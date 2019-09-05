Mainichi Shimbun: Абэ призвал Путина исполнить «исторический долг» и подписать мир

Премьер-министр Синдзо Абэ призвал Россию исполнить «долг перед историей», уладить территориальные разногласия и подписать, наконец, мирный договор, пишет Mainichi Shimbun. На встрече на полях Восточного экономического форума японский и российский лидер договорились развивать новый формат сотрудничества в виде совместной экономической деятельности и продолжать переговоры на базе декларации 1956 года.

Во время встречи с Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума во Владивостоке 5 сентября премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал Россию исполнить «долг перед историей» и, наконец, разрешить территориальный спор между Москвой и Токио и подписать мирное соглашение, сообщает Mainichi Shimbun.

Как напоминает издание, Россия и Япония не сходятся во взглядах по поводу суверенитета над Южными Курилами или, как их называет Токио, «северными территориями». Из-за этих разногласий после окончания Второй мировой войны и до сих пор страны так и не подписали официальный мир.

«Благодаря нашей работе, новый формат сотрудничества между Японией и Россией становится всё более явным. Кроме того, у нас есть исторический долг подписать мирное соглашение. Давайте исполним свой долг перед историей. Подпишем мирный договор и дадим волю неограниченному потенциалу наших народов», — призвал японский лидер.

По данным газеты, на 27-ой встрече с Абэ Путин подтвердил готовность Москвы ускорить процесс переговоров по мирному соглашению и строить обсуждение на базе совместной советско-японской декларации 1956 года. По условиям документа, после заключения мира Москва должна была передать Токио два самых маленьких острова Южных Курил, Хабомаи и Шикотан. Российская сторона отметила, что лидеры договорились сохранить существующий формат взаимодействия, но пока никаких изменений в плане мирного договора с Японией не предвидится.

В последнее время, подчёркивает Mainichi Shimbun, Россия ужесточила свою позицию по Южным Курилам. Так, в августе премьер-министр Дмитрий Медведев посетил самый большой из четырёх островов, Итуруп, чем вызвал протесты Токио. А в четверг 5 сентября Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии запуска нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан, что, по словам издания, может быть рассмотрено как «демонстрация российского контроля» над территорией.

Во время беседы с главой Кремля Абэ напомнил о притязаниях Токио на Южные Курилы. Несмотря на отсутствие серьёзного прогресса, лидеры условились продолжать развивать совместную экономическую деятельность на островах и подтвердили, что пилотная программа в сфере туризма начнётся в октябре.

«Я рад, что наше соглашение неуклонно претворяется в жизнь», — прокомментировал Абэ.

В следующий раз Абэ и Путин должны будут встретиться на полях саммита АТЭС в Чили в ноябре.