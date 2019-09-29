«Трамп хуже Гитлера и Сталина»: PragerU попросил американских студентов сравнить деятелей истории
Привет, ребята! Это Уилл Уитт, PragerU. Сегодня мы снова в Калифорнийском университете Нортридж. Мы просим людей расположить исторических деятелей в определённом порядке: от худшего до лучшего. Всё понятно?
Вот правила игры. У нас здесь карточки с пятью разными людьми. И я хочу, чтобы вы расположили их в определённом порядке: кто, по-вашему, лучший и кто худший.
СТУДЕНТКА: Хм… Обама…
СТУДЕНТ: Ты хоть можешь назвать этих пятерых?
СТУДЕНТКА: Это кто?
СТУДЕНТКА: Да я не знаю, кто это.
Иосиф Сталин. Коммунистический лидер, убил миллионы людей.
СТУДЕНТКА: Поняла.
Лучшего сюда. Худший…
СТУДЕНТКА: Это Иисус!
СТУДЕНТ: Обаму, наверное, сюда.
А это Гитлер.
СТУДЕНТ: Этот — Гитлер?
Ага.
СТУДЕНТ: А это кто?
Это Сталин. Знаете, кто такой Сталин?
СТУДЕНТ: Неа.
Ясно, вопрос снят. (Порядок расположения карточек: Трамп, Гитлер, Сталин, Обама, Иисус Христос. — ИноТВ.) Вы хотели бы как-то пояснить свой выбор?
СТУДЕНТ: Барак Обама, ну, вы понимаете, это чёрный президент. Чёрные — сила!
Что вам больше всего нравилось в Обаме?
СТУДЕНТ: То, что он чёрный.
СТУДЕНТКА: Да.
СТУДЕНТ: И то, что он президент. Это большое чёрное достижение!
Вы считаете, Трамп хуже Гитлера?
СТУДЕНТ: Да.
СТУДЕНТКА: Да, определённо.
Почему вы так говорите?
СТУДЕНТ: Он ведёт себя по-детски. Вот что я скажу.
Да уж.
СТУДЕНТКА: Он пытается отменить продовольственные карточки, а людям они нужны.
Вы считаете, отмена продовольственных карточек — это так же плохо, как убийство шести миллионов евреев?
СТУДЕНТКА: Он это сделал?!
СТУДЕНТ: Ага. А он (Трамп. — ИноТВ) не может этого сделать. Так что он просто уничтожит планету.
СТУДЕНТКА: И построит эту стену (на границе с Мексикой. — ИноТВ). Да.
СТУДЕНТ: Да.
Ну и ну! Первый же человек… Вы можете в это поверить? Первые люди, которые с нами заговорили, думают, что Трамп в буквальном смысле хуже Гитлера! Шесть миллионов евреев, миллионы людей — и вдруг Трамп! (Смеётся.)
СТУДЕНТКА: Хм… Иисус Христос.
Нет, это Гитлер.
СТУДЕНТКА: Давайте положим их так. Вы согласны? Хорошо.
(Порядок расположения карточек: Гитлер, Сталин, Трамп, Обама, Иисус Христос. — ИноТВ.)
Почему Трамп у вас хуже Обамы?
СТУДЕНТКА: Поскольку мы цветные, я думаю, это естественно. А я ещё и отношусь к коренным народам, и я знаю, что Трамп не любит поддерживать коренные народы.
Вы слышали про того парня, который пришёл на территорию этого университета, нарядившись коренным американцем?
СТУДЕНТКА: Нет, не слышала.
В прошлый День благодарения сюда пришёл парень, одетый как коренной американец, и люди разозлились на него и вышвырнули его с университетской территории.
ГОЛОС НА ВИДЕОЗАПИСИ: Вы, ребята, не… Это п…ц какой расизм!
СТУДЕНТКА: Н-да… Я не знаю, кто это.
Это Иисус.
СТУДЕНТКА: Марк Цукерберг — это просто Марк Цукерберг.
СТУДЕНТКА: Я даже не знаю никакого скандала с его участием.
СТУДЕНТКА: Не считая того, что он — ящерица.
Это правда. Мальчик-ящерица по имени Марк.
СТУДЕНТКА: Думаю, это наш окончательный ответ.
(Порядок расположения карточек: Гитлер, Трамп, Хиллари Клинтон, Цукерберг, Иисус Христос. — ИноТВ.)
Некоторые люди ответили, что Трамп хуже Гитлера. Что вы думаете об этом?
СТУДЕНТКА: Возможно, спустя сколько-то лет, вспоминая Дональда Трампа, мы отнесём его к той же категории, что и Гитлера. Мы пока не знаем, что ещё сделает Дональд Трамп.
Да… Его дела могут быть гораздо хуже. У вас есть какие-нибудь друзья, поддерживающие Трампа?
