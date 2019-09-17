NTD: жителям Филиппин предлагают собирать пластиковый мусор в обмен на еду

03:00 Адвокат рассказала, когда будет рассмотрено прошение об УДО Протасовицкого Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, рассказала, когда суд рассмотрит прошение об условно-досрочном освобождении её подзащитного.

03:00 Под Смоленском погиб военнослужащий Росгвардии В ходе инцидента на занятиях под Смоленском двое военнослужащих Росгвардии получили травмы, один из них погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой центральный округ Войск национальной гвардии.

03:00 Директор СВР заявил о военной угрозе после атаки дронов на НПЗ Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что угроза военного конфликта после нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии реальна.

03:00 СК завёл дело по факту смерти четырёх человек от отравления под Тверью Региональное управление СК России возбудило уголовное дело по факту смерти от отравления неизвестной жидкостью четырёх человек под Тверью.

03:00 ISU проведёт в Казахстане турнир памяти фигуриста Дениса Тена Международный союз конькобежцев (ISU) проведёт в Алма-Ате турнир памяти погибшего в 2018 году бронзового призёра Игр-2014 фигуриста Дениса Тена.

03:00 Кокорин-младший прокомментировал свой выход на свободу по УДО Кирилл Кокорин, брат футболиста Александра Кокорина, прокомментировал свой выход на свободу по УДО.

03:00 Адвокат рассказал, смогут ли Мамаев и Кокорин выезжать за границу Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов подтвердил, что его подзащитный, а также Александр Кокорин и его брат Кирилл смогут покидать пределы России по условиям УДО.

03:00 В ООН заявили о деэскалации конфликта на востоке Украины Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине сообщила о значительном сокращении числа жертв среди мирного населения в Донбассе после вступления в силу 21 июля режима прекращения огня.

03:00 «Крылья Советов» ещё не вели переговоров с Мамаевым Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» ещё не вёл переговоров о возможном подписании контракта с вышедшим на свободу полузащитником Павлом Мамаевым.

03:00 При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.

03:00 Ульяновскую чиновницу проверяют из-за селфи в «шоколаде» Служебная проверка начата в отношении советника губернатора Ульяновской области Сергея Морозова по IT-сфере Светланы Опенышевой после селфи в «шоколадной» ванне.

03:00 Жена Мамаева отреагировала на выход мужа на свободу Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, отреагировала на освобождение мужа из колонии по УДО.

03:00 В «Сочи» прокомментировали информацию об аренде Кокорина Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию, согласно которой вышедший на свободу форвард Александр Кокорин будет выступать за его команду на правах аренды из петербургского «Зенита».

03:00 В Госдуме прокомментировали «формулу Зеленского» по Донбассу Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT оценил заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о «формуле» украинского президента Владимира Зеленского для урегулирования ситуации в Донбассе.

03:00 Главы МИД Армении и Азербайджана могут встретиться на полях ГА ООН Глава отдела по внешнеполитическим связям администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху может состояться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

03:00 «Зенит» подал в РФС заявление на регистрацию Кокорина Санкт-петербургский «Зенит» подал заявление в комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков на регистрацию вышедшего на свободу нападающего Александра Кокорина.

03:00 «Нафтогаз» договорился о покупке 450 млн кубометров газа на зиму Украинский «Нафтогаз» подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 млн кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщает пресс-служба компании.

03:00 СМИ: Кокорин будет играть в «Сочи» на правах аренды Вышедший на свободу футболист Александр Кокорин будет выступать за клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» на правах аренды из петербургского «Зенита».

03:00 На юге Казахстана четыре человека заболели сибирской язвой У четырёх жителей Жамбылской области на юге Казахстана обнаружена сибирская язва.

03:00 Мать Кокориных отреагировала на выход сыновей на свободу Светлана Кокорина, мать футболиста Александра Кокорина и Кирилла Кокорина, отреагировала на освобождение сыновей из колонии по УДО.

03:00 МИД Китая осудил атаки на НПЗ Саудовской Аравии В МИД КНР осудили атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и призвали воздержаться от эскалации конфликта в регионе.

03:00 Тренер «Нью-Джерси» впечатлён способностями Гусева Ассистент главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» Рик Ковальски оценил игру российского форварда Никиты Гусева.

03:00 Полиция завела дело по факту поджога дома экс-главы Нацбанка Украины Национальная полиция Киевской области возбудила уголовное дело по факту поджога дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.

