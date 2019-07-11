CBS News: американцы на пенсию не спешат

Практически четверть американцев не намерена выходить на пенсию, сообщает CBS News со ссылкой на опрос Центра исследований по связям с общественностью Associated Press-NORC. Притом что на эти планы могут повлиять здоровье, изменения условий труда и необходимость заботиться о других, жители США не могут реально оценить свои финансовые потребности после прекращения работы.
Мэтью Фрайзингер не знает, сможет ли он себе позволить выйти на пенсию.
МЭТТЬЮ ФРАЙЗИНГЕР:Это зависит от стоимости обучения моих детей. У меня сейчас трое маленьких, поэтому… Если стоимость будет расти такими темпами, как сейчас, я, возможно, вообще не смогу выйти на пенсию.
Согласно данным нового опроса, он такой не один. 23% работающих американцев не собираются когда-либо прекращать работать. Анализ, проведённый Центром исследований по связям с общественностью Associated Press-NORC, установил, что ещё 23% планируют работать после достижения 65 лет. Финансовый консультант Бренда Макглоклин считает, что намерение всю жизнь оставаться среди рабочего персонала является рискованным.
БРЕНДА МАКГЛОКЛИН:Существует множество неподвластных вам факторов, которые могут повлиять на вашу способность работать всю оставшуюся жизнь, включая проблемы со здоровьем, изменения в профессии, на которые вы не в силах повлиять, или необходимость заботиться о своих близких.
По данным опроса, только 29% американцев старше 50 лет заявляют, что они очень хорошо или хорошо подготовлены к выходу на пенсию, около 40% чувствуют, что более-менее готовы, а около трети отмечают, что не готовы.
ТОМ ХЭНСОН, корреспондент CBS NEWS: Специалисты по финансовому планированию говорят, что многие американцы недооценивают, сколько денег им понадобится на пенсии.
БРЕНДА МАКГЛОКЛИН:Инфляция — это важный фактор. Они не могут представить, на сколько в будущем подскачут цены на товары. Другой (фактор.— Ино ТВ) — увеличенная средняя продолжительность жизни.
Дениша Элисон заявляет, что она будет готова, когда придёт её время.
ДЕНИША ЭЛИСОН: Мы все не можем работать вечно. Надо насладиться хотя бы частью своей жизни.
Специалисты по финансовому планированию говорят, что независимо от того, как скоро наступит ваш пенсионный возраст, каждый отложенный цент пригодится.
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