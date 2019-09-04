Mainichi: Россия наращивает оборонный потенциал на Курилах

Россия намерена разместить дополнительные системы противоракетной обороны на Курильских островах, которым придаёт особое стратегическое значение при обороне Охотского моря, пишет Mainichi Shimbun. Однако Токио выступает «против наращивания военной мощи в регионе», напоминая, что Москва решительно критикует США за создание сети противоракетной обороны, в то время как сама усиливает оборонный потенциал, говорится в статье.

Россия планирует нарастить противоракетную оборону и разместить дополнительные ракетные системы на двух островах в северной части Курильской гряды, пытаясь укрепить свои оборонные возможности в регионе, сообщает Mainichi Shimbun со ссылкой на «документ российского правительства». Согласно этому документу, новые ракетные комплексы «Бастион» с дальностью более 300 км будут развёрнуты на островах Парамушир и Матуа.



План указывает на то, что Россия придаёт Курильским островам особое стратегическое значение при защите Охотского моря и «оплота своих ядерных сил» в противостоянии с Соединёнными Штатами, говорится в статье. Это также означает, что вскоре будет завершено укрепление российской линии обороны, простирающейся от Камчатского полуострова до японского острова Хоккайдо, учитывая зону действия систем ПРО.



Однако это может помешать достижению прогресса по проблеме мирного договора на предстоящих переговорах премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина, которые должны встретиться в четверг в рамках экономического форума во Владивостоке, предупреждает автор. Токио выступает против наращивания военной мощи в регионе, но учитывая, что США тоже планируют развернуть ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе после прекращения действия ДРСМД, напряжённость продолжает усиливаться, пишет Mainichi Shimbun.



В 2016 году российские ракетные системы были развёрнуты на островах Итуруп и Кунашир. Однако по новым сведениям, которые удалось получить японским СМИ, Россия планирует разместить дополнительные ракеты на островах Парамушир и Матуа, чтобы создать к 2020 году «единую систему обороны», говорится в статье. Туда перемещают российские системы противоракетной обороны с Камчатского полуострова, а на Матуа будет также создана ​​радиолокационная база и размещена авиация. По словам одного из российских чиновников, эти системы «уже перемещены и сейчас готовятся к работе», сообщает Mainichi Shimbun.



«Несмотря на то что Россия решительно критикует Соединённые Штаты за создание сети противоракетной обороны, она сама постоянно укрепляет свои собственные системы обороны», — заявил в этой связи неназванный представитель японской администрации в интервью Mainichi Shimbun.



Ранее Москва и Токио договорились активизировать переговоры, чтобы найти общее решение проблемы мирного договора. Однако президент Путин выразил обеспокоенность в отношении вероятной американской «военной экспансии» и планов Токио по развёртыванию разработанной в США системы противоракетной обороны, подчеркнув, что прийти к соглашению будет сложно, пока Япония не прояснит свою будущую стратегию в сфере безопасности, заключает Mainichi Shimbun.