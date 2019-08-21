Daily Express: среди стран Западной Европы у Британии оказалось больше всего бедных пенсионеров

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ЕАЭС и Сербия могут подписать соглашение о торговле 25 октября
Соглашение о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) может быть подписано 25 октября.
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Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала турецкие власти оказать максимальную помощь девочке из Петербурга, которая пострадала на отдыхе в Бодруме.
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Госдеп заявил о решении поставить Тайваню 66 самолётов F-16
Госдепартамент США заявил о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 и сопутствующее оборудование на сумму $8 млрд.
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В США заявили о разработке ракеты, не соответствующей ДРСМД
Исполняющий обязанности министра Сухопутных сил США Райан Маккарти заявил, что США рассматривают возможность разработки гиперзвуковой ракеты радиусом действия, который ранее был запрещён Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Трамп призвал Apple покинуть Китай
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская корпорация Apple должна перенести производство продукции из Китая и покинуть эту страну.
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«Аякс» и АПОЭЛ не забили друг другу в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ
Нидерландский «Аякс» сыграл вничью с кипрским АПОЭЛ в первом матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов.
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Бразилия ограничила въезд высокопоставленным венесуэльским чиновникам
Власти Бразилии запретили въезд в страну высокопоставленным чиновникам из Венесуэлы, чья деятельность противоречит принципам Конституции страны.
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Футболист «Спартака» Жиго: победить в дерби с ЦСКА было настоящим счастьем
Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал победу над столичным ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.
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РФБ готова помочь Блатту, у которого диагностировали рассеянный склероз
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что организация готова оказать любую помощь бывшему главному тренеру сборной России Дэвиду Блатту, у которого диагностировали рассеянный склероз.
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Трамп не исключил назначения Салливана послом США в России
Президент США Дональд Трамп не исключил назначения первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана на пост посла в России.
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Арбитр Карасёв объяснил, почему остановил матч «Спартак» — ЦСКА во время задымления
Российский судья Сергей Карасёв, который был главным арбитром матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА, рассказал, почему остановил игру во время задымления.
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Эксперт прокомментировал отставку премьера Италии
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с RT решение президента Италии Серджо Маттареллы принять отставку премьер-министра страны Джузеппе Конте.
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ФК «Волгарь» пошутил над суммой выплат за трансферы Сутормина
Пресс-служба астраханского футбольного клуба «Волгарь» пошутила над суммой солидарных выплат, которые получил коллектив за трансферы полузащитника Алексея Сутормина.
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Умерла певица Олеся Яковлева
В Приморье в возрасте 35 лет умерла российская певица Олеся Яковлева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на друга артистки Вадима Павлова.
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Трамп предложил посредничество в разрешении конфликта из-за Кашмира
Президент США Дональд Трамп готов быть посредником между Индией и Пакистаном в вопросе урегулирования конфликта из-за статуса Кашмира.
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В Севастополе рассказали о программе в честь Дня государственного флага России
В Севастополе рассказали о праздничной программе в честь Дня государственного флага России. Мероприятия состоятся 22 августа.
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Третьяковская галерея примет участие в акции «Ночь кино»
Государственная Третьяковская галерея примет участие во всероссийской акции «Ночь кино» в субботу, 24 августа.
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В Удмуртии заявили о готовности к отопительному сезону
Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов заявил о готовности республики к отопительному сезону.
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Пересадки с МЦД на метро сделают бесплатными
Пересадки с Московских центральных диаметров на Московский метрополитен сделают бесплатными. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, инспектируя ход работ по реконструкции платформы «Сетунь» МЦД-1.
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Около 30 новых объектов введут в эксплуатацию в Москве ко Дню города
Около 30 объектов недвижимости введут в эксплуатацию в столице ко Дню города, сообщает «Вечерняя Москва».
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Политолог прокомментировал слова Трампа о возвращении России в G8
Политолог Александр Асафов прокомментировал в разговоре с RT заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что он поддержал бы возвращение России в G8.
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Хоккеист Овечкин войдёт в состав совета при главе Мордовии
Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин войдёт в состав совета при главе Республики Мордовия Владимире Волкове по развитию физической культуры и спорта.
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Президент Италии принял отставку премьер-министра Конте
Президент Италии Серджио Маттарелла принял отставку премьер-министра страны Джузеппе Конте.
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В театре Ермоловой назвали причину смерти Александры Назаровой
Смерть актрисы Александры Назаровой была ожидаема, она лежала в больнице с проблемами с лёгкими, заявила заместитель художественного руководителя театра имени Ермоловой Галина Боголюбова.
