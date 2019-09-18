SVT: как во время Карибского кризиса — на Западе оценили риск ядерного инцидента в мире

В преддверии очередной сессии Генассамблеи ООН более сотни бывших европейских высокопоставленных политиков, дипломатов и военных — в том числе и бывший премьер-министр Швеции Ингвар Карлссон — составили воззвание, в котором обратили внимание на рост опасности возникновения ядерного инцидента или рокового недопонимания в мире, пишет SVT. Как отмечает канал, авторы документа сошлись в том, что риск подобной катастрофы не был настолько высок со времён Карибского ракетного кризиса.

Более сотни бывших европейских высокопоставленных политиков, дипломатов и военных составили воззвание, в котором выразили свою обеспокоенность на счёт ядерного оружия. «В последний раз риск ядерного инцидента был настолько велик только во время Карибского кризиса», — приводит SVT слова бывшего премьер-министра Швеции Ингвара Карлссона — одного из четырёх шведов, подписавших этот документ перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН.

Перед этим крупным мероприятием, которое начнётся во вторник и продлится до конца сентября, более сотни европейских лидеров указали на возросший риск ядерных происшествий. В этом контексте они просят ООН обратить внимание на возросший риск различных инцидентов и ошибок, вызванных модернизацией ядерного оружия во всём мире.

Воззвание подписали бывшие премьер-министры, главы МИД, министры обороны, дипломаты, исследователи и военные Европы. Многие из них занимали высокие посты в блоке НАТО, отмечает канал.

Среди подписавших — четыре шведа, в том числе и бывший премьер-министр Ингвар Карлссон и бывший евродепутат Гуннар Хёкмарк. Кроме того, в списке оказались политики и военные таких стран НАТО как Дания, Норвегия, Франция, Италия, Германия и Великобритания.

Это воззвание появилось через месяц после крупной ядерной аварии в России, в результате которой погибло семь человек. Это уже второй инцидент, связанный с ядерным оружием, который произошёл в России за короткий промежуток времени. Тем не менее эти происшествия в документе не фигурируют.

Вместо этого его авторы указали на то, что риск ядерного инцидента настолько велик, что можно провести параллели с Кубинским ракетным кризисом 1962 года. Тогда между СССР и США чуть не разразилась война после того, как Советский Союз в тайне перевёз ядерные ракеты на Кубу.

«Со времён Карибского кризиса риск ядерного инцидента, неверной оценки ситуации или ошибки в расчётах ещё никогда не был так высок. В данной ситуации нет места излишней самонадеянности. На кону безопасность не только в Европе», — говорится в воззвании.

Кроме того, авторы документа сомневаются в будущем нескольких соглашений об ограничении ядерных вооружений, так как США и Россия вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Простым давлением на соперника стабильность не восстановить. Политически нереалистичные призывы изменить поведение не приведут к укреплению доверия. Ускорение гонки вооружений затрудняет как достижение доверия, так и более безопасное поведение», — добавляют составители воззвания.

При этом они указали на «разрушение» стабильности и расширение Северной Кореей своего ядерного арсенала, в то время как перспективы диалога между Пхеньяном и Вашингтоном остаются туманными. Кроме того, напряжённость растёт и между «ядерными соперниками» Индией и Пакистаном. Вместе с тем не исключено, что Иран может выйти из ядерной сделки и начать разрабатывать собственное ядерное оружие.

«Перед 74-ой сессией Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке они набросали весьма мрачную картину», — отмечает SVT.