в мечети в пригороде Осло не признаёт свою вину. Об этом информирует NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.
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Уволенный сотрудник «Ахмат Арены» объяснил свой поступок во время матча со «Спартаком»
Бывший работник стадиона «Ахмат Арена» Ризван Эдильсултанов, который был уволен за оскорбление судьи матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» Алексея Сухого с помощью микрофона, объяснил свои действия.
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Индия интересуется добычей полезных ископаемых на Дальнем Востоке
Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что индийская сторона интересуется добычей полезных ископаемых, туризмом и обрабатывающей сферой Дальнего Востока.
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Ливни с грозами ожидаются в Амурской области
Ливни с грозами ожидаются в Амурской области 14—15 и 17—18 августа, осадки будут сопровождаться сильным ветром.
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Футболист МЮ Погба прокомментировал слухи об уходе из клуба
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отреагировал на информацию о том, что может покинуть команду.
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СК начал проверку после гибели рабочего на руднике в Якутии
Следователи приступили к проверке по факту гибели человека в результате обрушения горной породы на руднике «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии.
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В Донецкой области протестующие шахтёры перекрыли дорогу
Рабочие двух шахт в Донецкой области Украины перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по заработной плате.
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Индия и Россия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике
Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял в беседе с РИА Новости сообщил, что Индия и Россия обсуждают возможности развития газовых проектов в Арктике.