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Жиго пожелал получившему травму Ефремову скорее вернуться на поле
Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал травму полузащитника столичного ЦСКА Дмитрия Ефремова, с которым он столкнулся во время матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Трамп заявил, что Путин «перехитрил» Обаму
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США настояли на исключении России из G8, поскольку президент России Владимир Путин «перехитрил» занимавшего тогда пост президента США Барака Обаму.
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Джонсон призвал Индию и Пакистан к диалогу по статусу Кашмира
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе переговоров с индийским коллегой Нарендрой Моди заявил о важности урегулирования конфликта в Кашмире на двусторонней основе.
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СМИ: «Спартак» интересуется футболистом «Ромы»
Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника итальянской «Ромы» Максима Гоналона.
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В Совфеде оценили слова Трампа о возможном возвращении России в G8
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что он поддержал бы возвращение России в G8.
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Правительство проанализирует систему зарплат медиков первичного звена
Российское правительство к концу сентября разработает варианты изменения структуры заработной платы медицинских работников первичного звена, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Карасёв назвал идеальным поведение футболистов в матче «Спартак» — ЦСКА
Российский судья Сергей Карасёв, который был главным арбитром матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА, высказался о поведении футболистов во время дерби.
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Карасёв объяснил, почему перед матчем «Спартак» — ЦСКА не судил два тура
Российский судья Сергей Карасёв, который был главным арбитром матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА, объяснил, почему не работал два последних тура перед дерби.
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Трамп выступил за возвращение России в G8
Американский лидер Дональд Трамп на встрече в Белом доме с президентом Румынии Клаусом Йохааннисом заявил, что поддержал бы возвращение России в G8. Об этом сообщает AFP.
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Кремлёв: если россияне опозорятся на ЧМ по боксу, поедут на добычу полезных ископаемых
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв поделился ожиданиями от выступления отечественных спортсменов на чемпионате мира 2019 года, который пройдёт в Екатеринбурге.
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Умерла актриса Александра Назарова
На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова. Об этом сообщили в пресс-службе Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой.
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Тренер сборной России уверен, что украинские боксёры приедут на ЧМ в Екатеринбург
Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фахрутдинов рассказал, решатся ли украинские спортсмены за свой счёт отправиться на чемпионат мира в Екатеринбург. Ранее Федерация бокса Украины объявила, что не будет отправлять на турнир официальную делегацию.
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Рублёв вышел во второй круг турнира ATP в Уинстон-Сейлеме
Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над итальянцем Томасом Фаббьяно в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Уинстон-Сейлеме.
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Туск выступил против исключения бэкстопа из сделки о брексите
Председатель Европейского совета Дональд Туск выразил мнение, что исключение из соглашения о брексите условия о сохранении Северной Ирландии в Таможенном союзе ЕС приведёт к установлению жёсткой границы на острове Ирландия.
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UFC опубликовал промо к бою Нурмагомедова с Порье
В сети появился проморолик к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
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В Госдуме оценили предложение не штрафовать за нарушение ПДД в ряде случаев
Депутат Государственной думы Михаил Емельянов в беседе с Inforeactor оценил предложение освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в десятидневный срок.
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Эксперт оценил заявление Макрона о европейском будущем России
Ведущий сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с Nation News оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о европейском будущем России.
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В Госдуме оценили предложение блокировать банковские карты при подозрительном платеже
Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФАН оценил предложение внести поправки в действующее законодательство, позволяющие блокировать банковскую карту получателя при подозрительных транзакциях для борьбы с мошенниками.
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Спецкомиссии проконтролируют качество питания в школах Подмосковья
Специальные комиссии проконтролируют качество питания в школах Московской области, сообщает телеканал «360» со ссылкой на первого зампреда регионального правительства Ольгу Забралову.
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Познер прокомментировал решение «Рустави 2» уволить Габунию
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал решение нового руководства грузинской телекомпании «Рустави 2» уволить ведущего Георгия Габунию, который в июле оскорбительно высказался в адрес лидера России Владимира Путина.
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Скворцова заявила о росте продолжительности жизни в России в 2019 году
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила о росте продолжительности жизни россиян на 0,7 года — до 73,7 года — за первые шесть месяцев 2019 года.
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Жена Новосельцева заявила, что футболист не помогал ей после родов
Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (Кейру), которая является женой футболиста «Сочи» Ивана Новосельцева, заявила, что её супруг по-прежнему не проявляет заинтересованности в их ребёнке и не помогает ей.
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В Госдуме прокомментировали сообщения о демонтаже советских памятников в Польше
Член комитета Государственной думы по международным отношениям Антон Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление посла России в Польше Сергея Андреева о демонтаже более 420 советских памятников вне мест захоронений.
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В Госдуме выступили против частных камер видеофиксации на дорогах
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН оценил пользу от частных камер видеофиксации на дорогах.
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Игнатьев оценил старт чемпионата России по футболу
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с ФАН оценил старт национального чемпионата по футболу.