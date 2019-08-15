Fox News: пилота, посадившего самолёт в кукурузном поле, в России объявили героем

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, спасший жизни 226 пассажиров рейса Жуковский — Симферополь, стал героем в глазах российских СМИ, сообщает Fox News. В статье отмечается, что после столкновения с птицами сажать самолёт пришлось при выключенных двигателях и убранных шасси.
Российские СМИ объявили «героем» пилота «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова, успешно совершившего экстренную посадку при выключенных двигателях и с убранными шасси, передаёт Fox News.
При взлёте самолёта, следовавшего из Жуковского в Симферополь с 226 пассажирами на борту, в оба двигателя попали птицы. В результате сажать самолёт пришлось в кукурузном поле. По данным властей, обошлось без погибших, однако 23 человека получили травмы.
Российское государственное телевидение окрестило этот инцидент «чудом над Раменским», по аналогии с «Чудом на Гудзоне», происшедшим в 2009 году около Нью-Йорка, сообщает американский новостной сайт.
Авиалинии заявляют, что пилот был очень опытным и налетал более 3000 часов.
Fox News напоминает, что в мае в московском аэропорту Шереметьево другой самолёт с 78 пассажирами на борту совершил жёсткую посадку и загорелся. Тогда погиб 41 пассажир.
Комментарии читателей на сайте FoxNews:
vickirsam: Господь милостивый очень помог пилоту и пассажирам. Самолёт был скалой, летящей по дуге вниз, и он ухитрился посадить его плашмя на брюхо, не разбив на куски. «Герой» — подходящее слово для этого пилота, посадившего самолёт.
FolFollower: Иснова Fox News, отделпосвязямсобщественностьюнашегонынешнегоправительства, хвалитвсёрусское.
jazzyb:Путин: «Это была не экстренная посадка… Это был запланированный тур по великолепному российскому кукурузному полю».
gesunde:Это вправду были птицы, или они просто уклонялись от шальных ракет, опять вышедших из-под контроля?
karek40:Опытный пилот делает то, чему его учили, успешно, молодец, но не герой.
CharlesC01: Чудо, что российский пилот вообще смог посадить самолёт, независимо от того, было ли столкновение с птицами.
HansenBrooks: На самом деле, это Путин летел на самолёте, без рубашки и со своим ручным тигром.
06012011:А мы в США обвиняем своего героя в пьянстве и маразме и виним пилота, а не птиц. Две такие разные страны.
Автоэксперт Владимир Виноградов в беседе с Newinform прокомментировал сообщения о том, что дилеров, операторов техосмотра и перевозчиков могут обязать проверять работоспособность установленных на машинах устройств ЭРА-ГЛОНАСС.
Директор школы бортпроводников Вера Новохатская в беседе с kp.ru прокомментировала сообщения о пострадавших при жёсткой посадке самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле в Московской области детях.
Отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Крымской военной морской базы Черноморского флота провёл подводные стрельбы из специального оружия, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.
Команда лидера Украины Владимира Зеленского объявила конкурс на посты глав районных государственных администраций в Киевской, Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях.
Глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данные опроса, согласно которому жители крупных городов России заявили, что для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тыс. рублей в месяц.
Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о том, какие конкурсы можно проводить в ходе Звёздного уикенда в фигурном катании. Идею о создании подобного шоу озвучила чемпионка мира Елизавета Туктамышева.
Самолёты-разведчики Черноморского флота провели учения, в ходе которых отработали обнаружение корабельной ударной группировки условного противника. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Руководство португальского клуба намерено судиться с российским телеканалом «Матч ТВ» за незаконный показ заключительных десяти минут ответного поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар».
Певец Юрий Шатунов будет продолжать петь песни «Белые розы» и «Седая ночь», несмотря на заявление продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина об обратном. Об этом заявил PR-менеджер Шатунова Аркадий Кудряшов.
В результате инцидента в Солсбери пострадал сотрудник полиции, который прибыл на место происшествия после отравления Сергея и Юлии Скрипаль. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Скотленд-Ярдом.