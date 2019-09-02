SRF: прошло 30 лет, а в головах восточных немцев Берлинская стена так и не рухнула

С объединения Германии прошло 30 лет, но Восток и Запад страны никак не могут договориться, сообщает SRF. Многие восточные немцы считают, что ими помыкают. Они жалуются на отсутствие свободы слова, как во времена ГДР, и неравные условия жизни. В связи с этим на предстоящих выборах в ландтаг Бранденбурга и Саксонии большинство из них собираются голосовать не за правящие партии, а «Альтернативу для Германии».
Послезавтра в федеральных землях Саксонии и Бранденбурге пройдут выборы в ландтаг. Они могут существенно изменить политическую ситуацию в регионе. ХДС (Христианско-демократический союз Германии. — ИноТВ) и СДПГ (Социал-демократическая партия Германии. — ИноТВ) теряют своё большинство. АдГ может впервые стать самой влиятельной силой в одной из федеральных земель. Успех «Альтернативы для Германии» в Бранденбурге связан с тем, что партия умело ведёт предвыборную борьбу, посвящая её только одной теме: объединению Германии. В 30-летний юбилей падения Берлинской стены АдГ поднимает животрепещущую тему. Беттина Рамзайер присутствовала на выступлении членов АдГ в бранденбургском Люббене.
«Заверши объединение Германии», «Восток встаёт» — такие лозунги АдГ использует в предвыборной борьбе. Члены партии считают, что сегодняшняя ситуация в Германии сопоставима с тем, что происходило во времена ГДР. Вы опасаетесь, что наступит новая диктатура?
ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА:Да. Она уже наступила. Нами помыкают.
МУЖЧИНА В КЕПКЕ:Всё должно соответствовать нормам политкорректности, как во времена ГДР.
МУЖЧИНА:Любого, у кого другое мнение, называют правым, нацистом или ещё как-нибудь. И меня так называли.
Вы можете давать интервью, вы можете говорить, что хотите. Разве это не лучше всего показывает, что у нас есть свобода слова?
МУЖЧИНА В ОЧКАХ:Я не могу говорить, что хочу. Я могу высказываться в рамках либерально-демократического общественного строя. Если я скажу что-то лишнее, государство начнёт меня преследовать.
Надеюсь на это.
МУЖЧИНА в ОЧКАХ:Это вы так считаете. Наша позиция заключается в том, что свобода ограничена.
Своей предвыборной темой АдГ задевает за живое жителей Бранденбурга.
АНДРЕАС КАЛБИТЦ, председатель бранденбургского отделения АдГ:«Так что вы имеете в виду, когда требуете завершить объединение Германии?» Этот вопрос — пощёчина для всех тех пенсионеров, которые уже 30 лет ждут уравнивания пенсий между Востоком и Западом.
30 лет назад ни один из лидеров АдГ не застал падения Берлинской стены. К примеру, председатель бранденбургского отделения партии Андреас Калбитц и федеральный спикер Йорг Мойтен оба приехали из Западной Германии.
АНДРЕАС КАЛБИТЦ:Свобода и демократия — это универсальные ценности. Их нельзя взять в аренду. Поэтому важно вместе за них выступать.
Прямо рядом с АдГ проходит демонстрация церковного объединения. Правозащитники, заставшие 1989 год, считают, что их используют в политических целях.
ЖЕНЩИНА:Я не понимаю, почему люди, которые раньше бегали по улицам Люббена и выступали за объединение Германии, теперь бегают за этими обманщиками. Я не могу этого понять.
БЕТТИНА РАМЗАЙЕР, корреспондент SRF:Похоже, противостояние в Бранденбурге обостряется. Эта предвыборная борьба одно показывает абсолютно чётко: хотя Берлинская стена рухнула 30 лет назад, эта тема до сих пор остаётся политически актуальной.
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