03:00 Ковалёв и Альварес сдадут допинг-тесты до и после боя Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут допинг-тестирования перед поединком и после него.

03:00 Патрушев прокомментировал ситуацию вокруг мирного договора с Японией Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам встречи в Токио с генсекретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой прокомментировал ситуацию вокруг заключения мирного договора между двумя странами.

03:00 Профсоюз игроков не будет досрочно выходить из коллективного соглашения с НХЛ Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) объявила, что не намерена досрочно расторгать действующее коллективное соглашение с лигой.

03:00 Тренер: Кокорин будет стажироваться в «Сочи» Тренер Александр Петренко, который судил матчи с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева на территории исправительной колонии №4 в Белгородской области, рассказал, где футболисты хотят продолжить карьеру.

03:00 Прокуратура обжаловала решение суда по делу супругов Проказовых Прокуратура обратилась с апелляцией на решение суда, ранее отклонившего иск о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые 27 июля пришли с ребёнком на несогласованную акцию в Москве.

03:00 ВФЛА назвала окончательную заявку на ЧМ по лёгкой атлетике в Катаре Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) огласила окончательную заявку, составленную из российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус, на чемпионат мира 2019 года в Катаре.

03:00 В «Ахмате» готовы предложить контракт Мамаеву Генеральный директор и вице-президент грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал выход на свободу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

03:00 МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Таджикистана Министерство иностранных дел Киргизии вручило ноту протеста послу Таджикистана в республике Олимзоде Сухробу Ходже из-за конфликта на границе двух стран.

03:00 Кокорин и Мамаев останутся под контролем полиции до конца года Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, вышедшие из колонии по УДО, до конца текущего года останутся под контролем правоохранительных органов.

03:00 Адвокат сообщил, что Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом» Адвокат Юрий Падалко сообщил, что вышедший из колонии футболист Александр Кокорин подписал новый контракт с санкт-петербургским клубом «Зенит».

03:00 Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

03:00 Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии Кирилл Логинов, отчим футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла, около здания колонии наехал на ногу одному из журналистов.

03:00 МВД назвало одну из версий пожара в доме экс-главы Нацбанка Украины В МВД Украины сообщили, что одной из версий пожара в доме экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой является поджог, сообщает «Громадське».

03:00 Сёмин взял 25 игроков «Локомотива» на матч ЛЧ с «Байером» Московский «Локомотив» прибыл в Германию на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».

03:00 Верховный лидер Ирана исключил возможность любых переговоров с США Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном ни на каком уровне, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

03:00 В 17 регионах России в 2019 году выявлены террористические ячейки В 17 регионах России в 2019 году сотрудники ФСБ и МВД России выявили законспирированные ячейки террористов.

03:00 Потапова стартовала с победы на турнире WTA в Сеуле Россиянка Анастасия Потапова одержала победу над представительницей Южной Кореи Хан На Лэ в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в южнокорейском Сеуле.

03:00 Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО.

03:00 Эксперт оценил сообщения о новых ограничениях на продажу алкоголя Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с RT прокомментировал законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.

03:00 Патрушев обсудил вопросы безопасности с генсеком Совбеза Японии Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Токио с генсекретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой.

03:00 Флинк обыграла Хибино и вышла во второй круг турнира WTA в Осаке Россиянка Варвара Флинк одержала победу над представительницей Японии Нао Хибино в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в японской Осаке.

03:00 Новак: биржи продолжат реагировать на ситуацию в Саудовской Аравии Министр энергетики России Александр Новак заявил, что нефтяные биржи продолжат реагировать на ситуацию в Саудовской Аравии.

03:00 Касаткина проиграла Кис на старте турнира WTA в Осаке Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от американки Мэдисон Кис в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Осаке.

03:00 На Украине неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Гонтаревой Под Киевом неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью через забор дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, сообщает издание «Новое время».

03:00 Кальюлайд: Эстония должна говорить с Россией самостоятельно Эстония должна быть в числе тех стран, которые самостоятельно ведут переговоры с Россией, заявила эстонский президент Керсти Кальюлайд в эфире телеканала ETV.

03:00 В Роспотребнадзоре назвали причину массового отравления шаурмой в Уфе В Роспотребнадзоре сообщили, что бактерии золотистого стафилококка стали причиной массового отравления шаурмой в Уфе.