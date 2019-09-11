Аналитик Nikkei: Абэ пора перестать унижаться — так Курилы не вернуть

Синдзо Абэ пора признать, что его стратегия в отношении России не работает — в стремлении заключить мир Японии нельзя предлагать Москве выгодные проекты, не дожидаясь уступок с другой стороны, утверждает политолог Джеймс Браун в Nikkei Asia Review. Владимир Путин прежде всего уважает силу, значит, Абэ пора занять более жёсткую позицию, иначе Токио так и продолжит унижаться, считает эксперт.

С 2016 года в рамках «нового подхода» в отношениях с Россией премьер-министр Японии Синдзо Абэ стал активно предлагать Москве совместную политическую и экономическую деятельность, надеясь, что таким образом он сможет войти в историю и достичь долгожданного официального мира. Однако, как показала встреча Абэ и Владимира Путина на недавнем Восточном экономическом форуме во Владивостоке, попытки Токио в России встречают без особого энтузиазма.



«Пусть признать поражение очень непросто, но Абэ должен изменить курс, пока Япония не поставила себя в унизительное положение», — пишет в своей статье для Nikkei Asia Review доцент политологического направления японского филиала Университета Темпл Джеймс Браун.



Отчаянно желая найти способ подписать мирное соглашение с Россией и урегулировать неотъемлемо связанные с вопросом мира территориальные противоречия, японский лидер отверг принцип пошагового взаимодействия, предполагающий уступки от обеих сторон ради достижения компромисса. Вместо того чтобы «придержать приятные бонусы» до тех пор, пока Москва не изъявит готовность что-то сделать со своей стороны, Абэ принялся сразу давать России желаемое. Премьер рассчитывал, что сможет создать «позитивные двусторонние отношения», от которых рукой подать до прорыва по территориальному вопросу.



Отсутствие «взаимности» можно заметить даже в личных отношениях между Абэ и Путиным, утверждает автор статьи. С тех пор как в 2012 году оба лидера вернулись к власти, японский премьер приезжал в Россию 11 раз, а российский президент был в Японии всего два раза. Что ещё более показательно, когда Абэ пригласил Путина в свой родной город в префектуре Ямагути в декабре 2016 года, глава Кремля опоздал на три часа.



Впрочем, и с точки зрения политики администрация Абэ всегда была готова подстроиться под Россию, обращает внимание Джеймс Браун. После присоединения Крыма Токио ввёл лишь формальные санкции и принимал нескольких российских чиновников, внесённых в санкционный список США и ЕС. Кроме того, Япония продвигает совместные экономические проекты с Москвой, для ведения которых был назначен специальный министр и выделен специальный бюджет.



Абэ даже «пошёл на компромисс» по непосредственно территориальному вопросу и объявил, что Токио готов согласиться на передачу сперва двух самых маленьких островов Южных Курил, Хабомаи и Шикотана, которые составляют всего 7% всей обсуждаемой территории. И в ноябре 2018 года Россия вроде бы согласилась вести переговоры на основе советско-японской декларации 1956 года, по условиям которой после заключения мира Москва должна была передать Токио два самых маленьких острова.



Но надежд на благополучное разрешение территориального вопроса поубавилось, когда Россия выдвинула дополнительные условия и среди прочего потребовала, чтобы Япония признала суверенитет Москвы над Южными Курилами как итог Второй мировой войны.



Ситуация, впрочем, стала ещё сложнее, когда в августе 2019 года российский премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Южные Курилы. Тем же летом российские самолёты несколько раз вторгались в воздушное пространство Японии, добавляет аналитик.



Таким образом перед недавней встречей Абэ и Путина 5 сентября на Восточном экономическом форуме ожидания были далеко не на самом высоком уровне. Но итоги переговоров, как настаивает Джеймс Браун, были «даже хуже, чем ожидалось».



На встрече стороны не добились прогресса, но что ещё серьёзнее — именно в этот день Владимир Путин по видеосвязи решил дать старт работе рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан. По мнению автора статьи, учитывая, что в то же время Абэ находился в России, эти действия можно назвать «дипломатическим оскорблением» Японии и даже «пощёчиной» японскому лидеру, который несколько лет подряд личным присутствием поддерживал Восточный экономический форум. Кроме того, продемонстрировав свою власть над Шикотаном, Россия, можно сказать, посмеялась над договорённостью вести переговоры на базе декларации 1956 года, считает Браун.



«Столь неуважительно относясь к лидеру третьей по счёту мировой экономики, Путин демонстрирует своё международное влияние. Также это сигнал Пекину, что приоритетным партнёром для России в Восточной Азии является Китай, а не Япония», — отмечает эксперт.



Абэ пора осознать, что его политика в отношении России провалилась: предлагая сотрудничество и не требуя ничего взамен, Токио лишил Москву мотивации идти на компромисс. Несмотря на эту реальность, премьер-министр скорее всего поддастся соблазну продолжать упорно следовать избранному курсу, преследуя призрачную надежду, что вот-вот случится долгожданный прорыв.



Японскому лидеру, по всей видимости, предстоит находиться у власти как минимум ещё два года. По мнению Джеймса Брауна, Абэ лучше использовать это время, чтобы выработать новую стратегию. Искать компромисса и сотрудничать правильно, но только если инициатива идёт с обеих сторон. Со стороны Токио было бы логично пытаться вернуть хотя бы два острова, потому что больше он вряд ли когда-либо сможет получить. Но совместные экономические проекты и прочие бонусы должны появляться только после уступок от Москвы.



Кроме того, как уверен автор статьи, Япония должна чётко показать России, что она разделяет мнение своих «западных партнёров», осуждающих «проступки Москвы, — будь то в небе над Украиной, во взломанных американских серверах или на улицах Солсбери».



Прежде всего Путин уважает силу. Так что если Абэ хочет добиться сделки с Россией, он должен перестать прогибаться и принять более жёсткую позицию. «Иначе Япония так и будет дальше унижаться перед своей северной соседкой», — предупреждает Джеймс Браун.