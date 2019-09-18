WP: американский профессор нашёл способ обеспечить будущее США — в этом поможет история Рима

Соединённые Штаты появились на Земле вовсе не с «бухты-барахты»: своим успехом они во многом обязаны Римской республике, у которой подчерпнули конституционные нормы и гражданские добродетели, пишет в своей статье для The Washington Post профессор исторических наук при Королевском колледже Стил Брэнд. По мнению автора, подобная «неоригинальность» помогла США избежать революций и «тоталитарного утопизма» XX века, поэтому всем американским гражданам необходимо знать свою историю — пусть это и не гарантирует решения всех проблем.

Соединённые Штаты появились в мире не с бухты-барахты, сформировавшись на основе представлений американских отцов-основателей. Создавая американскую систему власти, они следовали пути, который проторила сама история. Свои действия они основывали как на европейских традициях (частично отвергнутых), так и на опыте более древних поколений республик — в особенности Рима, пишет в своей статье для The Washington Post профессор исторических наук при Королевском колледже Стил Брэнд.

Хотя сегодняшние проблемы США кажутся присущими в первую очередь современности, пример Рима может многому научить Америку. Греческий историк Полибий, который наблюдал за тем, как Рим завоёвывал мир, считал, что знакомые с римской историей государственные деятели и граждане смогут создать мудрое и справедливое будущее. Именно так, по мнению Брэнда, и действовали отцы-основатели, адаптируя уроки Рима под новые проблемы — и именно этим США необходимо заняться сейчас.

В 509 г. до н.э. граждане Рима свергли монархию и основали республику, которая постепенно установила контроль над всем Средиземноморьем. На протяжении 500 лет Римская республика поражала весь мир своими трудолюбивыми земледельцами, хорошими законами, дальновидной дипломатией и непобедимыми армиями, комплектовавшимися из граждан.

Отцы-основатели хорошо знали историю Рима. Они были знакомы с такими римским историками как Гай Саллюстий Крип и Тит Ливий, зачитывались Плутархом и наслаждались речами Цицерона. Томас Джефферсон даже подправил стихи Горация, чтобы те подошли для описания сельскохозяйственной жизни в Вирджинии.

Совсем неудивительно, что Рим стал исходной точкой многих черт американской конституции, включая систему сдержек и противовесов, двухпалатный законодательный орган, ограниченный срок полномочий и возрастной ценз. В некоторых случаях отцы-основатели зачастую напрямую заимствовали из римской конституции термины, в частности слова «сенат», «капитолий» и «комитет».

Отцы-основатели также сделали ставку не на британский подход к военному делу, а на римский. Это объясняет, почему они осуждали концепцию регулярной армии, сделав главным инструментом национальной обороны ополчение и солдат из числа призванных граждан. При этом формирование армии из граждан в римском стиле было единственным аспектом гражданской добродетели, которую американцы, по мнению отцов-основателей, должны были выставлять напоказ.

Помимо формирования американских структур власти и национальных добродетелей, Рим также оказал влияние на образ истинного американского лидера или героя. Лучшим комплиментом, который мог получить государственный муж в XVIII веке, было сравнение с римлянином. Эбигейл Адамс называла видного революционера и впоследствии вице-президента Элбриджа Герри современным Катоном. Джон Адамс же любил сравнивать себя с Цицероном.

Римское влияние играло важнейшую роль в том числе и потому, что во времена отцов-основателей был и другой путь. Французская революция развивалась совсем не так, как революция в США. По мнению автора, революция пыталась достигнуть не передела власти, но полностью искоренить весь её базис. Революционеры ниспровергали всё: монархию, церковь, нобилитет, права собственности — иными словами, вещи, которые веками скрепляли французский народ. Результатом, по мнению Брэнда, стали тотальная анархия и кровавые чистки.

Ситуация завершилась не рождением стабильной республики, но восходом сильного лидера — генерала Наполеона Бонапарта. Кровавость его режима сильно контрастировала с правлением бывшего генерала в США: Джордж Вашингтон, правивший страной в 90-е года XVIII века сошёл со сцены в 1797-ом, став олицетворением самопожертвования и мирной передачи власти, считает профессор.

«В то время как Вашингтон работал над распространением этих уроков в области республиканской гражданской добродетели, французская революция стала моделью для жестоких коммунистических и фашистских переворотов XX века в России и Германии. Как и их французские коллеги, русские и нацистские революционеры считали, что они могут игнорировать исторические рамки и с нуля создать новый мировой порядок», — рассуждает Брэнд.

Подобные альтернативы, продолжает профессор, показывают, как могла бы пойти история США, если бы отцы-основатели не попытались смиренно прильнуть к мудрости древних. Держась своих исторических корней, Америка не погрязла ни во французской революционной тирании, ни в «тоталитарном утопизме» XX века.

В широком смысле Америка оказалась поразительно неоригинальна. Методы правления, гражданские добродетели и её герои исходили из успехов прошлого. Изучив республиканский путь Рима, американские отцы-основатели прорубили окно в будущее.

В этом-то, подчёркивает американский профессор, и заключалась вся гениальность отцов-основателей: вместо того, чтобы идти непроторенной тропой, они адаптировали уроки истории под собственную эпоху. Они использовали старые модели по-новому: неписаные конституционные нормы римского права они включили в американскую писаную конституцию, а также распространили республику на весь континент с помощью принципов федерализма и представительской демократии.

Всё это приводит к осознанию самой, по мнению Брэнда, большой опасности для США: «Республика может перенести многое, однако граждане, не знающие своего прошлого, обрекут её на провал».

«Поколения американцев — и римлян — боролись со многими проблемами, терзающими сейчас наше общество вроде сложных войн, коррумпированных политиков, экономического неравенства и разложения гражданских нравов, которые скрепляют народ воедино. Понимание причин успехов и поражений республиканских предтеч не гарантирует решение всех наших проблем, однако даёт надежду на то, что мы не забудем заглянуть в арсенал исторической мудрости перед тем, как отправимся на битву», — подытоживает Стил Брэнд.