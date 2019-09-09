«Сумасброд и лжец»: обозреватель Hill усомнилась в профпригодности Трампа

Накануне президент США перешёл все разумные пределы и исказил официальные данные, чтобы доказать свою «ложную» версию об угрозе урагана «Дориан» для Алабамы, пишет обозреватель The Hill Мария Кардона. На её взгляд, такое поведение наводит на мысль, что Трамп страдает психическим расстройством и, следовательно, не должен занимать пост главы государства.

Голова идёт кругом от того, как часто действующий американский президент совершает поступки, которые демонстрируют его профнепригодность. Недавнее «фиаско» Дональда Трампа заставило многих усомниться в его психическом здоровье, пишет обозреватель The Hill политтехнолог Демократической партии США Мария Кардона.

Речь идёт о моменте, когда в Овальном кабинете Трамп продемонстрировал «явно отредактированный» вариант схемы движения урагана «Дориан». На карте было отчётливо видно, что кто-то расширил круг распространения фломастером, чтобы возможный маршрут шторма охватывал Алабаму.

Когда его спросили, кто сделал эту чёрную пометку, которая, очевидно, не была напечатана на официальной карте, Трамп ответил: «Я не знаю. Я не знаю». Но позже близкий советник президента сообщил, что именно глава Белого дома нарисовал эту линию.

По словам Кардоны, проблема в том, что эта карта не отражала официальный прогноз о следовании урагана. Но Трамп чувствовал себя обязанным выступить на национальном телевидении, чтобы доказать правдивость своего твита, в котором он утверждал, что Алабама может находиться на пути «Дориана», и «посеять панику в штате, которому на самом деле ничего не угрожало».

Этот твит Трампа оказался настолько «лживым», что потребовал вмешательства Национальной метеорологической службы. Ведомство сразу же внесло корректировку, объявив, что Алабама не находится на пути «Дориана» и что у жителей штата нет причины для беспокойства, отмечает автор статьи.

«Да, ошибки случаются. Да, Трамп — всего лишь человек (только не говорите ему об этом). Но любой здравомыслящий человек признал бы свою ошибку и принёс извинения», — считает Кардона.

Здравомыслящий человек понимает тяжесть бремени, которую накладывает на него должность президента. Он серьёзно относится к роли главнокомандующего и понимает, что каждое его слово может иметь далекоидущие последствия. Но Дональд Трамп «действует наперекор любым шагам, которые предпринял бы рациональный человек», утверждает колумнистка.

По её словам, с момента вступления в должность американский президент «лгал более 12 тысяч раз», но в этот раз всё выглядит иначе. Его сообщение об ураганной угрозе для жителей Алабамы, неподкреплённое никакими официальными доказательствами, вызывают «особенное беспокойство».

«То, что сделали президент и его сотрудники, доказывает: король-то голый и всё его окружение тоже голое. И что публично на официальном уровне объявлять прогноз погоды, зная о его ошибочности, совершенно незаконно», — подчёркивает Кардона. «Серьёзно, Америка, почему мы притворяемся, что с обитателем Овального кабинета, а также с людьми, которые поддерживают его странное, сумасбродное или нездоровое поведение каждый день, всё в порядке?» — недоумевает она.

Автор статьи обращает внимание, что даже бывший ближайший соратник Энтони Скарамуччи подозревает, что Трамп страдает психическим расстройством. Более того, он считает, что окружение президента пытается скрыть «ухудшение его умственных способностей».

Журналистка The New Yorker Сюзан Глассер тоже анализирует «как никогда безумный август» Трампа. Она приходит к выводу, что действия президента заставляют многих задуматься о том, что его поведение всё меньше соответствует занимаемой им должности.

«Я не психиатр или психолог. Но у меня есть глаза, уши, рассудительность, порядочность и здравомыслие. Как и у большинства американцев. Именно поэтому с каждым днём всё больше и больше людей приходят к выводу: Дональд Трамп не годится на пост президента», — рассуждает Мария Кардона. «Америка, хватит — значит хватит», — заключает она.