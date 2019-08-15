Euronews: аварийная посадка самолёта «Уральских авиалиний» под Жуковским обошлась без жертв

11:50 Цорн: Комличенко не вписывается в «Спартак» по стилю Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб интересовался приобретением форварда сборной России Николая Комличенко, и назвал причину, по которой этот трансфер не состоялся.

11:48 В США назвали интересной идею Зеленского по нормандскому формату США считают интересным предложение украинского лидера Владимира Зеленского расширить нормандский формат за счёт Вашингтона или Лондона. Об этом в интервью изданию «Европейская правда» заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

11:39 Опрос ВЦИОМ показал объёмы трат россиян на погашение кредитов Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, касающегося трат россиян на погашение кредитов.

11:38 Фанат «Спартака» — об экстренной посадке А321: чудо, что мы живы Фанат московского «Спартака» Артемий Поляков, который находился на борту самолёта A321, совершившего экстренную посадку в поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, рассказал о своём состоянии.

11:35 Лавров напомнил о ситуации с RT и Sputnik на Западе Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов», напомнил, что телеканал RT и Spuntik продолжают находиться под давлением на Западе.

11:30 Минтранс доработает новую методику по установке камер на дорогах Министерство транспорта к сентябрю доработает новую методику по установке дорожных камер, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

11:25 Агент назвал Сулейманова самым талантливым российским футболистом Агент Дмитрий Селюк считает, что талант форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова может быть больше, чем у экс-нападающего лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина.

11:18 Чёрные ящики экстренно приземлившегося А321 передадут в МАК Росавиация заявила, что найденные бортовые самописцы самолёта Airbus 321, который жёстко приземлился в Подмосковье, передадут в Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

11:13 Пустовойтова: после игры за Суперкубок УЕФА отправила Фраппар СМС с поздравлениями Российский футбольный арбитр Анастасия Пустовойтова оценила работу француженки Стефани Фраппар и её бригады судей, работавших на матче мужского Суперкубка Европы.

11:11 Один человек погиб и ещё 21 пострадал в результате тайфуна в Японии По меньшей мере один человек погиб и ещё 21 пострадал от последствий тайфуна «Кроса» в Японии.

11:08 В больнице после жёсткой посадки А321 остался только один человек Практически все люди, доставленные в больницу после жёсткой посадки самолёта Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Подмосковье, были отпущены домой после осмотра.

11:05 Назван размер справедливой зарплаты в России Жители крупных городов России заявили, что для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведённое страховой «дочкой» Сбербанка.

11:02 Комиссия МАК начала расследование аварийной посадки А321 в Подмосковье Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию, которая приступила к расследованию аварийной посадки самолёта Airbus 321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Московской области.

10:58 Футболисты «Туна» добрались до посольства Швейцарии на метро В преддверии ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Спартака» футболисты швейцарского «Туна» ознакомились с московским метро и посетили швейцарское посольство.

10:51 В Минздраве уточнили число пострадавших при ЧП с самолётом детей Девять детей пострадали в результате ЧП с самолётом Airbus A321, который совершил жёсткую посадку в поле в Московской области.

10:48 Атамбаеву предъявили обвинения ещё по двум коррупционным делам Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения ещё по двум уголовным делам, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Слесарев.

10:48 Путин поздравил власти Индии с Днём независимости Президент России Владимир Путин поздравил своего индийского коллегу Рамна Натха Ковинда и премьер-министра Индии Нарендру Моди с Днём независимости страны.

10:41 Друг Кокорина и Мамаева заявил, что оба футболиста рассчитывают на УДО Игрок белгородского «Салюта» Андрей Колесников, который выступал в «Динамо» и «Торпедо» с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым соответственно, заявил, что оба осуждённых футболиста рассчитывают выйти из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО).

10:36 Опубликовано видео с места экстренной посадки самолёта А321 Опубликовано видео с места жёсткой посадки самолёта Airbus 321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Подмосковье.

10:36 Аэропорт в Ирландии приостановил работу из-за ЧП с Boeing 763 В ирландском аэропорту Шаннон подтвердили информацию о временной приостановке деятельности воздушной гавани из-за инцидента с самолётом Boeing 763.

10:28 Быков: Панарин всегда будет говорить то, что думает Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал заявление игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина с критикой в адрес российской власти и президента страны Владимира Путина.

10:22 В МИД КНР обвинили США в «преступной деятельности» в Гонконге Канцелярия Министерства иностранных дел Китая в Гонконге обвинила США в «преступной деятельности» на территории китайского региона.

10:16 Источник: ПСЖ отклонил новое предложение «Барселоны» по Неймару Французский ПСЖ не принял предложение «Барселоны» об обмене форварда команды Неймара на игроков испанского клуба Фелипе Коутиньо и Ивана Ракитича.

