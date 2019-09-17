DWN: в Брюсселе испугались, что США «уже скоро» введут пошлины против ЕС

США не отреагировали на предложение Европы урегулировать конфликт из-за государственных субсидий, которые предоставлялись авиастроительным компаниям, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Из-за этого в Брюсселе решили, что американцы всё-таки намерены ввести новые пошлины на европейские товары. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем полагает, что это произойдёт уже «очень скоро».

Уже «очень скоро» США введут новые пошлины на европейские товары, считает европейский комиссар по торговле Сесилия Мальмстрем. По её словам, ЕС предложил американской стороне обсудить возможность урегулировать конфликт из-за государственных субсидий, которые предоставлялись авиастроительным компаниям, но ответа не получил. Похоже, Вашингтон собирается вступить в диалог только после введения налоговых сборов.

Уже через две недели США могут получить соответствующее разрешение от Всемирной торговой организации. Предпосылкой к его предоставлению послужило решение арбитражного суда ВТО, согласно которому европейская авиастроительная компания Airbus незаконно получала государственную многомиллиардную помощь.

Новые пошлины могут коснуться изделий, необходимых для авиационной промышленности, а также многих других товаров, например, различных сортов сыра, оливкового масла, апельсинов и морепродуктов. Дополнительными налогами будет облагаться продукция на общую сумму $11 млрд.

В ответ ЕС планирует ввести свои пошлины на американские товары, рассказывает Мальмстрем. Брюссель может это сделать, так как согласно решению арбитражного суда ВТО и американская авиастроительная компания Boeing незаконно получала субсидии от государства. Чтобы компенсировать урон от американских пошлин, Брюссель собирается облагать дополнительными налогами кетчуп, сумки, игровые консоли и вертолёты. Но окончательное решение в этом вопросе будет принято только в конце этого года или начале следующего, отметила еврокомиссар по торговле.