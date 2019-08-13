Welt: четвёртая поломка за полгода — главе МИД Германии снова пришлось сменить самолёт

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас был вынужден отправиться в Северную Америку на заседание Совета Безопасности ООН и встречу с канадским коллегой на запасном самолёте, пишет немецкая газета Die Welt. По подсчётам издания, глава МИД сталкивается с неисправностями правительственных самолётов уже в четвёртый раз за последние полгода.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас почти год летал на самолётах, не сталкиваясь ни с какими техническими проблемами. Но за последние шесть месяцев трудности в этой связи возникли у главы немецкой дипломатии уже в четвёртый раз, сообщает Die Welt.

Из-за неисправности самолёта Airbus воздушного флота люфтваффе министр иностранных дел Германии Хайко Маас был вынужден пересесть на другой самолёт, чтобы добраться до Нью-Йорка. Вместо того чтобы, как планировалось, отправиться в четырёхдневную поездку в Северную Америку на A321, главе МИД Германии в понедельник пришлось вылетать с военной части берлинского аэропорта Тегель на небольшом самолёте А319, предоставленном на замену.

Для Хайко Мааса это уже четвёртый случай неисправности самолёта за последние полгода, подчёркивает издание. Из-за замены самолёта Маас вылетел примерно на полчаса позже, чем предполагалось. О какого рода неисправности в данном случае идёт речь, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Германии сообщить не пожелала, пишет немецкая газета.

Готовность бундесвера к полётам за прошедшие месяцы неоднократно попадала в заголовки в СМИ, продолжает Die Welt. В конце мая президент Франк-Вальтер Штайнмайер был вынужден пересесть на частный самолёт из-за треснувшего стекла кабины пилота. Правительство Германии уже сделало выводы на основании многочисленных неисправностей и дало ведомству по снабжению распоряжение приобрести три новых самолёта, способных преодолевать большие расстояния.

Из-за технических неисправностей Маас за последние три месяца опаздывал трижды. В середине мая он с 70-минутной задержкой прибыл на первый после вступления в должность визит в Болгарию. В конце февраля Маас застрял в столице Мали под конец своей поездки по африканским странам — ждать запасного самолёта ему пришлось 20 часов. В начале апреля при приземлении в Нью-Йорке произошло повреждение шины, и Маас прождал в самолёте больше часа, прежде чем смог выйти. Из-за этого он пропустил открытие неофициального заседания Совета Безопасности ООН. До этого глава МИД Германии почти за целый год налетал около 300 тыс. км без происшествий, напоминает издание.

В начале своей поездки в Северную Америку Маас выступил за укрепление международного сотрудничества. «Если мы не возьмёмся за сложные задачи ближайших лет и десятилетий всеохватно и глобально, в итоге проиграют все. Сначала самые слабые — но в конце и сильные, — заявил Маас в понедельник перед отбытием в Нью-Йорк. — Без сильного глобального порядка мы не выстоим». Глава внешнеполитического ведомства планирует посетить также Торонто и канадскую Арктику, отмечается в статье.

В Нью-Йорке Маас сначала посетит заседание Совета Безопасности ООН по защите гражданского населения в конфликтах. Мирные жители ежедневно становятся жертвами произвола и чудовищных преступлений, сожалеет немецкий дипломат. По его словам, мировое сообщество должно действовать, чтобы нарушение табу не стало нормой.

Как напоминает издание, Германия с 1 января на два года получила членство в Совете Безопасности ООН. В ходе визита в Нью-Йорк Маас также намерен поддержать Польшу как председателя Совбеза ООН в августе и укрепить сотрудничество европейских стран в составе института.

Затем Маас направится в Канаду, где он собирается вместе со своей канадской коллегой Христей Фриланд продвигать инициированный им «альянс мультилатералистов». В него должны войти страны, выступающие за международное сотрудничество и против самостоятельных инициатив отдельных государств.

Последним пунктом четырёхдневного визита главы немецкой дипломатии в Северную Америку должна стать канадская Арктика. В эскимосской деревне Понд-Инлет, насчитывающей всего 1300 жителей, Маас получит сведения о последствиях изменения климата. Таяние льдов открывает путь к конфликтам между соседствующими государствами — в первую очередь, из-за природных ресурсов. По словам Мааса, изменения климата таят в себе значительный конфликтный потенциал. Для ослабления напряжения необходимы эффективный диалог и общие правила — прямо сейчас, пока не разразились новые конфликты, убеждён Хайко Маас.