10:06 Экипаж аварийно севшего A321 отстранили от полётов на время проверки Экипаж самолёта А321, экстренно севшего в Подмосковье, отстранён от полётов на время проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

10:03 Рубль растёт к доллару и евро На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

10:00 СМИ: Озил и Колашинац вернулись к тренировкам после нападения бандитов Футболисты лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац вернулись к тренировочному процессу после нападения вооружённых грабителей.

09:51 На участке Дмитровского шоссе скорость движения увеличат до 80 км/ч С 1 сентября на Дмитровском шоссе за пределами Московской кольцевой автодороги скоростной режим будет увеличен на 20 км/ч. Сообщается, что по этому участку водители смогут двигаться со скоростью 80 км/ч.

09:44 После жёсткой посадки А321 в Подмосковье госпитализированы 23 человека После экстренной посадки самолёта А321 в Подмосковье госпитализированы 23 человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав.

09:44 Барти назвала Шарапову невероятным чемпионом Австралийская теннисистка Эшли Барти, победившая россиянку Марию Шарапову во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати, заявила, что ей нелегко далась победа над бывшей первой ракеткой мира.

09:31 Шарапова: мне предстоит долгий путь в плане восстановления тела Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала вылет из турнира в Цинциннати.

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09:19 Лагерь «Рукбан» в Сирии покинули около 250 беженцев Около 250 человек покинули лагерь беженцев «Рукбан» в Сирии, рассказал начальник оперативного отделения российского Центра примирения враждующих сторон Фёдор Ефремов.

09:17 Медведев прошёл во второй круг турнира АТР в Цинциннати в парном разряде Россиянин Даниил Медведев, выступающий в парном разряде вместе с бразильцем Марсело Демолинером, пробился во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Цинциннати.

09:13 Хачанов обыграл Кирьоса на турнире АТР в Цинциннати Россиянин Карен Хачанов победил австралийца Ника Кирьоса в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Цинциннати.

09:02 СК возбудил дело после жёсткой посадки A321 в Подмосковье Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после жёсткой посадки пассажирского самолёта Airbus A321 в поле в Раменском районе Подмосковья.

09:00 Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году по пятому ребёнку В России в 2018 году пять 17-летних девушек родили по пятому ребёнку. Об этом говорится в отчёте Росстата, с которым ознакомился RT.

08:42 В региональном Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрывах под Ачинском Врачи выписали двух пострадавших в результате взрывов на военном складе под Ачинском, в больницах остаются шесть человек. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель Минздрава Красноярского края Зоя Масленникова.

08:28 А321 совершил экстренную посадку в Подмосковье с убранными шасси Самолёт А321 совершил аварийную посадку в Подмосковье с убранными шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели, сообщили в Росавиации.

08:23 В МВД сообщили о росте числа нарушений запрета на курение в аэропортах Замглавы МВД России Михаил Ваничкин заявил о резком росте количества нарушений антитабачного закона в аэропортах страны в 2018 году.

08:09 Экстренно севший в Подмосковье А321 столкнулся со стаей чаек Самолёт А321 при взлёте в подмосковном Жуковском столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле в 1 км от ВПП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

08:04 Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг, 15 августа, снижаются.

08:02 Число пострадавших при ЧП с самолётом в Подмосковье возросло до 10 В результате аварийной посадки пассажирского самолёта A321 в Московской области пострадали десять человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

07:53 Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области В Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, по предварительным данным, пострадали десять человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

07:47 После инцидента с самолётом в Подмосковье госпитализированы четверо После жёсткой посадки самолёта в Подмосковье в больницу Жуковского доставили четверых пострадавших.

07:46 В Европарламенте призвали помочь Грузии увеличить турпоток Депутат Европарламента Маркета Грегорова направила письменный запрос в Европейский совет, посвящённый туристической пиар-кампании в поддержку Грузии, и предложила для этого специальный хештег.

07:45 Следователи выехали на место экстренной посадки самолёта в Подмосковье Следователи выехали к месту аварийной посадки самолёта «Уральских авиалиний» в районе аэропорта Жуковский в Московской области.

07:38 Глава Барнаула написал заявление об отставке Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

07:29 На борту экстренно севшего в Подмосковье самолёта находились 234 человека На борту пассажирского самолёта, экстренно севшего в подмосковном Жуковском, находились 234 человека.

07:19 Устроивший стрельбу в Филадельфии задержан Подозреваемый в стрельбе в американском городе Филадельфия задержан. Об этом сообщил представитель пресс-службы полиции города Эрик Грипп.