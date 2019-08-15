Fox News: пилота, посадившего самолёт в кукурузном поле, в России объявили героем

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, спасший жизни 226 пассажиров рейса Жуковский — Симферополь, стал героем в глазах российских СМИ, сообщает Fox News. В статье отмечается, что после столкновения с птицами сажать самолёт пришлось при выключенных двигателях и убранных шасси.

Российские СМИ объявили «героем» пилота «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова, успешно совершившего экстренную посадку при выключенных двигателях и с убранными шасси, передаёт Fox News.



При взлёте самолёта, следовавшего из Жуковского в Симферополь с 226 пассажирами на борту, в оба двигателя попали птицы. В результате сажать самолёт пришлось в кукурузном поле. По данным властей, обошлось без погибших, однако 23 человека получили травмы.



Российское государственное телевидение окрестило этот инцидент «чудом над Раменским», по аналогии с «Чудом на Гудзоне», происшедшим в 2009 году около Нью-Йорка, сообщает американский новостной сайт.



Авиалинии заявляют, что пилот был очень опытным и налетал более 3000 часов.



Fox News напоминает, что в мае в московском аэропорту Шереметьево другой самолёт с 78 пассажирами на борту совершил жёсткую посадку и загорелся. Тогда погиб 41 пассажир.





Комментарии читателей на сайте Fox News:



vickirsam: Господь милостивый очень помог пилоту и пассажирам. Самолёт был скалой, летящей по дуге вниз, и он ухитрился посадить его плашмя на брюхо, не разбив на куски. «Герой» — подходящее слово для этого пилота, посадившего самолёт.



FolFollower: И снова Fox News, отдел по связям с общественностью нашего нынешнего правительства, хвалит всё русское.



jazzyb: Путин: «Это была не экстренная посадка… Это был запланированный тур по великолепному российскому кукурузному полю».



gesunde: Это вправду были птицы, или они просто уклонялись от шальных ракет, опять вышедших из-под контроля?



karek40: Опытный пилот делает то, чему его учили, успешно, молодец, но не герой.



CharlesC01: Чудо, что российский пилот вообще смог посадить самолёт, независимо от того, было ли столкновение с птицами.



HansenBrooks: На самом деле, это Путин летел на самолёте, без рубашки и со своим ручным тигром.



06012011: А мы в США обвиняем своего героя в пьянстве и маразме и виним пилота, а не птиц. Две такие разные страны.