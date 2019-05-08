AP: несмотря на череду авиакатастроф, летать сегодня безопаснее, чем в 90-е

Недавние крушения самолётов в США и России могут навести на мысль, что авиаперевозки стали менее безопасными, но это не так, пишет Associated Press. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что количество фатальных аварий значительно сократилось по сравнению с 1990-ми благодаря развитию в разработках самолётов и аэропортов, улучшению работы диспетчерских служб и усовершенствованной подготовке пилотов.

Недавние авиакатастрофы во Флориде и Москве попали на первые полосы мировых СМИ. Возможно, это дало повод некоторым людям прийти к выводу, что полёты стали более опасными, пишет Associated Press.

Тем не менее опрошенные изданием авиационные эксперты считают эти инциденты «небольшим статическим отклонением». Они отмечают, что количество подобных крушений значительно сократилось даже по сравнению с 1990-ми. Этому способствуют успех в разработках конструкции самолётов и аэропортов, улучшение работы диспетчерских служб и усовершенствованная подготовка пилотов.

«Я не думаю, что число аварий когда-нибудь достигнет нуля. Но авиация сейчас всё равно безопаснее, чем когда-либо», — утверждает директор авиационной программы в Университете штата Огайо Сет Янг.

По данным американского Фонда безопасности полётов, в начале и середине 1990-х в мире ежегодно происходило более 50 фатальных авиакатастроф, которые уносили жизни более 1000 человек. В 1996 году погибло 1844 авиапассажира, а в 2017-м — «только 59». Затем этот показатель вновь вырос до 561 в 2018-м, а в текущем году уже достиг 209.

Почти половина смертей в авиакатастрофах 2018-го и 2019 года произошла при крушении авиалайнеров Boeing 737 Max в Индонезии и Эфиопии. В каждом из этих случаев следователи изучали, какую роль в случившемся сыграли сбои бортового программного обеспечения.

Оба инцидента вызывают беспокойство относительно надёжности автоматизированной системы управления полётом, считает Уильям Уолдок, эксперт Университета аэронавтики Эмбри-Риддл. «Пилотов скорее тренируют не как пилотов, а как системных операторов и системных менеджеров. Поэтому когда что-то происходит и автоматика не срабатывает, они теряются», — рассуждает он.

Но в случае с российским самолётом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), в результате жёсткой посадки которого погибли более 40 человек, СМИ уделяют внимание двум другим версиям. По одной из них, коммуникационную систему воздушного судна вывела из строя молния. Согласно другой, пилоты должны были, но не успели, истратить горючее до аварийной посадки.

Между тем только очень большие авиалайнеры способны сбрасывать топливо. Большинство реактивных пассажирских самолётов, включая популярные Boeing 737 и Airbus A320, не имеют такой возможности. Поэтому у воздушных судов, подобных российскому SSJ-100, остаётся только один вариант — кружить вокруг аэропорта достаточно долго, чтобы сжечь горючее, подчёркивает Associated Press.

На видео приземления видно, что самолёт «Аэрофлота» садится на основное шасси, затем подпрыгивает, прежде чем рухнуть на землю. В этот момент можно заметить, как из SSJ-100 вырываются языки пламени.

По словам издания, на ролике также видно, как выбегающие из горящего самолёта пассажиры толкают свои чемоданы. В то же время пассажирам на американских авиалиниях всегда советуют оставить личные вещи, чтобы не мешать эвакуации, «когда дорога каждая секунда», обращает внимание Associated Press.