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Euronews: аварийная посадка самолёта «Уральских авиалиний» под Жуковским обошлась без жертв
Пассажирский самолёт, направлявшийся в Симферополь, совершил экстренную жёсткую посадку «на брюхо» на кукурузном поле вблизи аэропорта Жуковский. По предварительным данным, в оба двигателя лайнера попали птицы, спровоцировав возгорание, сообщает Euronews. Однако экипажу удалось посадить самолёт и оперативно эвакуировать пассажиров, избежав серьёзных травм.

Самолёт Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский вскоре после взлёта. По данным авиакомпании, в оба двигателя самолёта попали птицы, что привело к значительным перебоям в их работе.

Вынужденное приземление произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома, в километре от взлётно-посадочной полосы. Четыре пассажира были доставлены в больницу. Серьёзных травм у них нет.

Лайнер следовал по маршруту Москва — Симферополь. На его борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.

Дата выхода в эфир 14 августа 2019 года.

 

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Euronews Франция Европа
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