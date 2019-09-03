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WP: помощники Трампа попросили вашингтонский музей не показывать президенту «ничего сложного»

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Глава Смитсоновского института Лонни Банч рассказал о том, что был разочарован итогом проведённой для президента США Дональда Трампа экскурсии в Национальном музее афроамериканской истории и культуры, пишет The Washington Post. Несмотря на то что Трамп узнал много нового, Банч не думает, что сумел воспользоваться шансом расширить взгляды президента.
WP: помощники Трампа попросили вашингтонский музей не показывать президенту «ничего сложного»
Reuters

Помощники Дональда Трампа попросили сотрудников Национального музея афроамериканской истории и культуры в Вашингтоне не показывать ему «ничего сложного» во время частной экскурсии американского лидера, пишет The Washington Post.

Согласно готовящимся к публикации мемуарам главы Смитсоновского института Лонни Банча «Безнадежная затея: создание Национального музея афроамериканской истории и культуры в эпоху Буша, Обамы и Трампа», в 2017 году администрация Трампа попросила организовать для президента экскурсию по недавно открывшемуся музею.
 
Трамп намеревался приехать в День Мартина Лютера Кинга и попросил на время визита закрыть музей для посещения.
 
«Я не мог согласиться с идеей не пустить посетителей в первый День Мартина Лютера с момента открытия музея», — написал его бывший куратор Банч, добавив, что в конечном итоге экскурсия была организована в другой день.
 
Незадолго до приезда Трампа его помощники сказали Банчу, что президент в «плохом настроении и что он не хочет видеть ничего «сложного». Тем не менее он начал экскурсию с галереи истории, посвящённой работорговле.
 
«Моя работа не заключается в том, чтобы делать грани истории более гладкими, даже если речь идёт о президенте», — приводит The Washington Post отрывок из мемуаров.
 
По словам Банча, несколько экспозиций вызвали у Трампа особенный интерес. Так, он был в восторге от выставок, посвящённых боксёру Мохаммеду Али и нейрохирургу, а ныне министру жилищного строительства и городского развития США Бену Карсону, который сопровождал Трампа на экскурсии.
 
Бывший куратор музея также вспоминает, что Трамп остановился у экспозиции о роли голландцев в торговле рабами, однако лишь для того, чтобы сказать, что его «любят» в Нидерландах.
 
«Я мало помню об оставшемся времени, который мы провели вместе. Я был так расстроен его реакцией на одно из величайших преступлений против человечности в истории. Появился шанс расширить взгляды и понимание вступающего в должность президента, а я был менее успешен, чем ожидал», — добавил Банч.
 
Вместе с тем бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер опроверг слова Банча, заявив, что Трамп рассчитывал посетить музей до Дня Мартина Лютера Кинга. Кроме того, Спайсер заверил, что президент был очень увлечён экскурсией и активно задавал вопросы.
 
«У меня нет сомнений в том, что он узнал что-то новое и чем-то заинтересовался», — приводит The Washington Post слова Банча. 
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