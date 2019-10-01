Guardian: штаб шведских ВМС вновь уходит под землю из-за «российской угрозы»

Швеция перемещает командование Военно-морских сил на его старую подземную базу, способную выдержать ядерную атаку. Таким образом скандинавская страна пытается укрепить свою оборону в ответ на то, что она считает «угрозой со стороны России», сообщает The Guardian.

Штаб Военно-морских сил Швеции возвращается на старое место — в подземную крепость времён холодной войны, способную выдержать ядерную атаку. Эта инициатива рассматривается в качестве «оборонительного шага против возрождающейся России», пишет The Guardian.

После 25-летнего перерыва командование шведских ВМС вновь будет руководить флотом, находясь под тоннами гранита. Таким образом скандинавская страна пытается укрепить свою оборону в ответ на то, что она считает «угрозой со стороны Москвы», отмечает издание.

Сверхсекретная база ВМС Швеции находится на острове Мускё, в 40 км от Стокгольма. Здесь расположены подземные пристани, где могут прятаться военные корабли, тянущиеся на несколько миль туннели, кабинеты и госпиталь.

По мнению Стокгольма, передислокация штаба предоставит ВМС бóльшую свободу манёвра. «Переезд делается из расчёта, что русские могут использовать мощное оружие, и это потребует уровень защиты, который может предоставить только база Мускё», — пояснил изданию ведущий аналитик Шведского агентства оборонных исследований Никлас Гранхольм.

Командования шведской армией и военно-воздушными силами также переводятся из столицы в «более защищённые места». Но перенос штаба ВМС выглядит «самым радикальным» и символизирует возрождение в стране настроений времён холодной войны, считает The Guardian.

«База Мускё уникальна с точки зрения фортификации. Её подземная территория такая же

большая, как Старый город в Стокгольме», — рассказала изданию глава отдела коммуникаций ВМС Швеции Ребекка Ландберг.

«Командование флотом должно иметь возможность противостоять неблагоприятным условиям и функционировать даже при нападении. Поэтому Мускё — это лучший вариант. Вооружённым силам необходимо адаптировать свои операции к вызовам, которые бросает ухудшающаяся внешняя среда», — добавила Ландберг.

Как большинство европейских стран Швеция значительно сократила траты на оборону после окончания холодной войны — с 2,5% до 1% ВВП. Военное оборудование пошло на металлолом, а базы были закрыты. Верфь на Мускё была продана немецкой компании Thyssen Krupp, обращает внимание The Guardian.

Но, по словам Гранхольма, «после российской оккупации и аннексии Крыма»* всё изменилось. «Эта ситуация показала, что Россия делает со своими малыми соседями. Оказалось, что восстановление Вооружённых сил представляет собой сложную и долгосрочную задачу», — отмечает аналитик.

В июне 2014-го шведская компания Saab выкупила Thyssen Krupp. Процесс сопровождался «выкручиванием рук», в том числе массовым наймом сотрудников Krupp и внезапным рейдом представителей Министерства обороны Швеции на верфи немецкой компании в Мальмё якобы для спасения военных секретов.

Несколько месяцев спустя Стокгольм был «охвачен паникой», потому что в шведских территориальных водах якобы заметили российскую минисубмарину. Охота за подлодкой, детали которой до сих пор не раскрываются, укрепила общество во мнении, что стране необходимо вступить в НАТО и тратить больше на оборону.

Впервые за 20 лет шведские власти пообещали увеличить бюджет Вооружённых сил. Они также пошли на другие шаги, чтобы повысить боеготовность страны: восстановили призыв в армию и распространили среди всех домохозяйств брошюры с рекомендациями на случай ядерной войны.

Хотя в 90-е Мускё перестал играть ключевую роль в обороне Швеции, ВМС никогда не покидали остров в полном составе. Когда в прошлом году британские и бельгийские туристы попытались проникнуть на базу, их встретили предупредительным огнём и арестовали, напоминает издание.

Но объекты давно не использовались, и понадобится несколько лет для полной модернизации базы. По данным профсоюза военных офицеров, подземный командный центр не будет полностью оборудован до 2021-го или 2022 года, заключает The Guardian.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).