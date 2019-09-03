Bloomberg: Швеция заставит банки раскошелиться на «военный ответ» России

Шведское правительство собирается ввести новый налог для банков, средства от которого пойдут на укрепление обороны на фоне активизации действий России на Балтийском море, пишет Bloomberg. Тем не менее, как отмечает агентство, Союз шведских банков выступил против этой инициативы, отметив, что они и так выплачивают государству большие суммы, а само время для подобных мер выбрано довольно неудачно.

Швеция собирается ввести новый налог для финансового сектора с целью иметь возможность больше тратить на оборону на фоне попыток Стокгольма дать ответ на наращивание Россией военного потенциала на Балтике, пишет Bloomberg.

По словам министра финансов Магдалены Андерссон, правительство пошло на соглашение с Партией Центра и «Либералами», чтобы суметь ввести новый налог для банков, который позволит к 2022 году дополнительно получить 5 млрд крон (около 34 млрд рублей. — ИноТВ) на оборонные расходы.

Подобное предложение, как отмечает агентство, — это очередная попытка правящей Социал-демократической партии заставить финансовый сектор вносить большую лепту в пополнение государственной казны. Вместе с тем предыдущая попытка партии повысить налог для банков провалилась как из-за законодательства Европейского союза, так и из-за опасений критиков, что подобная мера нанесёт удар по конкурентоспособности шведских компаний.

«Банки можно обложить более серьёзными налогами, чем те, которые существуют сейчас, — заявила Андерссон. — Кроме того, банки представляют риск для экономики, так что, как мне кажется, было бы разумно, если бы они вносили больший вклад».

По словам министра, банкам может понадобиться государственная помощь во время финансовых кризисов, поэтому было бы логично, чтобы они платили больше налогов, чтобы скомпенсировать этот риск. Кроме того, банки получают огромные прибыли, а поправки, внесённые в налоговое законодательство за последние годы, им пошли только на пользу.

Вместе с тем Союз шведских банков раскритиковал этот план, указав на то, что банки и так уже выплачивают серьёзные суммы государству для того, чтобы оно боролось с финансовыми кризисами. Кроме того, организация отметила, что банки в целом приносят меньшую прибыль, чем другие шведские компании.

«Банковский налог нанесёт очень большой урон уровню занятости и экономическому развитию, — заявил глава союза Ханс Линдберг. — Время выбрано неудачно, так как темпы экономического роста замедляются».

«Законодательные основы для банковского налога также отсутствуют, — добавил он. — У нас не должно быть налоговой системы, в рамках которой можно произвольно обкладывать налогом отдельные операции и сектора».

С подобным заявлением правительство выступило через день после того, как нейтральная в военном плане Швеция заявила, что собирается увеличить расходы на оборону, которые к 2025 году должны достигнуть уровня в 1,5% от ВВП страны.

С учётом обострившихся после «аннексии»* Крыма отношений между Россией и её соседями, Швеция уже восстановила воинский призыв, укрепила сотрудничество с НАТО и своими соседями, а также усилила оборону на острове Готланд, напоминает агентство.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).