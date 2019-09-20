JT: Токио признал, что вывезенные из России останки могли не принадлежать японцам

Останки почти 600 человек, вывезенные в Японию в рамках программы возвращения соотечественников, погибших во Второй мировой, могут не принадлежать японцам, признало Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Как сообщает Japan Times, эксперты предупреждали ведомство о такой вероятности, но оно ничего не сказало о ней общественности и российской стороне.

Японские власти могли по ошибке забрать из Сибири останки почти 600 человек, которых сочли за японцев, оказавшихся в России в период Второй мировой войны. Такое признание сделало Министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны, сообщает Japan Times.

Издание отмечает, что программа по обнаружению останков японцев в России была запущена ещё в 1999 году. Поиски проводились в восьми локациях, включая Иркутскую область и Хабаровский край, которые были выделены на основе российских архивных документов и показаний местных жителей. Всего в период с 1999 по 2013 годы были найдены и вывезены в Японию останки 581 человека.

На протяжении нескольких лет эксперты по тестам ДНК говорили о вероятности того, что обнаруженные останки могут вовсе не принадлежать японцам. Однако, по словам осведомлённых источников газеты, Министерство здравоохранения предпочло скрыть такие оценки от общественности и российской стороны.

«Получив результаты исследований от российской стороны, заключившей, что это были японцы, мы забрали останки с собой. Мы не считаем, что мы проигнорировали (предположения экспертов. — ИноТВ), но понимаем, что это не снимает с нас ответственности», — заявил представитель министерства.

Теперь ведомству предстоит провести ряд ДНК исследований, чтобы установить точно, кому же принадлежат вывезенные из Сибири останки. Решение об их судьбе, как отмечает Japan Times, будет приниматься в процессе консультаций с российской стороной.

Газета напоминает, что Токио начал вывозить из других стран останки японцев, погибших там во Вторую мировую войну, ещё в 1952 году. По некоторым оценкам, порядка 50 тыс. японцев умерли в плену в Сибири и Монголии. В июле 2018 года японские власти отмечали, что им предстоит найти останки ещё порядка половины из всего 2,4 млн. соотечественников, погибших в войне за границей.