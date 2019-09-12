В тупике — Japan Times о территориальном споре между Россией и Японией

Несмотря на постоянные встречи президента России Владимира Путина с японским премьер-министром Синдзо Абэ по вопросу о принадлежности островов Курильской гряды, сторонам никак не удаётся найти компромисс, пишет The Japan Times. Как отмечает издание, хотя стороны и пытаются развивать экономическое сотрудничество, а Япония старается не провоцировать Москву заявлениями о «незаконной оккупации», переговоры зашли в тупик — из которого Токио сможет выйти, только если пересмотрит свой подход к России.

Последний саммит между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке не привёл к какому-либо прогрессу по вопросу о длительном территориальном споре об островах Курильской гряды. В ходе 27-й по счёту встречи стороны лишь подтвердили готовность продолжать совместно решать эту проблему, которая мешает Токио и Москве подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны, пишет The Japan Times.

Кроме того, Путин и Абэ не смогли добиться существенных успехов и в плане заключения соглашения об экономическом развитии островов, которое, как надеется японский премьер, ускорит ход мирных переговоров.

В прошлом ноябре во время встречи в Сингапуре Путин и Абэ договорились ускорить переговоры на основании совместной советско-японской декларации 1956 года, которая после заключения мирного договора призывала передать Токио два острова — Шикотана и Хабомаи. Тем не менее многие посчитали, что, приняв такое решение, Япония изменила свою позицию на этот счёт, так как ранее она настаивала на возвращении не двух, а всех островов.

Несмотря на это, кое-кто в Японии надеялся на то, что во время визита Путина в Осаку в рамках саммита G20 Токио удастся заключить с Москвой некое широкое соглашение. Однако эта надежда оказалась ложной, так как двусторонние переговоры зашли в тупик из-за жёсткой позиции России по Курилам.

Считается, что Абэ стремится к тому, чтобы разрешение территориального спора с Россией запомнили как достижение его администрации. Тем не менее, как отмечает издание, стратегия администрации по налаживанию тесных отношений между Абэ и Путиным путём организации многочисленных переговоров и углубления экономических связей между двумя странами, с тем чтобы подтолкнуть диалог по вопросу о территориальном споре, пока что не принесла значимых плодов.

Официально Токио настаивает на том, что спорные острова — это «неотъемлемая часть японской территории», которая была «незаконно» захвачена Москвой в конце Второй мировой. С другой же стороны, Москва считает, что Японии необходимо сначала признать, что острова стали принадлежать России на законных основаниях в результате окончания Второй мировой войны.

Очевидно, что, надеясь на прорыв и не желая идти с Москвой на конфликт, японское правительство в последнее время избегает называть острова «неотъемлемой частью японской территории», а также осуждать «незаконную оккупацию» Москвы. Это тем не менее не слишком смягчило жёсткую позицию России.

Кроме того, Москва всё чаще напоминает о том, что решению территориального спора мешает альянс Японии и США. Путин, в частности, выразил свою обеспокоенность на счёт появления на островах американских войск сразу же после заключения сделки.

Последние переговоры между Абэ и Путиным состоялись во Владивостоке во время посещения японским премьером Восточного экономического форума — площадки, которая должна привлекать на Дальний Восток дополнительные инвестиции. Что же касается Абэ, то он присутствует на форуме уже четвёртый год подряд — что можно трактовать как знак того, что он готов расширять экономические связи ради ускорения переговоров.

В 2016 году Путин и Абэ договорились обсудить совместное экономическое развитие спорных островов. Однако Россия продолжает настаивать на неприемлемых для Японии условиях сотрудничества. Например, в августе глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что совместная экономическая активность должна вестись согласно законодательству России. «В то время как Токио видит в совместном освоении островов инструмент для решения территориального спора, Москва видит в нём способ для привлечения японских инвестиций», — отмечает The Japan Times.

«Вместо сближения позиций по территориальному спору, начиная с прошлого года российско-японские переговоры, судя по всему, лишь наглядно продемонстрировали фундаментально различные взгляды сторон на этот счёт. Для выхода из тупика и продвижения переговоров японскому правительству необходимо пересмотреть свой подход к своему длительному спору с Россией», — подытоживает издание.