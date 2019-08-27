Немецкий политик: дружба с Россией укрепит единство Германии

В преддверии выборов в ландтаг Бранденбурга бывший премьер-министр земли Маттиас Платцек решил помочь своим однопартийцам социал-демократам в противостоянии с «Альтернативой для Германии», пишет Der Tagesspiegel. Чтобы не допустить потери политической власти со стороны СДПГ и победы правых, он хочет вернуть доверие избирателей, рассказывая о необходимости дружбы с Россией и о налаживании отношений между Восточной и Западной Германией.

Глава Германо-российского форума и бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек понимает чувства жителей Восточной Германии, как «хирург — устройство организма», пишет Der Tagesspiegel. Внешне 66-летний мужчина производит впечатление довольного жизнью «политического пенсионера», но это не так.

Платцек продолжает активно участвовать в жизни своей Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Он опасается за её будущее, а также целостность страны. Дело в том, что СДПГ в данный момент переживает «экзистенциальный кризис». 1 сентября на выборах в ландтаг Бранденбурга политическое объединение может впервые за 29 лет лишиться власти.

По результатам предварительных опросов, сейчас в федеральной земле лидирует «Альтернатива для Германии». Социал-демократов сковали паника и беспомощность. Но Платцек собирается вернуть доверие избирателей, рассказывая о необходимости дружбы с Россией и о налаживании отношений между Восточной и Западной Германией. В обоих вопросах необходимо придерживаться одного принципа, советует политик: «нужно поставить себя на место другого и понять его, чтобы понять себя». Экс-премьера Бранденбурга многие называют главным «понимающим Россию» в Германии, однако зачастую говорят это не в качестве комплимента.

Платцек также занимает пост председателя комиссии «30 лет немецкого единства и мирной революции» и в тесном сотрудничестве с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером старается не допустить, чтобы юбилей превратился в «чисто государственный праздник». Он мечтает о возобновлении партнёрства между немецкими городами, о встречах людей из разных уголков страны и даже совместных балах.

По его словам, жители Восточной Германии чувствуют себя «гражданами второго сорта», и это вызывает у них гнев. Их чувства нужно понять и перестать игнорировать. Платцек понимает, что эти «кипящие страсти» очень опасны для единства страны: «Наша позиция должна быть такой: мы не сдадимся. Мы будем бороться». Не исключено, что бывший премьер-министр ещё вернётся на большую политическую арену, ведь жители Бранденбурга его до сих пор любят. Возможно, он возьмёт на себя ответственность за партию в этом регионе, заключает издание.