Daily Express: среди стран Западной Европы у Британии оказалось больше всего бедных пенсионеров

У Великобритании худший показатель по бедности среди пожилых людей в Западной Европе, пишет Daily Express со ссылкой на «шокирующий» доклад «Пенсионные реформы и неравенство среди пожилых в Европе». Согласно этому же исследованию, виной всему государственные пенсии.

В настоящее время в Британии доля пожилых, которые живут в условиях крайней бедности, в пять раз больше, чем в 1986 году. За прошедшее время этот показатель подскочил с 0,9% до приблизительно 5%.

Профессор Бернард Эббингхаус из Оксфордского университета считает, что именно государственные пенсии и действующая в стране пенсионная система привели к росту бедности среди людей в возрасте выше 65 лет.

«Британские базовые пенсии являются особенно низкими, 16 процентов от среднего заработка и требуют длительного периода взносов», — отметил профессор.

Он также подчеркнул, что пожилым людям, чтобы избежать крайней бедности, приходится получать целевые пособия, при этом в Британии такие пособия получает каждый шестой пенсионер.

Как отмечается в статье, в середине 1980-х годов у Британии среди 16 западноевропейских стран был один из самых низких показателей крайней бедности среди пожилых — около 1%. Но к 2008 году он вырос до 6%, однако затем на протяжении последующих восьми лет держался на уровне ниже 5%.