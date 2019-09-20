Nikkei: нужны гарантии — Токио не хватило обещаний Трампа не повышать автомобильные пошлины

Перед тем как перейти к финальной стадии переговоров по торговой сделке с Вашингтоном, новый глава МИД Японии Тосимицу Мотэги планирует добиться от союзника официальных гарантий, что он не введёт дополнительные пошлины в отношении японских автомобилей. Ранее такое обещание уже дал президент Трамп на встрече с премьер-министром Японии Абэ, пишет Nikkei Asia Review.

Прежде чем подписать торговую сделку с Америкой, новый министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги хочет гарантий от Вашингтона, что США не введут дополнительные пошлины в отношении японских автомобилей, сообщает Nikkei Asia Review.

В интервью ресурсу дипломат напомнил, как на встрече в сентябре 2018 года президент США Дональд Трамп лично заверил премьер-министра страны Синдзо Абэ, что новых пошлин на японские автомобили не будет. «Я надеюсь получить подтверждение этого заявления, когда мы будем финализировать соглашение по двусторонней сделке», — отметил Мотэги. Трамп и Абэ должны будут встретиться 25 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и закрепить торговую сделку.

Как обращает внимание Nikkei Asian Review, до своего назначения на пост главы МИД 63-летний Мотэги как раз занимался переговорами по торговому соглашению с США. В администрации Трампа японец зарекомендовал себя как «умелый переговорщик», и теперь дипломату придётся заниматься непосредственно двусторонними отношениями с Вашингтоном, всё ещё проводящим курс America First («Америка прежде всего»).

Так, на заявления Трампа о том, что «таким союзникам, как Япония», следует больше платить за американские войска, размещённые на их территории «для поддержания безопасности в регионе», Мотэги отвечает: «В соответствии с соглашением между двумя странами Япония уже берёт на себя равную долю стоимости содержания американских сил на своей территории».

Ресурс подчёркивает, что назначение Мотэги на пост главы МИД вызвало слухи о том, что этот человек в конце концов может занять и кресло премьер-министра. Правда, на вопрос о том, будет ли новый глава японской дипломатии претендовать на позицию лидера Либерально-демократической партии, Мотэги прямого ответа не дал. Но при этом министр признал, что ему предстоит «покорить новую гору» и на своём пути, придётся иметь дело с такими вопросами, как Северная Корея и «территориальный спор» с Россией. «Мне очень интересно, какие виды откроются передо мной, когда я доберусь до вершины этой горы», — заявил дипломат.

Мотэги, которому также предстоит разбираться и с напряжёнными отношениями с Южной Кореей, обещает, что в своей работе будет сочетать «открытость и силу» и поможет Японии «продемонстрировать лидерские качества» и принимать активное участие в «создании новых международных норм».

«Надеюсь, мне удастся содействовать укреплению союза Японии и США, который является ключевым для японской дипломатии», — добавил Мотэги.