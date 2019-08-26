Бессмысленно и опасно: обозреватель Hill призвал не допустить исчезновения СНВ-III

Новая гонка вооружений между США и Россией угрожает не только отношениям двух стран, но и стабильности всего мира, пишет специалист в области внешней политики Дэниэл Депетрис в своей статье для The Hill. Однако Депетрис призывает сохранять механизмы контроля над вооружениями времён холодной войны, и если тогда стороны сумели прийти к взаимопониманию, смогут это и сегодня.

Выход США, а затем и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, испытание Пентагоном крылатых ракет Tomahawk наземного базирования и приближение истечения срока действия СНВ-III возрождает холодную войну, пишет специалист в области внешней политики Дэниэл Депетрис в своей статье для The Hill.



Как отмечает Депетрис, две крупнейшие ядерные державы находятся на пороге новой гонки вооружений, которая не только угрожает мировой стабильности, но и препятствует потеплению отношений Вашингтона и Москвы. Более того, в росте напряжённости стороны обвиняют друг друга.



На любое наращивание ракетного потенциала со стороны США Россия будет отвечать симметрично. Поэтому президент Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачёв в конце концов пришли к логическому выводу, что в подобном соревновании нет победителей.



Действующие главы США и России Дональд Трамп и Владимир Путин должны извлечь урок из опыта своих предшественников и совместно работать над поиском выхода из сложившейся ситуации.



Вместо ведения словесной войны, Москве и Вашингтону следует начать обсуждение всестороннего соглашения по ограничению вооружений. Даже если подобная мера станет временной, она всё же позволит сохранить нынешний стратегический баланс и предоставит обеим сторонам возможность изучить альтернативные механизмы контроля над вооружениями.



Кроме того, как отмечает журналист, Трампу необходимо осознать, что продление СНВ-III отвечает национальным интересам США, так как соглашение предоставит точные данные о количестве, типе и местонахождении развёрнутых Москвой ядерных боеголовок.



С истечением срока действия договора доступ к подобной информации для Пентагона будет закрыт, что развяжет Кремлю руки. Более того, высока вероятность, что в своих решениях Министерству обороны США придётся основываться исключительно на предположениях. Таким образом, Депетрис полагает, что позволить исчезнуть последнему механизму контроля над вооружениями между двумя странами «столь же бессмысленно, сколь и опасно».



По мнению автора статьи, посол США в Москве Джон Хантсман, который вскоре покинет свой пост, был прав, заметив, что, какими бы сложными ни были американо-российские отношения в течение последних пяти лет, двусторонние отношения слишком важны, чтобы ими рисковать.



При этом «мудрым» управлением государством Депетрис называет поиск возможностей для сотрудничества по общим интересам, даже в ущемление своей гордости. И если официальные лица двух стран были способны на это в разгар холодной войны, смогут это и сейчас.



Более того, зачастую политика изоляции, проводимая США, приносит больше вреда, чем пользы, особенно если объектом выбрана великая держава.



При этом если Трамп и Путин хотят наладить российско-американские отношения, «им обоим нужно засучить рукава и приступить к работе», пишет Депетрис в своей статье для The Hill.