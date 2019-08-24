CNN: новая гонка вооружений не позволит России вернуться в G8

Усилия России и США по развитию своего ракетного потенциала превращаются в полномасштабную гонку вооружений, в которой Москва пока лидирует, сообщает телеканал CNN. При этом опасения европейцев о возрождении России не позволят стране вернуться в G8.

Некоторые опасаются относительно возможного начала новой гонки вооружений между США и Россией. Они последовали за американским испытанием наземного варианта ракеты Tomahawk, которое не осталось без внимания президента России. Наш корреспондент Барбара Старр с репортажем из Пентагона.

Новые приказы российским военным и угроза США со стороны Владимира Путина.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Поручаю министерству обороны, министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями США для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа.

Так Путин отреагировал на недавний запуск США неядерных ракет наземного базирования, что вызывает вопросы о том, каким будет «симметричный» ответ.

ДЖОН КИРБИ, контр-адмирал ВМС США: Подозреваю, что он подразумевает попытку придерживаться принципа «единица за единицу» видов ракет, которые США не собираются разрабатывать.

Администрация Трампа стремится к созданию данной ракеты после того, как русские разместили свои ракеты вблизи Европы.

Министр обороны США Марк Эспер занял как никогда твёрдую позицию в вопросе создания защиты от российских систем.

МАРК ЭСПЕР, министр обороны США: В настоящий момент на вооружении России стоят крылатые ракеты запрещённой договором РСМД дальности, которые потенциально могут быть оборудованы ядерными боеголовками, направленные на Европу. И это не хорошо.

Несмотря на то, что в Пентагоне утверждают, что не станут размещать новые ядерные ракеты, это превращается в полноценную гонку вооружений, в которой, как опасаются, лидирует Путин.

ДЖОН КИРБИ: Как утверждает ряд экспертов, он на год, а, может быть, и на два года обходит наши способности по непосредственному развёртыванию подобного вооружения.

В американской военной разведке полагают, что конечная цель Путина…

ДЖОЗЕФ ДАНФОРД, председатель объединённого комитета начальников штабов США: Дальнейшее развитие даёт возможность отрицать способность США выполнять свои обязательства перед союзниками, особенно в Европе.

Сохраняющееся Москвой в тайне испытание российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», которое привело к взрыву, в результате которого погибли люди и произошёл выброс радиации, лишь одна из программ Путина по созданию вооружения, призванных держать США в напряжении.

Опасения европейцев о возрождении России, которая всё ещё контролирует Крым и нападает на Восточную Украину, могут похоронить попытки Трампа вернуть страну в экономический форум так называемой «Группы семи».

ДЖОН КИРБИ: Я не думаю, что на G7 будет серьёзно рассматриваться вопрос возвращения России.

БАРБАРА СТАРР, корреспондент CNN в Пентагоне: И, будто всего этого было недостаточно, в США опасаются, что в России разрабатывают новый метод испытаний ракет с ядерными боеголовками, который будет сложно отследить.

Барбара Старр, CNN, Пентагон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 24 августа 2019 года.