Times: британским авиалиниям грозит забастовка нескольких тысяч пилотов

На следующей неделе авиакомпанию British Airways ожидают крупнейшие забастовки пилотов за всю историю её существования, сообщает британская газета The Times. Впервые до 90% пилотов перевозчика могут не выйти на работу, потому что профсоюз не сумел договориться с авиакомпанией по поводу зарплат. В случае забастовки в воздух поднимутся лишь 10 самолётов из 300, отчего пострадают около 290 тыс. пассажиров.

Британская авиакомпания British Airways столкнулась с самым разрушительным ударом в своей истории: на следующей неделе 1600 рейсов рискуют остаться на земле, пишет британская газета The Times.

Впервые ожидается, что до 90% из 4300 пилотов авиакомпании не выйдут на работу в знак протеста, что повлечёт за собой полный крах расписания полётов. Всё это происходит вследствие того, что лидеры профсоюза и авиакомпания не смогли договориться по поводу соглашения о зарплате. Последнее требование пилотов в British Airways назвали «циничным».

В результате могут пострадать около 290 тыс. пассажиров, которые должны вылететь в следующий понедельник и вторник. По одной из оценок, только десять из 300 самолётов авиакомпании смогут оставаться в строю в каждый из дней забастовки. В British Airways эти данные пока не подтверждают.

Как сообщается в статье, пилоты требуют увеличения доли прибыли после того, как их профсоюз отклонил соглашение о выплате дополнительных 11,5% в течение трёх лет — предложение, которое приняли профсоюзы, представляющие других сотрудников British Airways. В прошлом году авиакомпания заработала почти £2 млн, то есть более €2,2 млн, отмечает британская газета.

Пилотам British Airways платят в среднем примерно около €100 тыс. Капитаны воздушного судна получают в среднем порядка €195 тыс. с учётом лётных надбавок, причём некоторые получают более €220 тыс. Также они могут забронировать авиабилеты за 10% их обычной стоимости.

Британская ассоциация пилотов авиакомпаний BALPA заявила, что предложила отменить забастовку, если перевозчик согласится на переговоры о новом соглашении по зарплатам. По данным British Airways, новые требования обойдутся в сумму £50 млн (свыше €55 млн) за три года, помимо повышения зарплаты, уже предложенного пилотам. Забастовка также запланирована на 27 сентября.

Когда авиакомпания в прошлом сталкивалась с забастовками бортпроводников, она продолжала выполнять большую часть из своих 800 рейсов в день, привлекая дополнительный персонал. На следующей неделе это будет невозможно, потому что в авиапарке British Airways присутствуют множество различных самолётов, для управления которыми необходима специальная подготовка.

«Они боролись с забастовками бортпроводников, но на следующей неделе всё будет совершенно иначе», — прокомментировал ситуацию для The Times один из пилотов, выполняющих дальние перелёты.