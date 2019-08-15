Euronews: аварийная посадка самолёта «Уральских авиалиний» под Жуковским обошлась без жертв

Пассажирский самолёт, направлявшийся в Симферополь, совершил экстренную жёсткую посадку «на брюхо» на кукурузном поле вблизи аэропорта Жуковский. По предварительным данным, в оба двигателя лайнера попали птицы, спровоцировав возгорание, сообщает Euronews. Однако экипажу удалось посадить самолёт и оперативно эвакуировать пассажиров, избежав серьёзных травм.
Самолёт Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский вскоре после взлёта. По данным авиакомпании, в оба двигателя самолёта попали птицы, что привело к значительным перебоям в их работе.
Вынужденное приземление произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома, в километре от взлётно-посадочной полосы. Четыре пассажира были доставлены в больницу. Серьёзных травм у них нет.
Лайнер следовал по маршруту Москва — Симферополь. На его борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.
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