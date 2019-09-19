SVT: Швеция собирается выделить дополнительные средства, чтобы понимать Россию и Китай

Шведское правительство собирается вложить дополнительные средства в изучение Китая, России, стран Восточной Европы, а также в исследование вопросов контроля над ядерными вооружениями, пишет SVT. Как отмечает канал, многие эксперты считают, что подобный шаг давно назрел ввиду малого количества специалистов в этих областях.

Шведское правительство хочет вложить дополнительные средства в изучение Китая, России, а также вопроса ядерного оружия. В частности, предполагается открыть центр китайских исследований, а также выделить деньги на повышение уровня знаний о России и Восточной Европе, пишет SVT.

В правительственном бюджете присутствует предложение выделить 18 млн крон (ок. 120 млн. рублей. — ИноТВ) для того, чтобы в течение трёх лет создать центр, который будет заниматься исследованиями Китая.

Что же касается России, то вопрос активизации изучения этой страны обсуждался на протяжении уже долгого времени. В этом свете шведское правительство предложило в течение трёх лет выделить 12 млн крон (ок. 80 млн рублей. — ИноТВ) на повышение уровня знаний о России и Восточной Европе. Вместе с тем, ожидается, что для работы над проблематикой нераспространения ядерного оружия, а также над программами разоружения потребуется дополнительно 15 млн крон.

Специалист по Китаю Кристина Сандклеф положительно отозвалась об инвестициях в изучение этой страны. «Это весьма долгожданное вложение, которое немного запоздало, но лучше поздно, чем никогда. Университеты выпускают слишком мало китаистов. Поэтому у нас в Швеции их и не хватает. Те, кто изучали Китай и китайский язык в шведском университете могут лучше понимать проблемы такой политизированной области как китаистика», — заявила она.

Вопрос же изучения России стоит в Швеции уже давно. «Этот шаг радует. Академические круги не уделяли этой сфере первостепенного внимания на протяжении уже некоторого времени», — отметил глава программ исследований России и Евразии в Шведском внешнеполитическом институте Мартин Краг.

Кроме того, уже вскоре шведское правительство собирается представить национальную стратегию отношений с Китаем.

«Китай — это вызов. В наших отношениях с Пекином присутствуют большие проблемы, но в них также скрыт большой потенциал. Именно поэтому подготовка неких чётких ориентиров, которые помешают допустить ошибки, — это хорошо», — подытожила первый заместитель министра иностранных дел Анника Сёдер.