Бессмысленно и опасно: обозреватель Hill призвал не допустить исчезновения СНВ-III

Новая гонка вооружений между США и Россией угрожает не только отношениям двух стран, но и стабильности всего мира, пишет специалист в области внешней политики Дэниэл Депетрис в своей статье для The Hill. Однако Депетрис призывает сохранять механизмы контроля над вооружениями времён холодной войны, и если тогда стороны сумели прийти к взаимопониманию, смогут это и сегодня.
Выход США, а затем и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, испытание Пентагоном крылатых ракет Tomahawk наземного базирования и приближение истечения срока действия СНВ-III возрождает холодную войну, пишет специалист в области внешней политики Дэниэл Депетрис в своей статье для The Hill.
Как отмечает Депетрис, две крупнейшие ядерные державы находятся на пороге новой гонки вооружений, которая не только угрожает мировой стабильности, но и препятствует потеплению отношений Вашингтона и Москвы. Более того, в росте напряжённости стороны обвиняют друг друга.
На любое наращивание ракетного потенциала со стороны США Россия будет отвечать симметрично. Поэтому президент Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачёв в конце концов пришли к логическому выводу, что в подобном соревновании нет победителей.
Действующие главы США и России Дональд Трамп и Владимир Путин должны извлечь урок из опыта своих предшественников и совместно работать над поиском выхода из сложившейся ситуации.
Вместо ведения словесной войны, Москве и Вашингтону следует начать обсуждение всестороннего соглашения по ограничению вооружений. Даже если подобная мера станет временной, она всё же позволит сохранить нынешний стратегический баланс и предоставит обеим сторонам возможность изучить альтернативные механизмы контроля над вооружениями.
Кроме того, как отмечает журналист, Трампу необходимо осознать, что продление СНВ-III отвечает национальным интересам США, так как соглашение предоставит точные данные о количестве, типе и местонахождении развёрнутых Москвой ядерных боеголовок.
С истечением срока действия договора доступ к подобной информации для Пентагона будет закрыт, что развяжет Кремлю руки. Более того, высока вероятность, что в своих решениях Министерству обороны США придётся основываться исключительно на предположениях. Таким образом, Депетрис полагает, что позволить исчезнуть последнему механизму контроля над вооружениями между двумя странами «столь же бессмысленно, сколь и опасно».
По мнению автора статьи, посол США в Москве Джон Хантсман, который вскоре покинет свой пост, был прав, заметив, что, какими бы сложными ни были американо-российские отношения в течение последних пяти лет, двусторонние отношения слишком важны, чтобы ими рисковать.
При этом «мудрым» управлением государством Депетрис называет поиск возможностей для сотрудничества по общим интересам, даже в ущемление своей гордости. И если официальные лица двух стран были способны на это в разгар холодной войны, смогут это и сейчас.
Более того, зачастую политика изоляции, проводимая США, приносит больше вреда, чем пользы, особенно если объектом выбрана великая держава.
При этом если Трамп и Путин хотят наладить российско-американские отношения, «им обоим нужно засучить рукава и приступить к работе», пишет Депетрис в своей статье для The Hill.
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.
Российский хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал скандал вокруг форварда сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, дисквалифицированного за употребление кокаина.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что угрозы радиационного заражения для жителей региона не было ни в день взрыва на полигоне под Северодвинском, ни впоследствии. Об этом сообщает Интерфакс.
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория в беседе с Inforeactor прокомментировала вступление в силу второго пакета американских санкций в отношении России в связи с инцидентом в британском Солсбери.
В Приморском крае в городе Находка в результате взрыва, предположительно, гранаты в жилом доме погибли два человека, есть пострадавшие. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в городских экстренных службах.
Глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью Интерфаксу заявил, что конструкторское бюро «Ильюшин» к концу года представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.
Команда кандидата в президенты Абхазии Олега Аршбы признаёт выход Алхаса Квицинии во второй тур президентских выборов. Об этом сообщил кандидат в вице-президенты Олег Барциц, который шёл в тандеме с Аршбой.