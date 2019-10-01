Svenska Dagbladet: у Швеции были шансы победить в Полтавской битве

Несмотря на численное превосходство русской армии и ранение Карла XII, которое не позволило ему командовать войсками, Швеция всё-таки могла бы победить русские войска в битве под Полтавой. Как пишет историк Дик Харрисон в статье для Svenska Dagbladet, существуют три момента знаменитой битвы, которые могли бы иначе решить судьбу и Швеции, и России.

Несмотря на то что шведская армия была малочисленнее, а раненый Карл XII не мог руководить своими войсками, Швеция всё-таки могла победить русские войска в битве под Полтавой. Как пишет историк Дик Харрисон в статье для Svenska Dagbladet, существуют три момента знаменитой битвы, которые могли бы иначе решить судьбу и Швеции, и России.

Как отмечает историк, битва под Полтавой состоялась 28 июня 1709 года по тогдашнему шведскому календарю. По нынешнему календарю это было бы 8 июля. Король Швеции Карл XII был не в состоянии возглавлять войска, потому что получил ранение в ногу несколькими днями ранее, и поэтому роль верховного главнокомандующего исполнял учитель короля Карл Густаф Реншёльд.

Реншёльд плохо ладил со своим ближайшим подчинённым Левенгауптом, командующим пехотой. Но не это было главной трудностью. Хуже всего, с точки зрения шведов, было соотношение сил. У шведов было 17 тыс. человек, у русских — более 40 тыс., из которых 30,5 тыс. пехотинцев и 10 тыс. кавалеристов. Кроме того, шведы страдали от нехватки боеприпасов. Поэтому главные силы русских следовало застать врасплох, иначе риск потерпеть в этой битве сокрушительное поражение для шведов был слишком велик.

Много тактических проблем шведам принесли редуты — эти небольшие укрепления русские возвели в качестве защиты перед открытыми пространствами, которые надо было пройти, чтобы добраться до их лагеря. Редуты обороняли 4 тыс. солдат, и, если бы битва против них затянулась, это ослабило бы наступление и не позволило бы застать врасплох остальных русских солдат. А значит, необходимо было как можно тише прокрасться к редутам и захватить их. На всякий случай действовать предполагалось под покровом темноты.

Затем, на рассвете, прежде чем царь Пётр и его генералы поймут, что происходит, войска должны были пойти в лобовую атаку на главные силы русских. Но с самого начала всё пошло не так: ночное развёртывание войск запоздало, в том числе потому, что было очень темно и солдаты ничего не видели. В итоге приказ наступать был отдан, когда уже светало. Не менее ужасным оказалось то, что некоторые командующие не поняли тактики. Карл Густаф Роос полагал, что его дело — остаться у редутов и защищать их, а не отправиться как можно скорее дальше, чтобы атаковать основные силы российской армии.

Но каролинская пехота была настолько хорошо вымуштрована, что начало атаки всё-таки прошло по плану. Около четырёх утра шведы напали на редуты, и во многом всё прошло, как и задумывалось. Первый и второй редуты заняли очень быстро, но во время боя за третий хорошо обороняемый редут шведов с большими потерями отбросили назад. Роос, который не понимал, что пора уже оставить редут в покое и отправляться дальше, увяз в битве, не имея особых шансов её выиграть.

Тут уже среагировала российская кавалерия, которая находилась за редутами. Под руководством генерала Александра Меньшикова кавалеристы атаковали линии шведов, но их тут же остановила шведская кавалерия, которая без особых усилий заставила врага отступить. В этот момент шведы шли в уверенную атаку и побеждали, а положение русских было затруднительно. Сам Меньшиков считал, что царю следовало укрепить линию редутов пехотой, но этого не произошло. Вместо этого царь отдал коннице Меньшикова приказ отступать, поскольку предположил, что может потерять кавалерию, если продолжит биться на условиях шведов.

Благодаря отступлению русских шведы смогли приступить к следующему этапу плана. Пока кавалерия гнала русских перед собой по равнине, большая часть шведской пехоты, которая не застряла в боях у редутов под командованием Рооса, смогла пройти на поле боя и занять позиции перед решающей битвой. В этот момент Реншёльд принял решение, за которое его потом резко критиковали. Каролинская кавалерия внезапно получила приказ прекратить преследовать русских до полной победы. Благодаря этому у них появилась возможность восстановиться и пойти в новую атаку позже в тот же день.

Примерно в шесть утра линия редутов была прорвана, и две трети каролинеров добрались до поля перед главным лагерем русских, а русская кавалерия бежала — по крайней мере пока. Но Реншёльд и Левенгаупт, готовые атаковать главные силы русских, не знали, что царь Пётр отдал приказ напасть на Рооса и его оставшиеся позади батальоны, чтобы те не успели осознать свою ошибку и воссоединиться с остальной шведской армией. Примерно в семь часов Рооса оттеснили назад через лес к старым редутам, где его войска пытались укрыться от превосходящих сил противника. Около девяти часов утра Роосу пришлось капитулировать.

Реншёльд обо всём этом не знал: пару часов он безрезультатно прождал, когда же подоспеют Роос и его люди. В конце концов ждать ему надоело, особенно когда он понял, что русские готовятся к бою. План шведов напасть неожиданно полностью провалился, и российская артиллерия обрушила на врага град пушечных ядер. Шведы ретировались на запад, а Реншёльд запросил подкрепление в виде дополнительных войск и артиллерии. Из-за больших расстояний пауза между боями ещё больше затянулась, что было на руку царю Петру.

Пока русские пушки обстреливали поле битвы, Реншёльд дал приказ об атаке. Шведы стали быстро продвигаться по полю и напали на русских. В этот-то миг и решился исход битвы. Шведы и русские воевали друг с другом в ближнем бою, используя шпаги и штыки. Если бы в распоряжении Реншёльда было ещё несколько тысяч каролинеров, вполне возможно, что его тактика оказалась бы выигрышной.

Но в открытом противостоянии хорошо обученных войск, какое развернулось под Полтавой, невозможно было не учитывать размеры российской армии, и через некоторое время у каролинеров начались проблемы — особенно когда русские обнаружили прорыв между правым и левым флангами шведов и воспользовались им. Левое крыло оттеснили назад, и шведская кавалерия не могла удержать позиции. Русской же кавалерии удалось поддержать свою пехоту в борьбе со шведами, которые всё быстрее бежали прочь.

Шведскому правому флангу, который некоторое время был явно на пути к победе, теперь тоже пришлось отступать. Реншёльд и часть войск левого крыла попытались бежать с поля боя через лес, но русские догнали их и взяли в плен.

Как заключает историк, редко когда удаётся предсказать исход битвы, особенно в давние времена, когда не было техники и было сложно держать под контролем всё поле боя. Однако всё могло бы закончиться по-другому и шанс на победу у шведов явно был. Если бы шведы пробрались мимо редутов под покровом темноты и провели неожиданную атаку, Роос не увяз бы в ненужном бою против оборонявших неприступный редут русских, а каролинская кавалерия разгромила бы русскую, то Швеция вполне могла бы победить.

«Так что да, Швеция могла победить. Но позволило бы это ей остаться великой державой? Возможно, ещё на некоторое время — на год или десятилетие. Но ненадолго. Если бы Россия продолжила развиваться — а модернизация в любом случае произошла бы рано или поздно — Швеции в конечном итоге нечего было бы ей противопоставить. Как однажды сказал мне финский коллега-историк: на одного финского солдата всегда было десять русских, но вот что делать с 11-м русским, уже непонятно», — заключает автор материала.