WP: помощники Трампа попросили вашингтонский музей не показывать президенту «ничего сложного»

Глава Смитсоновского института Лонни Банч рассказал о том, что был разочарован итогом проведённой для президента США Дональда Трампа экскурсии в Национальном музее афроамериканской истории и культуры, пишет The Washington Post. Несмотря на то что Трамп узнал много нового, Банч не думает, что сумел воспользоваться шансом расширить взгляды президента.

Помощники Дональда Трампа попросили сотрудников Национального музея афроамериканской истории и культуры в Вашингтоне не показывать ему «ничего сложного» во время частной экскурсии американского лидера, пишет The Washington Post.

Согласно готовящимся к публикации мемуарам главы Смитсоновского института Лонни Банча «Безнадежная затея: создание Национального музея афроамериканской истории и культуры в эпоху Буша, Обамы и Трампа», в 2017 году администрация Трампа попросила организовать для президента экскурсию по недавно открывшемуся музею.

Трамп намеревался приехать в День Мартина Лютера Кинга и попросил на время визита закрыть музей для посещения.

«Я не мог согласиться с идеей не пустить посетителей в первый День Мартина Лютера с момента открытия музея», — написал его бывший куратор Банч, добавив, что в конечном итоге экскурсия была организована в другой день.

Незадолго до приезда Трампа его помощники сказали Банчу, что президент в «плохом настроении и что он не хочет видеть ничего «сложного». Тем не менее он начал экскурсию с галереи истории, посвящённой работорговле.

«Моя работа не заключается в том, чтобы делать грани истории более гладкими, даже если речь идёт о президенте», — приводит The Washington Post отрывок из мемуаров.

По словам Банча, несколько экспозиций вызвали у Трампа особенный интерес. Так, он был в восторге от выставок, посвящённых боксёру Мохаммеду Али и нейрохирургу, а ныне министру жилищного строительства и городского развития США Бену Карсону, который сопровождал Трампа на экскурсии.

Бывший куратор музея также вспоминает, что Трамп остановился у экспозиции о роли голландцев в торговле рабами, однако лишь для того, чтобы сказать, что его «любят» в Нидерландах.

«Я мало помню об оставшемся времени, который мы провели вместе. Я был так расстроен его реакцией на одно из величайших преступлений против человечности в истории. Появился шанс расширить взгляды и понимание вступающего в должность президента, а я был менее успешен, чем ожидал», — добавил Банч.

Вместе с тем бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер опроверг слова Банча, заявив, что Трамп рассчитывал посетить музей до Дня Мартина Лютера Кинга. Кроме того, Спайсер заверил, что президент был очень увлечён экскурсией и активно задавал вопросы.

«У меня нет сомнений в том, что он узнал что-то новое и чем-то заинтересовался», — приводит The Washington Post слова Банча.