СТУДЕНТКА: Нет.
СТУДЕНТКА: Есть, и она идиотка.
Похоже на то.
СТУДЕНТ: Ладно, давай, клади.
СТУДЕНТКА: Итак…
Сюда худшего, а сюда лучшего.
СТУДЕНТ: Как насчёт Линкольна? Линкольн — лучший.
(Порядок расположения карточек: Трамп, Рейган, Хиллари Клинтон, Обама, Линкольн. — ИноТВ.)
СТУДЕНТКА: Когда он (Обама. — ИноТВ) был президентом, он… Как это называется? Он удалил много иммигрантов. Больше всего их удалила его администрация.
Да, это так.
СТУДЕНТКА: Но СМИ об этом не говорят, потому что его так любят другие люди…
Мне понравилось, что вы знали, что Обама депортировал больше иммигрантов, чем Трамп.
СТУДЕНТКА: Да.
Большинство этого не знает.
СТУДЕНТКА: Да. Потому что большинство черпает новости только из одного источника, вместо того чтобы самим разобраться…
Фейковые новости.
СТУДЕНТ: Вот, пожалуйста!
(Порядок расположения карточек: Гитлер, Хиллари Клинтон, Иисус Христос, Трамп, Цукерберг. –ИноТВ.)
Хорошо. Вот, значит, как. Интересно. Почему, по-вашему, Марк Цукерберг выше Иисуса?
СТУДЕНТ: Просто, понимаете, Цукерберг… он могущественный. Не знаю, больше ли у него могущества, чем у Иисуса Христа, но… Он уже могущественный, будучи человеком.
СТУДЕНТКА: Этот парень (Трамп. — ИноТВ) — всего лишь лицо, он ни хрена не делает. Она (Хиллари Клинтон. — ИноТВ) коварна, она знает систему.
(Порядок расположения карточек: Рейган, Гитлер, Цукерберг, Хиллари Клинтон, Трамп. — ИноТВ.)
Вы считаете, Рейган хуже Гитлера?
СТУДЕНТКА: Да.
Почему вы так говорите?
СТУДЕНТКА: Мне кажется, он больший психологический манипулятор, и это опаснее. Гитлер показывал товар лицом, он не скрывал, что делает.
(Порядок расположения карточек: Рейган, Гитлер, Трамп, Хиллари Клинтон, Цукерберг. — ИноТВ.)
А вам Марк Цукерберг нравится больше, чем Хиллари?
СТУДЕНТКА: Да. Она не любит чернокожих.
Это правда. Спросите жителей Гаити.
Итак, по сути, у нас тут пять человек, и мы хотим, чтобы вы расположили их по порядку от худшего к лучшему.
СТУДЕНТ: Понял.
Делайте.
СТУДЕНТ: Думаю, я сделаю так.
(Порядок расположения карточек: Гитлер, Хиллари Клинтон, Обама, Трамп, Рейган. — ИноТВ.)
Хорошо. У нас тут некоторые ответили, что Трамп хуже Гитлера и Сталина.
СТУДЕНТ: Ну и ну!
Что вы об этом думаете?
СТУДЕНТ: Начну с того, что Трамп не отбирал у людей оружие. Почему в Германии случилось всё это дерьмо? Очевидно, потому что он (Гитлер. — ИноТВ) начал забирать у людей права. Типа «Я заберу оружие, это будет первое правительство, при котором не будет оружия, и это будет потрясающе». И потом, конечно же, начинается Вторая мировая, холокост и так далее.
И если они боятся, что, например, будущие президенты… Если вас так пугает Трамп, то оставьте своё оружие при себе, научитесь им пользоваться. Воспользуйтесь этим правом, чтобы в случае чего иметь возможность себя защитить.
Понимаете, Трамп — это Гитлер, и нам нужно отдать своё оружие Гитлеру. Вот такой у них сегодня уровень логического мышления.
СТУДЕНТ: Угу!
Итак, ребята, мы только что закончили наш опрос в Калифорнийском университете Нортридж. И мы видели людей, которые считают, что Трамп хуже Гитлера и Сталина, Рональд Рейган хуже Гитлера. Вот что университеты делают со студентами. Покажите это видео своим друзьям, ставьте лайки и напишите в комментариях, что вы думаете. Спасибо за просмотр! С вами был Уилл Уитт и PragerU. Счастливо!
СТУДЕНТ: Мошенница Хиллари… А это… Где Джо?
Какой Джо? Байден?
СТУДЕНТ: Джо МАМА! (Убегает, роняет телефон, возвращается.) Чёрт! Это должно было быть круто, просто чтоб вы знали. Держитесь! (Убегает.)
Что?..
Дата выхода в эфир 25 сентября 2019 года.
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