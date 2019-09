В тупике — Japan Times о территориальном споре между Россией и Японией

03:00

NYT удалила твит о «нацелившихся» на башни-близнецы в 2001 году самолётах

Газета The New York Times удалила пост в Twitter о том, что 11 сентября 2001 года «самолёты нацелились» на башни-близнецы в Нью-Йорке. Об этом пишет New York Post.