Aftonbladet: ещё один повод для бессонницы — новая гонка вооружений

Испытания новых ракет в США говорят о новом витке в гонке вооружений между Америкой, Россией и Китаем — что сделает мир более опасным местом, пишет Aftonbladet. Как отмечает издание, дело не только в нежелании Дональда Трампа следовать договорам об ограничении вооружений, но и в его стремлении навязать Китаю соревнование, которое должно помешать Пекину превратиться в настоящую сверхдержаву.

Второго августа прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США. Это произошло через шесть месяцев после того, как его расторг Вашингтон, пишет Aftonbladet.

Согласно этому документу США и Россия должны были уничтожить все ракеты радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км. Подобные ракеты считаются особо опасными, так как они способны достигать своих целей всего за несколько минут. Этого явно недостаточно, чтобы военные смогли понять, идёт ли речь о ложной тревоге или нет — что повышает риск полномасштабной ядерной войны, которая может угрожать всему человечеству.

Многие предупреждали о том, что похороны договора приведут к новому витку гонки вооружений — и именно это сейчас и происходит. Тем не менее, как отмечает издание, удивительно то, что вскоре после развала договора США провели испытания ракеты, запрещённой по его условиям.

Этот пуск, пишет шведская газета, стоит трактовать скорее как политический сигнал России и Китаю, а не как знак того, что США в короткий срок успели разработать новое оружие. Тем не менее президент России Владимир Путин очень быстро заподозрил, что Вашингтон начал разрабатывать запрещённую по условиям ДРСМД ракету ещё до его развала. США подобные обвинения отрицают.

По мнению Aftonbladet, американские ракетные испытания — это плохие новости для мира во всём мире по нескольким причинам. Прежде всего, запуск ракет бьёт по и так слабому доверию между тремя великими державами. Рост подозрительности рискует отбросить мир назад к мышлению в духе холодной войны.

Чем меньше державы доверяют друг другу, тем больше они друг друга опасаются. Чем больше они опасаются, тем больше они хотят разработать новое оружие и нарастить свой арсенал — что повышает вероятность войны.

Именно по этой причине, начиная с 70-х годов, США и Советский Союз заключали договоры, призванные ограничить разработки ядерного и схожего с ним по мощи оружия. Однако договоры этого типа один за другим уходят в прошлое — по разным причинам. На данный момент в строю остался только один — СНВ-III, призванный ограничить количество активных ядерных боеголовок на вооружении США и России. Однако даже это соглашение оказалось в зоне риска, так как оно истекает через два года.

Помимо того что США не хотят, чтобы ДРСМД им связывал руки, у Трампа есть другая цель. Американский лидер стремится, чтобы все соглашения этого рода подписывал также и Китай, так как подобные документы помешают этой развивающейся сверхдержаве получить стратегическое преимущество над США.

На данный момент ядерный арсенал Китая уступает как американскому, так и российскому, однако Пекин вкладывает в его развитие крупные средства. В этом контексте Трамп хочет любой ценой не дать ему приобрести статуса военной сверхдержавы.

В то же время Трампа привлекает мысль о втягивании Китая в гонку вооружений, которая высосет из «коммунистического режима» огромное количество денег. На практике, как считает Aftonbladet, именно гонка вооружений с США надломила Советский Союз и привела к победе Америки и западного мира в холодной войне.

Возможно, предполагает шведская газета, Трамп надеется на то, что комбинация из торговой войны и новой гонки вооружений проделает такой же трюк с китайской коммунистической партией.

«Сочетание из Трампа, который занимается разрушением регламентируемого правилами мирового порядка, и бесконтрольного ядерного оружия приводит к тому, что мир начинает казаться намного более нестабильным и опасным местом. Добавьте сюда угрозу климату и попробуйте крепко уснуть — это будет совсем нелегко», — подытоживает Aftonbladet.