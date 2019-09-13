France 24: Париж разбил транспортный паралич из-за пенсионной реформы Макрона

В эту пятницу многие жители Парижа пришли на работу с опозданием: как передаёт France 24, из-за забастовки работников компании RATP общественный транспорт ходит с опозданием, а некоторые линии и вовсе закрыты. Водители, машинисты и инженеры вышли на самый массовый за последние 12 лет протест из-за пенсионной реформы, которая лишает их привилегий.

Линии метро закрыты, пригородные электрички и автобусы ходят с опозданием: забастовка уже помешала многим пассажирам.

ПАССАЖИР: Я много ходил и… Приходится (идти пешком.— Ино ТВ), иначе ты не приходишь вовремя. Небольшое опоздание наказывается.

ПАССАЖИРКА: Нет транспорта, чтобы поехать на работу. Сюда я приехала на пригородном, но здесь нет ни метро, ни автобуса. Я пойду пешком.

По предварительному уведомлению, забастовка закончится утром в субботу. Многие работники транспортной компании вышли протестовать.

ПЬЕР ЯГКЛЕКЖИАН, кондуктор автобуса и член профсоюза: В депо больше 60 процентов, практически 70 процентов бастующих, так что мы очень удовлетворены такой высокой мобилизацией.

Водители, машинисты и инженеры вышли на забастовку, чтобы защитить свой особый режим работы. Сейчас сотрудники компании RATP выходят на пенсию в среднем в 55 лет, а водители и работники метро — в 52 года. Для этого нужно родиться до 1972 года и отработать в компании 27 лет. После пенсионной реформы этот порог могут поднять. Ещё один повод для беспокойства: сумма пенсии сейчас определяется шестью последними месяцами в карьере, однако после реформы будет учитываться весь период работы. По мнению профсоюзов, это может означать понижение пенсионных отчислений.

Дата выхода в эфир 13 сентября 2019 года.