«Трамп хуже Гитлера и Сталина»: PragerU попросил американских студентов сравнить деятелей истории

Опрос, проведённый PragerU в одном из университетов Калифорнии, показал, что некоторые студенты считают Трампа и Рейгана злодеями покруче Гитлера. При этом имя Иосифа Сталина некоторым и вовсе незнакомо. По мнению корреспондента PragerU Уилла Уитта, именно университеты так оболванивают американскую молодёжь.

Привет, ребята! Это Уилл Уитт, PragerU. Сегодня мы снова в Калифорнийском университете Нортридж. Мы просим людей расположить исторических деятелей в определённом порядке: от худшего до лучшего. Всё понятно?



Вот правила игры. У нас здесь карточки с пятью разными людьми. И я хочу, чтобы вы расположили их в определённом порядке: кто, по-вашему, лучший и кто худший.



СТУДЕНТКА: Хм… Обама…



СТУДЕНТ: Ты хоть можешь назвать этих пятерых?



СТУДЕНТКА: Это кто?



СТУДЕНТКА: Да я не знаю, кто это.



Иосиф Сталин. Коммунистический лидер, убил миллионы людей.



СТУДЕНТКА: Поняла.



Лучшего сюда. Худший…



СТУДЕНТКА: Это Иисус!



СТУДЕНТ: Обаму, наверное, сюда.



А это Гитлер.



СТУДЕНТ: Этот — Гитлер?



Ага.



СТУДЕНТ: А это кто?



Это Сталин. Знаете, кто такой Сталин?



СТУДЕНТ: Неа.



Ясно, вопрос снят. (Порядок расположения карточек: Трамп, Гитлер, Сталин, Обама, Иисус Христос. — ИноТВ.) Вы хотели бы как-то пояснить свой выбор?



СТУДЕНТ: Барак Обама, ну, вы понимаете, это чёрный президент. Чёрные — сила!



Что вам больше всего нравилось в Обаме?



СТУДЕНТ: То, что он чёрный.



СТУДЕНТКА: Да.



СТУДЕНТ: И то, что он президент. Это большое чёрное достижение!



Вы считаете, Трамп хуже Гитлера?



СТУДЕНТ: Да.



СТУДЕНТКА: Да, определённо.



Почему вы так говорите?



СТУДЕНТ: Он ведёт себя по-детски. Вот что я скажу.



Да уж.



СТУДЕНТКА: Он пытается отменить продовольственные карточки, а людям они нужны.



Вы считаете, отмена продовольственных карточек — это так же плохо, как убийство шести миллионов евреев?



СТУДЕНТКА: Он это сделал?!



СТУДЕНТ: Ага. А он (Трамп. — ИноТВ) не может этого сделать. Так что он просто уничтожит планету.



СТУДЕНТКА: И построит эту стену (на границе с Мексикой. — ИноТВ). Да.



СТУДЕНТ: Да.



Ну и ну! Первый же человек… Вы можете в это поверить? Первые люди, которые с нами заговорили, думают, что Трамп в буквальном смысле хуже Гитлера! Шесть миллионов евреев, миллионы людей — и вдруг Трамп! (Смеётся.)



СТУДЕНТКА: Хм… Иисус Христос.



Нет, это Гитлер.



СТУДЕНТКА: Давайте положим их так. Вы согласны? Хорошо.



(Порядок расположения карточек: Гитлер, Сталин, Трамп, Обама, Иисус Христос. — ИноТВ.)



Почему Трамп у вас хуже Обамы?



СТУДЕНТКА: Поскольку мы цветные, я думаю, это естественно. А я ещё и отношусь к коренным народам, и я знаю, что Трамп не любит поддерживать коренные народы.



Вы слышали про того парня, который пришёл на территорию этого университета, нарядившись коренным американцем?



СТУДЕНТКА: Нет, не слышала.



В прошлый День благодарения сюда пришёл парень, одетый как коренной американец, и люди разозлились на него и вышвырнули его с университетской территории.



ГОЛОС НА ВИДЕОЗАПИСИ: Вы, ребята, не… Это п…ц какой расизм!



СТУДЕНТКА: Н-да… Я не знаю, кто это.



Это Иисус.



СТУДЕНТКА: Марк Цукерберг — это просто Марк Цукерберг.



СТУДЕНТКА: Я даже не знаю никакого скандала с его участием.



СТУДЕНТКА: Не считая того, что он — ящерица.



Это правда. Мальчик-ящерица по имени Марк.



СТУДЕНТКА: Думаю, это наш окончательный ответ.



(Порядок расположения карточек: Гитлер, Трамп, Хиллари Клинтон, Цукерберг, Иисус Христос. — ИноТВ.)



Некоторые люди ответили, что Трамп хуже Гитлера. Что вы думаете об этом?



СТУДЕНТКА: Возможно, спустя сколько-то лет, вспоминая Дональда Трампа, мы отнесём его к той же категории, что и Гитлера. Мы пока не знаем, что ещё сделает Дональд Трамп.



