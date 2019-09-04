Mainichi: Абэ пообещал вывести переговоры по миру и Курилам «на новый уровень»

Отправляясь на Восточный экономический форум во Владивосток на 27-ю встречу с Владимиром Путиным, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что планирует поговорить с российским лидером «начистоту», сообщает Mainichi Shimbun. Несмотря на таящие надежды на прорыв в обсуждении мирного соглашения, Абэ пообещал вывести переговоры «на новый уровень».

В среду 4 сентября премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправился в трёхдневную поездку в Россию, где он должен встретиться с президентом Владимиром Путиным, пишет Mainichi Shimbun. Несмотря на то что надежд на существенный прорыв в переговорах по мирному соглашению становится всё меньше, Токио рассчитывает добиться определённого прогресса.

«Я хочу поговорить с президентом Путиным начистоту, чтобы вывести переговоры по мирному соглашению на новый уровень», — заявил японский лидер журналистом перед тем, как отправиться в Россию.

Встреча Абэ с российским президентом должна состояться в четверг 5 сентября. На повестке будут пути урегулирования давних территориальных разногласий из-за Южных Курил, на которые претендует Япония. В прошлом году лидеры двух стран договорились работать в направлении мирного соглашения, которое так и не было подписано после окончания Второй мировой войны. Однако многочисленные переговоры так и не помогли «навести мосты через большую пропасть, разделяющую государства в их территориальных противоречиях», добавляет издание.

По словам японских властей, после недавнего саммита «Большой семёрки», на котором тема возвращения России вызвала немало обсуждений, в беседе с Путиным Абэ должен будет призвать Москву к диалогу с Европой. Как напоминает газета, Россию исключили из G7 в 2014 году после присоединения Крыма.

Для Абэ и Путина это будет уже 27-я встреча. С момента своего возвращения к власти в 2012 году японский премьер стремится наладить отношения с российским лидером. С 2016 года Абэ ещё ни разу не пропускал Восточный экономический форум.

На полях Восточного экономического форума во Владивостоке Абэ также планирует провести встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой.