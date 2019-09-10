С президентом что-то не так — обозреватель Atlantic рассказал об «очевидных» психических проблемах Трампа

Американцам пора прекратить игнорировать очевидное: психическое состояние Дональда Трампа далеко от нормы, пишет обозреватель The Atlantic Питер Венер. Чем скорее страна признает, что выбрала президентом человека с явным расстройством личности, тем проще будет смириться с суровой действительностью и впредь не совершать таких ошибок.

Во время предвыборной кампании 2016 года старшему научному сотруднику вашингтонского Центра исследования вопросов этики и государственного управления Питеру Венеру позвонил один влиятельный журналист и поинтересовался, что тот думает о Дональде Трампе. На тот момент лидерство будущего президента в Республиканской партии для многих ещё было шоком, и для людей, освещающих те выборы, Трамп был отчасти «тёмной лошадкой», пишет Венер в своей статье для The Atlantic.

Первое, о чём тогда подумал автор, было: нужно поговорить с психологами и психиатрами о психическом состоянии республиканского кандидата. По мнению Венера, то был «Розеттский камень», который помог бы «расшифровать» и понять Дональда Трампа.

Венер вспоминает, что те же мысли он неоднократно высказывал в своих интервью и публичных комментариях. Так, на передаче на канале C-SPAN Венер отвечал стороннику Трампа, разочарованному тем, что аналитик, всю сознательную жизнь бывший республиканцем и работавший в администрациях Рональда Рейгана и Джорджа Буша — старшего и младшего, не поддерживает его кандидата: «Я против Трампа не потому, что считаю, что он проиграет Хиллари Клинтон. Как я уже говорил, мне кажется, он может одержать победу. Моё неприятие исходит из чего-то совершенно иного. Во-первых, к примеру, думаю, он не годится на должность президента уже с точки зрения темперамента. На мой взгляд, он непредсказуемый, он беспринципный. Мне кажется, он нестабилен и страдает расстройством личности. По-моему, ему свойственна горячность».

Основываясь на личном опыте работы в командах трёх американских президентов, Венер утверждает, что для главы Белого дома важнее всего темперамент и характер, способность проявить мудрость и осторожность. Дональду Трампу всё это несвойственно, и реальность это подтвердила.

По словам Венера, нездоровое психическое состояние действующего главы Белого дома, его неспособность нормально мыслить и действовать стали «определяющими характеристиками» президентства Дональда Трампа. У этих проблем множество лиц: нарциссизм президента, его склонность к вранью о важных вещах и не очень, включая его доходы, его отстранённость от реальности и любовь к теориям заговора и мухлежу в игре в гольф. О том, что с Трампом не всё в порядке, свидетельствуют его импульсивность и мстительность, мизогиния и развязное сексуальное поведение, уважение к жестоким диктаторам и отсутствие сострадания, а также тот факт, что он попросту неспособен испытывать чувство раскаяния.

Один из наиболее свежих примеров навязчивых идей Трампа — попытки доказать, что он был прав, предупреждая, что Алабаме грозит опасность от урагана «Дориан». Дошло даже до того, что президент поправил карту движения бури маркером, чтобы штат оказался у неё на пути.

Как заявил американским СМИ один из республиканцев, занимающийся разработкой стратегии партии и поддерживающий тесный контакт с Белым домом, психическое состояние президента «ухудшается на глазах». Когда у политика поинтересовались, почему Трамп так заботится об Алабаме вместо штатов, которым грозит реальная опасность, тот ответил: «Лучше спросите у психиатра. Сомневаюсь, что у меня есть достаточная квалификация, чтобы ответить на этот вопрос».

Предположения о том, что у президента проблемы на ментальном фронте, выдвигались уже не единожды, напоминает автор статьи. Кто-то говорит, что это неэтично и подобные оценки лучше оставить реальным специалистам. Венер с этим согласен — «с определёнными оговорками».

Да, конкретный диагноз Трампу могут поставить исключительно люди, разбирающиеся в такого рода проблемах. Но не нужно быть гением психиатрии, чтобы понять, что проблемы у главы Белого дома есть — это очевидно. «Каждый день мы наблюдаем работу хаотичного разума президента и его нестабильное состояние. Нам что, нужно это игнорировать?» — размышляет Питер Венер. Простая аналогия: если из-под капота вашего автомобиля валит дым, двигатель перегревается и вы чувствуете запах горелого масла, не нужно быть механиком, чтобы понять, что с вашей машиной что-то не так.

Принять тот факт, что у главы Белого дома проблемы психического свойства, — очень важно, хотя бы уже потому, что это поможет правильно относиться к его «фокусам». Даже спустя почти тысячу дней президентства Трампа многие не перестают поражаться: «Представляете, он сказал вот это и сделал вот так!» По мнению Венера, единственный ответ на это может звучать так: «А почему это вас удивляет?»

Такое поведение может вызвать шок, только если полагать, что имеешь дело с нормальным, адекватным человеком. В случае Трампа это не так. Он как раз ведёт себя, как в представлении многих должны вести себя люди с расстройством личности. Многие американцы так и не смогли смириться, что выбрали президентом очень нездоровую личность — лучше бы им это принять. Это помогло бы чувствовать себя менее потерянными и меньше вестись на провокации.

«Дональд Трамп процветает в хаосе, ему нравится заставлять нас думать, что неадекватные тут мы, сеять раздор среди американцев, держать людей на нервах. Он хочет быть у нас в головах всё время. Но мы не должны подарить ему такую власть над собой», — настаивает аналитик.

С другой стороны, признание психологических проблем Трампа может приглушить чью-то ненависть к республиканскому президенту. Но видя и жалея в нём «надломленного человека» с «израненной душой», всё же не стоит забывать о его жестокости и бесчеловечности, с которыми нужно бороться.

Если американцы увидят, что в президентском кресле оказался нездоровый человек, может быть, они, наконец, начнут более серьёзно воспринимать свой гражданский и демократический долг и в следующий раз не позволят, чтобы в Белый дом пришёл подобный человек. Это слишком влиятельный пост — и последствия могут быть чересчур опасными, чтобы позволять кому-то с искажёнными нравственными принципами вершить судьбы целой страны.

«Можно ли дать конкретный диагноз его расстройствам или нет, психические проблемы президента бросаются в глаза. Они настораживали уже тогда, когда он принимал присягу, сейчас всё ещё хуже. Каждый день президентства Дональда Трампа несёт с собой позор. И каждый день таит в себе опасность», — заключает автор статьи.