Да… Его дела могут быть гораздо хуже. У вас есть какие-нибудь друзья, поддерживающие Трампа?



СТУДЕНТКА: Нет.



СТУДЕНТКА: Есть, и она идиотка.



Похоже на то.



СТУДЕНТ: Ладно, давай, клади.



СТУДЕНТКА: Итак…



Сюда худшего, а сюда лучшего.



СТУДЕНТ: Как насчёт Линкольна? Линкольн — лучший.



(Порядок расположения карточек: Трамп, Рейган, Хиллари Клинтон, Обама, Линкольн. — ИноТВ.)



СТУДЕНТКА: Когда он (Обама. — ИноТВ) был президентом, он… Как это называется? Он удалил много иммигрантов. Больше всего их удалила его администрация.



Да, это так.



СТУДЕНТКА: Но СМИ об этом не говорят, потому что его так любят другие люди…



Мне понравилось, что вы знали, что Обама депортировал больше иммигрантов, чем Трамп.



СТУДЕНТКА: Да.



Большинство этого не знает.



СТУДЕНТКА: Да. Потому что большинство черпает новости только из одного источника, вместо того чтобы самим разобраться…



Фейковые новости.



СТУДЕНТ: Вот, пожалуйста!



(Порядок расположения карточек: Гитлер, Хиллари Клинтон, Иисус Христос, Трамп, Цукерберг. –ИноТВ.)



Хорошо. Вот, значит, как. Интересно. Почему, по-вашему, Марк Цукерберг выше Иисуса?



СТУДЕНТ: Просто, понимаете, Цукерберг… он могущественный. Не знаю, больше ли у него могущества, чем у Иисуса Христа, но… Он уже могущественный, будучи человеком.



СТУДЕНТКА: Этот парень (Трамп. — ИноТВ) — всего лишь лицо, он ни хрена не делает. Она (Хиллари Клинтон. — ИноТВ) коварна, она знает систему.



(Порядок расположения карточек: Рейган, Гитлер, Цукерберг, Хиллари Клинтон, Трамп. — ИноТВ.)



Вы считаете, Рейган хуже Гитлера?



СТУДЕНТКА: Да.



Почему вы так говорите?



СТУДЕНТКА: Мне кажется, он больший психологический манипулятор, и это опаснее. Гитлер показывал товар лицом, он не скрывал, что делает.



(Порядок расположения карточек: Рейган, Гитлер, Трамп, Хиллари Клинтон, Цукерберг. — ИноТВ.)



А вам Марк Цукерберг нравится больше, чем Хиллари?



СТУДЕНТКА: Да. Она не любит чернокожих.



Это правда. Спросите жителей Гаити.



Итак, по сути, у нас тут пять человек, и мы хотим, чтобы вы расположили их по порядку от худшего к лучшему.



СТУДЕНТ: Понял.



Делайте.



СТУДЕНТ: Думаю, я сделаю так.



(Порядок расположения карточек: Гитлер, Хиллари Клинтон, Обама, Трамп, Рейган. — ИноТВ.)



Хорошо. У нас тут некоторые ответили, что Трамп хуже Гитлера и Сталина.



СТУДЕНТ: Ну и ну!



Что вы об этом думаете?



СТУДЕНТ: Начну с того, что Трамп не отбирал у людей оружие. Почему в Германии случилось всё это дерьмо? Очевидно, потому что он (Гитлер. — ИноТВ) начал забирать у людей права. Типа «Я заберу оружие, это будет первое правительство, при котором не будет оружия, и это будет потрясающе». И потом, конечно же, начинается Вторая мировая, холокост и так далее.



И если они боятся, что, например, будущие президенты… Если вас так пугает Трамп, то оставьте своё оружие при себе, научитесь им пользоваться. Воспользуйтесь этим правом, чтобы в случае чего иметь возможность себя защитить.



Понимаете, Трамп — это Гитлер, и нам нужно отдать своё оружие Гитлеру. Вот такой у них сегодня уровень логического мышления.



СТУДЕНТ: Угу!



Итак, ребята, мы только что закончили наш опрос в Калифорнийском университете Нортридж. И мы видели людей, которые считают, что Трамп хуже Гитлера и Сталина, Рональд Рейган хуже Гитлера. Вот что университеты делают со студентами. Покажите это видео своим друзьям, ставьте лайки и напишите в комментариях, что вы думаете. Спасибо за просмотр! С вами был Уилл Уитт и PragerU. Счастливо!



СТУДЕНТ: Мошенница Хиллари… А это… Где Джо?



Какой Джо? Байден?



СТУДЕНТ: Джо МАМА! (Убегает, роняет телефон, возвращается.) Чёрт! Это должно было быть круто, просто чтоб вы знали. Держитесь! (Убегает.)



Что?..



Дата выхода в эфир 25 сентября 2019 года.