NTD: жителям Филиппин предлагают собирать пластиковый мусор в обмен на еду

Власти Филиппин ввели новую программу для борьбы с загрязнением окружающей среды: теперь филиппинцы могут бесплатно получать рис в обмен на пластиковый мусор. Это стало хорошим подспорьем для малообеспеченных жителей сельской местности, которые с энтузиазмом подключаются к сбору пластиковых отходов, передаёт NTD.
Сдал мусор — получи еду! В деревне Баянан на окраине филиппинской столицы Манилы действует программа, которая позволяет обменять два килограмма пластиковых отходов на один килограмм риса. И это стало хорошим подспорьем для жителей сельской местности, живущих за чертой бедности.
Одна из них — Вероника Долорико, жена водителя рикши и мать четверых детей. Она обходит свой район в поисках пластиковых пакетов и бутылок. Сегодня филиппинка принесла 14 килограммов мусора и получила семь килограммов риса. Этого ей хватит, чтобы неделю кормить семью.
ВЕРОНИКА ДОЛОРИКО, жительница деревни Баянан:Я чувствую, что наша окружающая среда действительно грязная. Если бы я могла, то я бы каждый день, выходя на улицу, подбирала весь пластик, который валяется вдоль дороги!
Один килограмм риса на Филиппинах стоит менее доллара США. Но и это дорого для жителей деревень. Программа заработала в июне. Собранные отходы передают властям для последующей утилизации и переработки.
АНДОР САН ПЕДРО, глава деревни:Просто нужно как-то отблагодарить людей за их тяжёлый труд, и тогда мы сможем очистить деревню Баянан. Это правильная система — потому что некоторые люди сегодня не проявляют инициативу, если нет стимула.
Всё больше местных жителей интересуются программой. В августе в деревне собрали более 213 килограммов отходов. Согласно докладам экологов, Филиппины входят в число стран, которые выбрасывают в мировой океан больше всего пластика.
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