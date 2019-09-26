CNN: в США откроют Институт доброты, чтобы «построить более гуманное общество»

Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе получил пожертвование в размере $20 млн на создание Института доброты, сообщает CNN. Как отмечает директор нового учреждения Дэниел Фесслер, целью института, изучающего доброту и её позитивное влияние с научной точки зрения, станет поддержка и просвещение общества, а также попытки мотивировать политиков на создание «более гуманного общества».
И снова здравствуйте. Один из американских университетов изучает то, что всем бы нам лишний раз не помешало, — доброту. Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе получил благотворительное пожертвование в размере 20 миллионов долларов от филантропов Дженнифер и Мэттью Харрис на создание Института доброты. Его главной целью будет поддерживать простых граждан и мотивировать лидеров на строительство более гуманного общества.
Сейчас со мной на связь выходит Дэниел Фесслер, директор упомянутого института. Рады вас видеть.
ДЭНИЕЛ ФЕССЛЕР, директор Института доброты Бедари при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе: Спасибо, Розмари. Очень приятно, что вы меня пригласили.
Это же наверняка первое учреждение в своём роде. Ваш институт собирается учить доброте и строить более гуманное общество. Каким образом?
ДЭНИЕЛ ФЕССЛЕР: За этим всем стоит научное обоснование. Специалисты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе уже работали над рядом инновационных исследований, в рамках которых пытались установить, что именно делает людей добрыми, условия, в которых доброта перестаёт проявляться, каковы личные преимущества проявления доброты и как она передаётся от человека к человеку и от группы к группе.
И благодаря столь щедрому пожертвованию Дженнифер и Мэттью Харрис и их Фонда Бедари мы сможем существенно расширить наши исследования и начать предоставлять соответствующее образование для общественности, а также попытаемся повлиять на наших политиков и показать им, как создать более гуманный мир для всех нас.
Как всё будет выглядеть? Какие предметы вы собираетесь преподавать? И какую специальность получат ваши выпускники после четырёх лет обучения?
ДЭНИЕЛ ФЕССЛЕР:Наш институт будет междисциплинарным, мы, в общем-то, будем охватывать весь кампус Калифорнийского университета, хотя формально являемся частью факультета общественных наук.
У нас будут проходить занятия, которые смогут посещать студенты совершенно разных специальностей. Мы будем преподавать основы науки о доброте, а также способы проявления доброты в жизни каждого отдельного человека. Кроме того, будем обсуждать с людьми из политических кругов препятствия для проявления доброты в сфере государственного управления, городского проектирования, при работе в сфере медицины, также влияние доброты на депрессию и нервозность, на кровяное давление, риски раковых заболеваний и процессы активации генов.
Таким образом наш необычный институт будет охватывать весь университет и, как мы считаем, приумножать уже проделанную работу, чтобы в конечном счёте выстроить прочную научную основу для исследования доброты.
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