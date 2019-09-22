DWN: в Германии старшее поколение всё чаще обращается за гуманитарной помощью

Всё больше возрастных граждан Германии испытывают финансовые проблемы и вынуждены обращаться за помощью к благотворительным организациям, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, ссылаясь на слова главы гуманитарной организации Tafel Deutschland Йохена Брюля. По словам Брюля, причинами ухудшения положения стали низкие пенсии, а также длительная безработица.

«В ближайшие годы бедность среди старшего поколения накроет нас волной, подобно тому, как это сейчас происходит с изменениями климата», — приводит Deutsche Wirtschafts Nachrichten слова Йохена Брюля, главы немецкой некоммерческой благотворительной компании Tafel Deutschland, занимающейся сбором и распределением продуктов питания. Брюль считает, что для решения проблемы необходимо провести «глубокие реформы» и поставить цель по борьбе с бедностью.

По словам Брюля, основными причинами бедственного положения старшего поколения являются длительная безработица и низкие пенсии. Кроме того, Брюль отмечает, что в последнее время в его компанию за помощью всё чаще обращается также и молодёжь.

Согласно данным Tafel Deutschland, столь масштабный рост количества нуждающихся в гуманитарной помощи происходит впервые с 2014 года. При этом количество благотворительных организаций практически не увеличилось: сейчас их насчитывается 947 штук.

Как пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, благотоврительные организации подвергают жёсткой критике растрату продуктов питания. Около трети всех производимых в мире продуктов выбрасывается: в связи с этим Брюль призвал государство к «спасению и перераспределению продуктов».

Издание отмечает, что, несмотря на увеличение количества нуждающихся, благотворительным организациям не удалось сильно повысить количество собранных продуктов: причинами этого стали недостаток добровольцев и нехватка денег на закупку рефрижераторов и складских помещений. При этом недостатка в продуктах нет: в Германии ежегодно уничтожается 18 млн тонн еды.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten информирует, что в 2015 году количество получателей гуманитарной помощи в Германии составляло 1,5 млн человек. Вплоть до недавнего резкого роста эта цифра оставалась стабильной.