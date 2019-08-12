20 minutes: экс-премьер Италии опасается, что Сальвини доведёт страну до выхода из ЕС
Бывший премьер-министр Италии и сторонник левоцентристских взглядов Энрико Летта заявил, что он «очень обеспокоен политическим хаосом», охватившим его страну, сообщает 20 minutes. По мнению политика, действующий вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини может подтолкнуть Италию к выходу из Евросоюза.
Как напоминает информационный портал, в четверг 8 августа Сальвини объявил о том, что правящая коалиция, состоящая из его партии «Лига» и Движения пяти звёзд, больше не существует, и потребовал проведения досрочных выборов.
«Это были две несовместимые партии», — прокомментировал Энрико Летта, возглавлявший итальянское правительство в 2013—2014 годах. По его словам, будучи «настоящим оппортунистом», Сальвини теперь попытается воспользоваться спровоцированным кризисом.
Летта, который сегодня живёт в Париже и возглавляет Школу международных отношений при Институте политологических исследований Sciences Po, подчеркнул, что скорее всего досрочным выборам в Италии быть. Вряд ли столь разные Движение пяти звёзд и Демократическая партия смогут создать новую коалицию.
Новые выборы могут обеспечить Сальвини, который, по опросам, уже набирает 36—38% голосов, практически «абсолютное большинство» в парламенте. И это, как утверждает Летта, возможно, обернётся серьёзной угрозой для Италии, поскольку «Сальвини с его идеями о независимости» может довести страну до выхода из ЕС. И хотя до этого вице-премьер всегда говорил, что расставаться с Евросоюзом не собирается, Летта уверяет, что Сальвини беспринципен, так что «итальянский брексит» исключать нельзя.
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