Mainichi: опять за своё — после Курил японский депутат предложил отвоевать острова у корейцев

После своих пьяных заявлений о войне за Южные Курилы с Россией японский парламентарий Ходака Маруяма лишился места в партии и был признан коллегами «не квалифицированным» для своего поста. Однако теперь, как сообщает Mainichi Shimbun, политик снова решил прокомментировать территориальный вопрос, теперь уже с Южной Кореей, и отметил, что острова опять-таки можно вернуть только силой.
Японский парламентарий Ходака Маруяма, ранее отличившийся призывом вернуть Южные Курилы силой, вновь поделился своими противоречивыми взглядами на территориальный вопрос — на этот раз с Южной Кореей, сообщает Mainichi Shimbun.
Речь идёт об островах Лианкур, на которые одновременно претендуют и Сеул, называя территории Токто, и Япония, где та же самая местность носит имя Такэсима. В ответ на новости о том, что группа южнокорейских политиков посетила острова, Маруяма написал в своём Twitter: «Не правда ли, что война — единственный способ вернуть эти острова?»
Затем, комментируя заявление лидера японской Демократической партии для народа Юитиро Тамаки, назвавшего визит «бездумной показухой», Маруяма написал, что «показухой» также являются и слова Тамаки.
Как напоминает Mainichi Shimbun, в мае, во время визита «на один из четырёх островов вблизи Хоккайдо, находящихся под контролем России», Маруяма перебрал с алкоголем и стал спрашивать у главы японской делегации бывших жителей островов: «Есть ли альтернативы войне, чтобы вернуть острова?»
Хотя позднее политик извинился, его всё равно исключили из партии, а также нижняя палата японского парламента приняла исключительного рода резолюцию, в которой депутаты подписались под утверждением, что Маруяма «не квалифицирован» для своего поста.
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