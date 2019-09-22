DWN: в Германии старшее поколение всё чаще обращается за гуманитарной помощью

Всё больше возрастных граждан Германии испытывают финансовые проблемы и вынуждены обращаться за помощью к благотворительным организациям, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, ссылаясь на слова главы гуманитарной организации Tafel Deutschland Йохена Брюля. По словам Брюля, причинами ухудшения положения стали низкие пенсии, а также длительная безработица.
«В ближайшие годы бедность среди старшего поколения накроет нас волной, подобно тому, как это сейчас происходитс изменениями климата», — приводит Deutsche Wirtschafts Nachrichten слова Йохена Брюля, главы немецкой некоммерческой благотворительной компании Tafel Deutschland, занимающейся сбором и распределением продуктов питания. Брюль считает, что для решения проблемы необходимо провести «глубокие реформы» и поставить цель по борьбе с бедностью.
По словам Брюля, основными причинами бедственного положения старшего поколения являются длительная безработица и низкие пенсии. Кроме того, Брюль отмечает, что в последнее время в его компанию за помощью всё чаще обращается также и молодёжь.
Согласно данным Tafel Deutschland, столь масштабный рост количества нуждающихся в гуманитарной помощи происходит впервые с 2014 года. При этом количество благотворительных организаций практически не увеличилось: сейчас их насчитывается 947 штук.
Как пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, благотоврительные организации подвергают жёсткой критике растрату продуктов питания. Около трети всех производимых в мире продуктов выбрасывается: в связи с этим Брюль призвал государство к «спасению и перераспределению продуктов».
Издание отмечает, что, несмотря на увеличение количества нуждающихся, благотворительным организациям не удалось сильно повысить количество собранных продуктов: причинами этого стали недостаток добровольцев и нехватка денег на закупку рефрижераторов и складских помещений. При этом недостатка в продуктах нет: в Германии ежегодно уничтожается 18 млн тонн еды.
Deutsche Wirtschafts Nachrichten информирует, что в 2015 году количество получателей гуманитарной помощи в Германии составляло 1,5 млн человек. Вплоть до недавнего резкого роста эта цифра оставалась стабильной.
В Китае по меньшей мере десять человек погибли после того, как грузовик наехал на толпу пешеходов в городе Сянтань провинции Хунань. Об этом сообщили в дорожной службе Министерства общественной безопасности.
Министр обороны России Сергей Шойгу мечтает вернуться в Сибирь и построить там один, «а лучше ещё два города». Он добавил, что испытывает большую ностальгию по «гордому духу гражданства», который царил в этом регионе.
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила 15-летнюю Александру Трусову, которая установила два мировых рекорда на международном турнире — Мемориале Ондрея Непелы в словацкой Братиславе.
Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что США имеют по всему миру 170 военных баз. По его мнению, Россия может эффективно противостоять Соединённым Штатам благодаря отечественной промышленности и новым разработкам.
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свой жест в адрес болельщиков мадридского «Атлетико» в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов (2:2).
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подверг критике планы США о переброске дополнительного воинского контингента на Ближний Восток после того, как нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись атаке.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в британской тюрьме Белмарш большую часть времени находится в условиях более тяжёлых, чем террористы, рассказал главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон. По его словам, Ассанж только несколько дней назад смог ознакомиться с материалами дела.
Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии привезли около 4,5 тонны продовольственных наборов в пригороды Дамаска, жители города Айн-Терма получили сахар, рис, муку и другие продукты.
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта «Борей» способны разрушить города противника, даже если другие ядерные силы страны будут уничтожены, сообщает американское издание The National Interest.
Президент Колумбии Иван Дуке призвал «покончить с правлением» лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом Дуке сравнил Мадуро с бывшим главой Югославии и первым президентом Сербии Слободаном Милошевичем.