Американский пилот: экипаж сгоревшего в Шереметьево лайнера сделал всё, что было в его силах

Экипаж самолёта «Суперджет», сгоревшего в Шереметьево после аварийной посадки, сумел хорошо организовать эвакуацию людей, несмотря на то что большая часть лайнера была охвачена огнём, заявил в интервью CNN американский пилот гражданской авиации Кит Волзингер. По мнению Волзингера, пилоты и бортпроводники самолёта сделали всё, что было в их силах, а причиной аварии скорее всего стала техническая неисправность.

А мы побеседуем с Китом Волзингером, пилотом гражданской авиации, который прямо сейчас выходит с нами на связь из Калифорнии. Большое спасибо, что нашли для нас время.



Мы знаем, что комментировать этот инцидент пока рано, но очень многие видели запись, сделанную непосредственно на борту самолёта — и осознавать, через что пришлось пройти этим людям, просто чудовищно. И ещё эта попытка пилота приземлиться...



Объясните нам, как, на ваш взгляд, так вышло, что самолёт сначала вроде бы совершил эту жёсткую посадку, но потом «подпрыгнул» и опять ударился о взлётно-посадочную полосу.



КИТ ВОЛЗИНГЕР, пилот гражданских коммерческих авиалиний: Сперва хочу сказать слова поддержки тем, кто находился на борту, и пожелать выжившим скорейшего выздоровления.



Что касается вашего вопроса, думаю, у самолёта была какая-то техническая неисправность. Я видел сообщения о том, что во время полёта произошло какое-то возгорание, ударила молния — случилось что-то, из-за чего борту потребовалось немедленно вернуться в аэропорт, из которого он вылетел. Приняв решение вернуться в аэропорт, экипаж пытался сделать всё, что было в его силах. Судя по видео, у них были какие-то проблемы с управлением самолётом.



По-моему, удачей было уже то, что они сумели вернуться в аэропорт и приземлиться на взлётно-посадочную полосу. Это существенно повышает шансы находящейся в аэропорту команды спасателей справиться с огнём и спасти как можно больше пассажиров. Также хочу отметить чёткую работу экипажа по оперативной эвакуации людей из салона самолёта, которая проводилась через аварийные трапы только в передней части самолёта, поскольку весь остальной борт был охвачен огнём.



Мы видели, как в промежуток времени после того, как самолёт приземлился, но перед тем, как люди эвакуировались, борт развернуло. На что это может указывать?



КИТ ВОЛЗИНГЕР: Это может говорить о каких-то проблемах с шасси, о разнотяге двух двигателей — из-за этого самолёт мог бы так резко развернуться и даже выехать за пределы взлётно-посадочной полосы. Самолёт мог так развернуться и закрутиться по целому ряду причин, и по видео не совсем понятно, что могло к этому привести.



Нам также известно, что российские власти изначально сообщали — и мы уже об этом упоминали, — что в самолёт могла ударить молния. Но разве самолёты не конструируются таким образом, чтобы выдерживать удары молний?



КИТ ВОЛЗИНГЕР: Самолёты проектируются таким образом, чтобы их конструкция выдерживала удары молний — и если в данном случае и был удар молнии, самолёт действительно остался после него целым. Вместе с тем молния могла вывести из строя бортовую электронику — а, как сообщается, пилоты потеряли связь с диспетчерами, к чему как раз мог привести удар молнии.



Ещё нам удалось узнать, что приземлился самолёт не сразу — какое-то время после того, как экипаж сообщил о неисправностях, где-то меньше часа, лайнер оставался в полёте. Это было нужно, чтобы сбросить топливо, или же пилоты пытались решить проблему, не возвращаясь сразу в аэропорт для посадки?



КИТ ВОЛЗИНГЕР: Всякий раз, когда на борту происходит нештатная ситуация, необходимо сначала оценить, что это за ситуация. Есть карта контрольных проверок, есть определённые процедуры для подготовки к аварийной посадке в кабине. Если временной фактор не имеет решающего значения, желательно провести некоторые из подобных дополнительных процедур. Но, разумеется, если возгорание на воздушном судне происходит прямо в полёте, это худший из сценариев, с которым может столкнуться экипаж, — и в таком случае они пытаются совершить посадку как можно скорее, и некоторые процедуры из карты проверок из-за нехватки времени не выполняются. Почему пилоты некоторое время оставались в воздухе до того, как наконец совершить посадку, неясно, но я надеюсь, что это выяснится в ходе расследования.



Пассажирам, находившимся в передней части самолёта и сумевшим выбраться, очень повезло. Как вы отметили, в катастрофе погиб 41 человек, и это стало для того самолёта ужасным концом. Спасибо вам за экспертное мнение! С нами был Кит Волзингер.



Дата выхода в эфир 06 мая 2019 года.