Лiга.net: у Зеленского объяснили, почему дают интервью российским СМИ

В команде Владимира Зеленского объяснили, почему они дают интервью некоторым российским СМИ. Как пишет «Лiга», советник Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что «в стране-агрессоре России» есть медиа, которые не искажают события на Украине.

У Владимира Зеленского объяснили, почему дают интервью российским СМИ. Как передаёт «Лiга», советник президента по политическим вопросам Никита Потураев считает, что «в стране-агрессоре России» есть медиа, которые не искажают события на Украине.

Новоизбранный депутат и советник команды президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев не считает, что интервью, которое глава партии Дмитрий Разумков дал российскому «Коммерсанту», вредит имиджу «Слуги народа».

«Нет, не считаю. Я сам общался с журналистом «Коммерсанта» Соловьёвым. Он родился в Одессе, вырос в Кишинёве, только потом переехал работать в Москву. Мы должны общаться с теми изданиями, где можно продвинуть неискажённую украинскую точку зрения. И правду о том, что происходит на Украине», — отметил Потураев.

Отвечая на вопрос, дал бы Разумков интервью российской журналистке Ольге Скабеевой, Потураев сказал: «Это надо у него спросить. Я бы ему не советовал этого делать. Я, кстати, отказываюсь. Ноги моей не будет там ни в коем случае. Много раз давал комментарии, включался в эфиры канала «Дождь». Думаю, «Коммерсантъ» тоже не будет перекручивать».