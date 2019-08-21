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Daily Express: среди стран Западной Европы у Британии оказалось больше всего бедных пенсионеров

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Согласно опубликованному недавно докладу, у Британии оказался худший в Западной Европе показатель по бедности среди пенсионеров, пишет Daily Express. Причём, как отмечается в статье, с середины 1980-х годов этот показатель вырос в пять раз.
Daily Express: среди стран Западной Европы у Британии оказалось больше всего бедных пенсионеров
Reuters
У Великобритании худший показатель по бедности среди пожилых людей в Западной Европе, пишет Daily Express со ссылкой на «шокирующий» доклад «Пенсионные реформы и неравенство среди пожилых в Европе». Согласно этому же исследованию, виной всему государственные пенсии.
 
В настоящее время в Британии доля пожилых, которые живут в условиях крайней бедности, в пять раз больше, чем в 1986 году. За прошедшее время этот показатель подскочил с 0,9% до приблизительно 5%.
 
Профессор Бернард Эббингхаус из Оксфордского университета считает, что именно государственные пенсии и действующая в стране пенсионная система привели к росту бедности среди людей в возрасте выше 65 лет.
 
«Британские базовые пенсии являются особенно низкими, 16 процентов от среднего заработка и требуют длительного периода взносов», — отметил профессор.
 
Он также подчеркнул, что пожилым людям, чтобы избежать крайней бедности, приходится получать целевые пособия, при этом в Британии такие пособия получает каждый шестой пенсионер.
 
Как отмечается в статье, в середине 1980-х годов у Британии среди 16 западноевропейских стран был один из самых низких показателей крайней бедности среди пожилых — около 1%. Но к 2008 году он вырос до 6%, однако затем на протяжении последующих восьми лет держался на уровне ниже 5%. 
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Daily Express Великобритания Европа
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